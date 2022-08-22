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Ekonomi Türkiye'de dev keşif: 20 bin ons altın kaynağı tespit edildi! Harekete geçildi
Ekonomi

Türkiye'de dev keşif: 20 bin ons altın kaynağı tespit edildi! Harekete geçildi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde milyonlarca ons, Ağrı'da ise 20 ton altın rezervi bulunmasının ardından çalışmaların devam ettiği Eskişehir'den de haber geldi. Eskişehir'de yaklaşık 20 bin onsluk altın kaynağı tespit edildi. Eskişehir'de Koza Altın AŞ'nin Sivrihisar ilçesine bağlı Kaymaz Mahallesi'ndeki tesislerinde tespit edilen 20 bin onsluk kaynaktan 16 bin onsluk altın üretimi hedefleniyor. Beş gün önce Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilen açıklamaya göre, keşfedilen altın rezervinin, 2022 yılında şirketin cirosuna 500 milyon TL katkı sağlayacağı belirtildi. Tespit edilen altın rezervinin çıkarılması için açık ocak çalışmaları başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-22 16:20:00 - 2022-08-22 16:27:30
Türkiye'de dev keşif: 20 bin ons altın kaynağı tespit edildi! Harekete geçildi

Türkiye'nin altın arayışı devam ediyor. Son yıllarda büyük rezervler tespit edildi ve madenlerde çalışmalar başlatıldı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Kaymaz Mahallesi'nde bulunan Koza Altın işletmesi tarafından, 20 bin onsluk altın tespit edildi.

Beş gün önce Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilen açıklamaya göre, keşfedilen altın rezervinin, 2022 yılında şirketin cirosuna 500 milyon TL katkı sağlayacağı belirtildi.
Keşfin ardından sondaj yapılan alanda da çalışmalar hızlandı. İş makineleri yardımıyla sahada çalışma yapan ekipler, güvenlik önlemleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

"2022 YILI İÇERİSİNDE ALTIN CEVHERİNİN KAYMAZ İŞLETMESİNDE ÜRETİMİ YAPILACAKTIR"

Şirket tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kaymaz işletmemiz mevcut açık ocak sahalarında, 2022 yıllında gerçekleştirilen cevher geliştirme sondajları neticesinde, yaklaşık 20 bin onsluk potansiyel altın kaynağı tespit edilmiştir. Bu kaynaktan yaklaşık 16 bin ons altın üretimi hedeflenmiştir. 2022 yılı içerisinde cevherin Kaymaz işletmesinde üretimi yapılacaktır. Şirketimizin 2022 yılı cirosuna yaklaşık 500 milyon lira katkısı olacaktır."

Kaymaz Mahallesi'ndeki tesislerinde tespit edilen altın kaynağının çıkarılması için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

TÜRKİYE'YE MÜJDE! DEV KEŞİF İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ
Tespit edilen rezervin çıkarılması için açık ocak çalışmaları başlatıldı. Topraktan ayrılarak dökümü yapılacak altın rezervinin, 1 yıl içerisinde tamamlanarak, Türkiye ekonomisine 500 milyon liranın üzerinde bir değer katacağı belirtildi.

Öte yandan Kaymaz Mahallesi'ne yaklaşık 100 kilometre mesafedeki Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü'nün iştiraklerinden Gübretaş´a ait altın arama sahasında da 2 yıl önce 3 milyon 500 bin ons'luk altın rezervi tespit edilmişti.

Ons nedir?

Ons bir İngiliz ağırlık birimidir. 

20 bin ons altın ne kadar? 

1 ons altın günümüzde yaklaşık 1750 Dolar seviyelerinden fiyatlanıyor. 20 bin ons altını hesapladığımızda 35 milyon dolarlık bir rakam ortaya çıkıyor. Türk Lirası'na çevirdiğimizde ise 630 milyon lira civarında rezervin bulunmuş oluyor. 

Koza Altın işletmeleri devletin mi?

Koza Altın, Türkiye'de faaliyet gösteren ve cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye'de altın çıkaran ve işleyen ilk Türk madencilik şirketidir.

 

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