Türkiye’de büyüme hız kazanacak

Akit Ekonomi

Reyting kurumu Fitch Ratings’in Direktörü Douglas Winslow, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Winslow, “Covid-19 aşılamalarına devam edilmesi, kısıtlamaların azaltılması, Avrupa’da toparlanmanın ivmelenmesiyle bu yılın ilk yarısından itibaren Türkiye’de de büyüme hız kazanmasını bekliyoruz. 2021 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 3.5 seviyesinde büyüme göstermesini öngörüyoruz” diye konuştu.

Cari açık azalacak

Winslow, “Turizmin toparlanması ve ihracatta talebin artması 2020 yılının ilk 11 ayında milli gelirin yüzde 5.2’si seviyesinde olan cari açığın önümüzdeki dönemde azalmasını sağlayacaktır. 2021 yılında cari açığın milli gelire oranının yüzde 3.5’e, 2022 yılında ise yüzde 2.4’e gerilemesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Winslow şöyle devam etti: “Yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın yönetiminde kısmen daha Ortodoks politikalar uygulanması, ılımlı sermaye akışlarını cesaretlendirilebilir. Bu unsurlar Türkiye’nin dış finansmanının dengelenmesini desteklerken, biz ülkenin büyük dış finansman gereksinimine kıyasla düşük seviyede olan döviz rezervlerinde yakın vadede belirgin bir artış beklemiyoruz. Olan bitenleri ise yakından takip ediyoruz.”

Kredibilite arttı

Merkez Bankası’nın para politikalarını değerlendiren Winslow, “Kurum, faiz hamleleri ve fonlama kararlarıyla parasal politika kredibilitesini arttırmak için atılan önemli adımlar” şeklinde konuştu. Türkiye’de enflasyonun 2021 yılı sonunda kuvvetle muhtemel yüzde 10.5, 2022 yılının sonunda ise yüzde 9.5 seviyesinde gerçekleşeceğini de belirtti. Winslow, “Yaz döneminde kamu bankalarınca ilan edilen kredi kampanyaları, geçen yılın üçüncü çeyreğinde milli gelirin artmasını sağladı. Teşvikler cari açığı arttırarak kısmen Türkiye’nin dış finansmanını zayıflattı” dedi. Gelecek dönemde Türkiye’nin kredi notu ve görünümünü olumlu yönde etkileyebilecek faktörlere de değinen Winslow, şunları söyledi: “İlerleyen dönemde enflasyonun sürdürülebilir şekilde azaltılması, parasal politika kredibilitesinin yeniden inşa edilmesi pozitif reyting eylemini etkileyebilecek bazı kilit unsurlar arasında yer alıyor. Ya da Türkiye’nin dış finansmanını sürdürülebilirliği konusunda güvenin artması, yerli tasarrufların yukarı çekilmesi, dolarizasyonun azaltılması, büyümenin kredi büyümesine ve borçlanmaya daha az bağımlı olması gibi unsurlar.”