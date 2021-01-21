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Gündem Türkiye’de en çok hangi şehirlerde deprem oluyor?
Gündem

Türkiye’de en çok hangi şehirlerde deprem oluyor?

Deprem, yer sarsıntısı veya zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalara denir. Türkiye fay hattı üzerinde bulunduğundan dolayı sıklıkla deprem olayları meydana gelmektedir. Peki en çok hangi şehirlerde deprem oluyor? En riskli şehirler hangisi?

Yeniakit Publisher
2021-01-21 16:52:00 -
Türkiye’de en çok hangi şehirlerde deprem oluyor?

Türkiye, hala aktif ve tehlikeli olan fay hatları üzerinde yer aldığından depremlerin sıklıkla yaşandığı bir ülkedir. Türkiye’nin 3 fay hattı grubunun üzerinde bulunduğu ve deprem ülkesi olduğu bilinen bir gerçektir. Sizin için hangi şehirlerin yüksek risk altında olduğunu listeledik.

Türkiye’de en çok hangi şehirlerde deprem oluyor?

Deprem riski yüksek olan iller (1.grup)

Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Isparta, Uşak, Bursa, Yalova, Bilecik,Sakarya, Kocaeli, Düzce, Hatay, Kırşehir, Bolu, Karabük, Çankırı, Bartın, Amasya, Tokat, Erzincan, Çanakkale, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Siirt, Osmaniye  Kırıkkale

Deprem riski yüksek olan iller (2.grup)

İstanbul(1 ve 2.bölge), Şırnak, Bitlis, Adıyaman, Kahramanmaraş, Van, Tekirdağ, Zonguldak, Antalya, Afyon, Samsun, Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Adana, Kütahya, Eskişehir, Uşak, Ağrı, Çankırı, Çorum.

Deprem riski yüksek olan iller (3.grup)

Eskişehir, Antalya, Edirne, Tekirdağ, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun,  Artvin, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana(Bazı bölgeler), Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Çorum, Ankara, Konya ve Mersin.

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