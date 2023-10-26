Samsun’da 16 yaşında halı sahada arkadaşları ile maç yaparken ön çapraz bağları kopan ve geçirdiği ameliyatlar sonrası menüsküsü alınan gence menüsküs nakli yapıldı. Türkiye’de devlet hastanelerinde ilk olan nakli yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzm. Doç. Dr. Lokman Kehribar, "Türkiye’de bir doku bankası yok. Soğuk zincir ile menüsküs Amerika’dan geldi. Operasyonu tamamladık ve ben inanıyorum ki genci tekrar yeşil sahalarda göreceğiz” dedi.

2018 yılında arkadaşları ile halı saha maçındayken yaşadığı bir olay sonucu ön çapraz bağları kopan ve menüsküs yaralanması geçiren Ensar Usta, geçirdiği ameliyatlar sonrası aktif spor hayatına dönemedi. Akabinde Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Lokman Kehribar’a başvuran 21 yaşındaki Ensar'ın yapılan tanısal artroskopi sonucunda menüsküsünün olmadığı fark edildi. Dr. Kehribar inceleme sonucu gencin menüsküs nakli olması gerektiğine karar verdi. Türkiye’de bir doku bankası olmadığı için menüsküs ilk olarak soğuk zincir ile Amerika’dan Ankara’ya getirildi. Ankara’dan da soğuk zincir ile ameliyatın yapılacağı günün sabahı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen menüsküs, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Emin Okutan'ın da görev yaptığı ameliyatla başarılı bir şekilde Ensar Usta’ya nakledildi.

“Menüsküs olmadığı için 40’lı yaşlarda protez konulmak zorunda kalacaktı”

Hastanın durumu hakkında bilgi veren Dr. Lokman Kehribar, “Ensar 16 yaşındayken aktif futbolcuydu. Bir spor kazasında ön çapraz bağı kopuyor, menüsküs yaralanması geçiriyor. Bundan dolayı 5 yıl önce bir ameliyat geçiriyor. Fakat ameliyattan sonra aktif spora dönemiyor. 2-3 ay önce ‘ameliyatlardan sonra spora dönemiyorum’ diye bana başvuruyor. Daha önce ameliyat olduğu için emarlarına(MR) bakıyoruz ve değerlendiriyoruz. Tanısal bir artroskopi yapıyoruz. Artroskopi eşliğinde ekleme kamera ile girerek nedir problem ona bakıyoruz. Baktığımızda iç menüsküsün tamamen alınmış olduğunu konulan ön çapraz bağın ise tamamen kopmuş olduğunu görüyoruz. Elimizde buna hazırlıklı bir işlem olmadığı için zaten tanısal olarak girdiğimiz için ameliyatı sonlandırıyoruz ve hasta yakınlarını bilgilendiriyoruz. Hastanın yaşı çok genç, daha 21 yaşında ve iç menüsküs olmadığı zaman yıllar içerisinde 10-15 sene içerisinde dizinde kalıcı kıkırdak hasarının oluşacak ve belki de 40’lı yaşlarında dizine protez konulmak zorunda kalacaktı. Bu yüzden menüsküs nakline karar verdik. Menüsküs nakli kamu hastanelerinde bildiğim kadarıyla hiç yapılmayan bölgemizde ne özelde ve ne de kamuda ilk defa yapılacak bir ameliyattı. Bunun için aile ile görüştük ve hazırlıklara başladık. Çekilen MR’larından menüsküs ölçülerini aldık. Türkiye’de bir doku bankası yok. Menüsküs elde edebileceğimiz bir doku bankamız yok. Bunu ithal eden firma ile Amerika’ya ölçüleri gönderdik. Soğuk zincir ile menüsküs Amerika’dan Ankara’ya geldi. Ankara’dan ise ameliyatın olacağı gün elimize ulaştı. Biz de zorlu bir süreç ile bu ameliyatı tamamladık. Oraya aynı seans ile yeni bir çapraz ön bağ yaptık. Bağ greftini ayak bileğinden aldık. Akabinde menüsküs naklini 3 buçuk saat süren uzun bir operasyon ile tamamladık. İstanbul ve Ankara’da özel hastanelerde yapılan bir işlemdir. Bir spor cerrahisinde ameliyat bittiğinde aslında bu sürecin yarısı bitiyor. Diğer süreç rehabilitasyon süreci yeni başlıyor. Hedefimiz 8-9 ay içerisinde aktif spora dönebilecek duruma getirmektir. Ensar zaten fizik ve ruhsal olarak zaten sporcudur. Ben inanıyorum ki tekrar yeşil sahalarda göreceğiz” diye konuştu.

“Talihsiz bir halı saha maçında oldu”

Ensar Usta ise “Olay, arkadaşlar ile yaptığımız talihsiz bir halı saha maçında oldu. 16 yaşından bu zamana kadar geldi. Lokman Hoca'nın çabasıyla inşallah iyileşeceğim. Şu anda geçirdiğim ameliyatlara göre zorlandım ama iyi olacağım. İnşallah tekrar yeşil sahalara döneceğim” şeklinde konuştu.

Ensar Usta’nın Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisi sürüyor.

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