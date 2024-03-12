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Sağlık Türkiye'de çöpe atılıyor, Rusya'da kapış kapış satılıyor!
Sağlık

Türkiye'de çöpe atılıyor, Rusya'da kapış kapış satılıyor!

Yeniakit Publisher
2024-03-12 12:44:00 -
Türkiye'de çöpe atılıyor, Rusya'da kapış kapış satılıyor!

Doğada kendiliğinden yetişen ve özellikle sulak alanlarda sık sık karşımıza çıkan karamuk bitkisi faydalarıyla duyanları şoke ediyor. Türkiye'de bolca yetişen ama vatandaşlar tarafından kıymeti bilinmeyen şifa deposu bu bitkiyi Ruslar kapış kapış götürüyor.

Doğada kendiliğinden yetişen ve özellikle sulak alanlarda sık sık karşımıza çıkan karamuk bitkisi faydalarıyla duyanları şoke ediyor. Türkiye'de bolca yetişen ama vatandaşlar tarafından kıymeti bilinmeyen şifa deposu bu bitkiyi Ruslar kapış kapış götürüyor.

Sulak alanlarda yetişen ve Typha cinsine ait bir tür olarak görülen karamuk bitkisi, uzun ince gövdeleri ve kahverengi silindirimsi başakları ile tanınıyor. Su ekosisteminin korunmasına katkı sağlayan karamuk, kuşlar ve diğer vahşi hayvanların yaşamı içinde oldukça önemli bir yere sahiptir.

Türkiye'de birçok bölgede yetişen ancak vatandaşların kıymetini bilmediği karamuk bitkisinin vücuda faydaları ise saymakla bitmiyor. Ekonomik açıdan da oldukça değerli görülen bu bitkiyi Ruslar kapış kapış götürüyor.

Peki karamuk bitkisi nedir? Nerede bulunur?

Doğada kendiliğinden yetişebilen ve sulak alanlarda sık sık görülen karamuk bitkisi, sağlık açısından oldukça değerli bir bitki olarak tanınıyor. Ruslar tarafından büyük ilgiyle karşılanan karamuk, mayhoş ve ekşi bir tadı sahip. Türkiye'de bol miktarda yetiştirilen ancak vatandaşların değerini bilmediği karamuk bitkisi Rusların şifa kaynağı olarak biliniyor.

Ekonomik açıdan oldukça değerli görülen bu bitki sepet yapımında, geleneksel el sanatlarında ve inşaat malzemesi olarak kullanılıyor. Bazı yerel mutfaklarda ise genç sürgünleri ve polenleri tüketildiği görülüyor.
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KARAMUK BİTKİSİNİN FAYDALARI

Soğuk algınlığına iyi gelir.
İltihaplanmalara iyi gelir.
Şeker hastalığına şifa olabilir.
Tansiyonu düşürebilir.
Kalp sağlığını korur.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Enfeksiyonları ve bakterileri yok edebilir.
Kanser hücreleri ile savaşabilir.

KARAMUK BİTKİSİ NASIL TOPLANIR

Dikenli bir meyve türü olan karamuk, eldivenlerle toplanmaktadır. Toplaması oldukça zahmetli olan bu meyvenin ürünlerini toplamak da 7 ile 8 saat sürüyor. Genellikle yaş ve kurutulmuş olarak satılan karamuk, vişne hoşafı ve üzüm hoşafı yapımında da kullanılıyor.

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