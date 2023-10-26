  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'den dev hamle! 8,5 saatlik yolu 3,5 saate düşürecek

Bakmayın Özgür Özel'in hedef aldığına! Kılıçdaroğlu'nun Heniyye ile fotoğrafları ortaya çıktı

Bunu hiç beklemiyorlardı! Kassam Tugayları'ndan İsrail ordusuna şok!

Almanya'dan Türkiye'ye karşı müthiş hamle: İkili ticaret hacmi rekor düzeyde!

Şii lider Mukteda es-Sadr: ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği kapatılsın, karar alınsın! Flaş çağrı

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıtta motorine indirim haberi geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları

Bayraktar mesaj paylaştı! 40 milyon metreküpe çıkacak, 20 yıllık süreçte Türkiye! Bayraktar'dan doğal gaz açıklaması

Hakan Fidan uyarmıştı! Büyük savaşın ayak sesleri geldi: HAMAS MOSKOVA'DA

Jeffry Flake'den Türkiye mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dünyaya uyarısını yineledi: Ya büyük bir savaş çıkacak, ya da büyük bir barış
Sağlık Türkiye’de devlet hastanelerinde ilk
Sağlık

Türkiye’de devlet hastanelerinde ilk

Yeniakit Publisher
2023-10-26 12:03:00 -
Türkiye’de devlet hastanelerinde ilk

Türkiye'deki devlet hastanelerinde bir ilk gerçekleşti. 21 yaşındaki gence ‘menüsküs nakli' yapıldı.

Samsun’da 16 yaşında halı sahada arkadaşları ile maç yaparken ön çapraz bağları kopan ve geçirdiği ameliyatlar sonrası menüsküsü alınan gence menüsküs nakli yapıldı. Türkiye’de devlet hastanelerinde ilk olan nakli yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzm. Doç. Dr. Lokman Kehribar, "Türkiye’de bir doku bankası yok. Soğuk zincir ile menüsküs Amerika’dan geldi. Operasyonu tamamladık ve ben inanıyorum ki genci tekrar yeşil sahalarda göreceğiz” dedi.

2018 yılında arkadaşları ile halı saha maçındayken yaşadığı bir olay sonucu ön çapraz bağları kopan ve menüsküs yaralanması geçiren Ensar Usta, geçirdiği ameliyatlar sonrası aktif spor hayatına dönemedi. Akabinde Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Lokman Kehribar’a başvuran 21 yaşındaki Ensar'ın yapılan tanısal artroskopi sonucunda menüsküsünün olmadığı fark edildi. Dr. Kehribar inceleme sonucu gencin menüsküs nakli olması gerektiğine karar verdi. Türkiye’de bir doku bankası olmadığı için menüsküs ilk olarak soğuk zincir ile Amerika’dan Ankara’ya getirildi. Ankara’dan da soğuk zincir ile ameliyatın yapılacağı günün sabahı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen menüsküs, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Emin Okutan'ın da görev yaptığı ameliyatla başarılı bir şekilde Ensar Usta’ya nakledildi.

“Menüsküs olmadığı için 40’lı yaşlarda protez konulmak zorunda kalacaktı”

Hastanın durumu hakkında bilgi veren Dr. Lokman Kehribar, “Ensar 16 yaşındayken aktif futbolcuydu. Bir spor kazasında ön çapraz bağı kopuyor, menüsküs yaralanması geçiriyor. Bundan dolayı 5 yıl önce bir ameliyat geçiriyor. Fakat ameliyattan sonra aktif spora dönemiyor. 2-3 ay önce ‘ameliyatlardan sonra spora dönemiyorum’ diye bana başvuruyor. Daha önce ameliyat olduğu için emarlarına(MR) bakıyoruz ve değerlendiriyoruz. Tanısal bir artroskopi yapıyoruz. Artroskopi eşliğinde ekleme kamera ile girerek nedir problem ona bakıyoruz. Baktığımızda iç menüsküsün tamamen alınmış olduğunu konulan ön çapraz bağın ise tamamen kopmuş olduğunu görüyoruz. Elimizde buna hazırlıklı bir işlem olmadığı için zaten tanısal olarak girdiğimiz için ameliyatı sonlandırıyoruz ve hasta yakınlarını bilgilendiriyoruz. Hastanın yaşı çok genç, daha 21 yaşında ve iç menüsküs olmadığı zaman yıllar içerisinde 10-15 sene içerisinde dizinde kalıcı kıkırdak hasarının oluşacak ve belki de 40’lı yaşlarında dizine protez konulmak zorunda kalacaktı. Bu yüzden menüsküs nakline karar verdik. Menüsküs nakli kamu hastanelerinde bildiğim kadarıyla hiç yapılmayan bölgemizde ne özelde ve ne de kamuda ilk defa yapılacak bir ameliyattı. Bunun için aile ile görüştük ve hazırlıklara başladık. Çekilen MR’larından menüsküs ölçülerini aldık. Türkiye’de bir doku bankası yok. Menüsküs elde edebileceğimiz bir doku bankamız yok. Bunu ithal eden firma ile Amerika’ya ölçüleri gönderdik. Soğuk zincir ile menüsküs Amerika’dan Ankara’ya geldi. Ankara’dan ise ameliyatın olacağı gün elimize ulaştı. Biz de zorlu bir süreç ile bu ameliyatı tamamladık. Oraya aynı seans ile yeni bir çapraz ön bağ yaptık. Bağ greftini ayak bileğinden aldık. Akabinde menüsküs naklini 3 buçuk saat süren uzun bir operasyon ile tamamladık. İstanbul ve Ankara’da özel hastanelerde yapılan bir işlemdir. Bir spor cerrahisinde ameliyat bittiğinde aslında bu sürecin yarısı bitiyor. Diğer süreç rehabilitasyon süreci yeni başlıyor. Hedefimiz 8-9 ay içerisinde aktif spora dönebilecek duruma getirmektir. Ensar zaten fizik ve ruhsal olarak zaten sporcudur. Ben inanıyorum ki tekrar yeşil sahalarda göreceğiz” diye konuştu. 

“Talihsiz bir halı saha maçında oldu”

Ensar Usta ise “Olay, arkadaşlar ile yaptığımız talihsiz bir halı saha maçında oldu. 16 yaşından bu zamana kadar geldi. Lokman Hoca'nın çabasıyla inşallah iyileşeceğim. Şu anda geçirdiğim ameliyatlara göre zorlandım ama iyi olacağım. İnşallah tekrar yeşil sahalara döneceğim” şeklinde konuştu.

Ensar Usta’nın Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisi sürüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yağ bezeleri kanser türü müdür?
Yağ bezeleri kanser türü müdür?

Sağlık

Yağ bezeleri kanser türü müdür?

Gripten korunmak mümkün mü?
Gripten korunmak mümkün mü?

Sağlık

Gripten korunmak mümkün mü?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23