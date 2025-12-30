Türkiye'de 'çete' pandemisi! İstanbul’daki çifte infazın talimatı İtalya’daki Barış Boyun'dan geldi!

İstanbul’da birkaç saat arayla işlenen iki infazın talimatının, İtalya’da tutuklu bulunan suç örgütü lideri Barış Boyun tarafından verildiği ortaya çıktı. Kapalıçarşı esnafı kuyumcu Ünsal Bahçeci ile emlakçı Serkan Akburak’ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada, infazlar için yüklü miktarda ödeme yapıldığı belirlenirken, aralarında tetikçilerin de bulunduğu 15 şüpheli Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Emlakçı Serkan Akburak, 17 Aralık 2025’te Ümraniye’de evine girmek üzereyken otomobilden açılan ateşle öldürüldü. Bu cinayetten sadece birkaç saat sonra Bakırköy Yeşilköy’de Kapalıçarşı’da kuyumculuk yapan Ünsal Bahçeci, motosikletli iki tetikçinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iki olay arasında doğrudan bağlantı olduğunu kısa sürede tespit etti.

Polis ekipleri, infazları gerçekleştiren tetikçiler ile onlara yardım eden kişilerin Yunanistan üzerinden İtalya’ya kaçmayı planladığını belirledi. Edirne ve Tekirdağ’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında tetikçilerin de bulunduğu 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre; Akburak ve Bahçeci’nin hasımları, İtalya’da tutuklu bulunan Barış Boyun ile irtibata geçti. İnfazlar öncesinde yüklü miktarda ödeme yapıldığı, Boyun’un yönlendirdiği tetikçilerin de bu ödemeler karşılığında cinayetleri işlediği belirlendi.

KAYNAK: SERBESTİYET