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Gündem Türkiye'de dev tatbikat! Bakan Soylu: İlk kez yapıldı
Gündem

Türkiye'de dev tatbikat! Bakan Soylu: İlk kez yapıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilde gerçekleştirilen 'Deprem Anı Çök-Kapan-Tutun' tatbikatı sonrası yaptığı açıklamada, 'Türkiye ilk kez bu kadar geniş kapsamlı, büyük bir tatbikat gerçekleştirdi.' dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-12 19:50:00 -
Türkiye'de dev tatbikat! Bakan Soylu: İlk kez yapıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilde gerçekleştirilen 'Deprem Anı Çök-Kapan-Tutun' tatbikatı sonrası yaptığı açıklamada, 'Türkiye ilk kez bu kadar geniş kapsamlı, büyük bir tatbikat gerçekleştirdi.' ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, 81 ilde gerçekleştirilen "Deprem Anı Çök-Kapan-Tutun" tatbikatı sonrası açıklamalar yaptı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları;

- Türkiye ilk kez bu kadar geniş kapsamlı, büyük bir tatbikat gerçekleştirdi.

- Afetlere dirençli şehirler oluşturmak için kentsel dönüşüm, yeni konut yapımları ve afet öncesinde bu tür tatbikatlar bizim için önemli.

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