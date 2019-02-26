Türkiye'de çekildi! Görenler hemen cep telefonuna sarıldı Trabzon’da dün gece gökyüzünde beliren ve uzun süre etkisini sürdüren turuncu renkli ışık merak uyandırdı.

Trabzon şehir merkezinin batı kesimlerinde Beşirli ve Akçaabat ilçesi tarafında gökyüzünde beliren ve uzun süre etkisini sürdüren turuncu renkli ışığı görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Gökyüzündeki ışık oyununun şehrin ışıklarının sis tabakasına yansıması olarak değerlendirilirken, o anlar çok sayıda kişi tarafından cep telefonları ile görüntülendi.

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