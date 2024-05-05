Türkiye’de en çok araç Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçiyor

Uraloğlu, "Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden günde 240 bin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 190 bin araç geçti. İstanbul-Tekirdağ devlet yolunun bazı kesimlerinde yıllık ortalama günlük trafik (YOGT) miktarı 100 bini aştı. İstanbul-Kocaeli devlet yolunun çeşitli noktalarında hacim 70 bini aşmaktadır. İstanbul Havalimanı'na bağlantı sağlayan yol kesiminde ise trafik 100 bini geçti. İzmir'de şehir merkezindeki bazı kesimlerde trafik 70 binin, Konya şehir geçişinde ise 100 bin üzerine çıktı. Esenboğa Havalimanı güzergahının bazı kesimlerinde araç sayısı ise 70 bini aştı. Samsun Çevre Yolu'nu her gün 60 bin araç, Karadeniz Sahil Yolu'nu ise 90 bin araç kullandı. 2003'ten bu yana ülke genelinde trafik hacmi yüzde 195 arttı. Vatandaşlarımızın konforu için yol yapmaya, Türkiye'nin yolunu açmaya devam edeceğiz" dedi.