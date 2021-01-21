Türkiye, hala aktif ve tehlikeli olan fay hatları üzerinde yer aldığından depremlerin sıklıkla yaşandığı bir ülkedir. Türkiye’nin 3 fay hattı grubunun üzerinde bulunduğu ve deprem ülkesi olduğu bilinen bir gerçektir. Sizin için hangi şehirlerin yüksek risk altında olduğunu listeledik.

Türkiye’de en çok hangi şehirlerde deprem oluyor?

Deprem riski yüksek olan iller (1.grup)

Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Isparta, Uşak, Bursa, Yalova, Bilecik,Sakarya, Kocaeli, Düzce, Hatay, Kırşehir, Bolu, Karabük, Çankırı, Bartın, Amasya, Tokat, Erzincan, Çanakkale, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Siirt, Osmaniye Kırıkkale

Deprem riski yüksek olan iller (2.grup)

İstanbul(1 ve 2.bölge), Şırnak, Bitlis, Adıyaman, Kahramanmaraş, Van, Tekirdağ, Zonguldak, Antalya, Afyon, Samsun, Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Adana, Kütahya, Eskişehir, Uşak, Ağrı, Çankırı, Çorum.

Deprem riski yüksek olan iller (3.grup)

Eskişehir, Antalya, Edirne, Tekirdağ, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Artvin, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana(Bazı bölgeler), Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Çorum, Ankara, Konya ve Mersin.