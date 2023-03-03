Türkiye'de bulunan Rus futbol kulübüne tepki çeken engelleme

Antalya-Belek’te hazırlık kampında bulunan Danimarkalı futbol takımı İskhoy’un aynı otelde kamp yapan Rus futbol takımı Tümen ile hazırlık maçı yapmasının yasaklandığı kaydedildi.

Tümen kulübünün basın ataşesi Vasily Konkov, Rus resmi haber ajansı RIA Novosti’ye verdiği demecinde Danimarka kulübü oyuncularının Türkiye’deki kampında Tümen ile maç oynamasının yasaklandığını söylerken, “Maçtan hemen önce Danimarka ekibinden bir heyet yanımıza gelerek bizimle oynamalarına izin verilmediğini söyledi” diye konuştu.

GazetemRu’nun aktardığına göre, Rus futbol kulübü Tümen, 27 Şubat- 22 Mart tarihleri ​​arasında Antalya Belek’te hazırlık kampı düzenliyor. Danimarkalı kulüp ile planlanan hazırlık maçının 1 Mart’ta oynanması gerekiyordu.

Daha önce, Türkiye’de hazırlıklarını sürdüren başka bir Danimarka kulübü Vajle’nin Rus kulübü CSKA Moskova ile bir hazırlık maçı oynamasının planlandığı, ancak daha sonra bu maçın iptal edildiği aktarılırken, Romanya, Bulgaristan ve Macaristan takımlarının da hazırlık kampları sırasında Rus kulüpleriyle maç yapmayı reddettiği kaydedildi.

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