Türkiye’de bu yıl 23 akıllı ürünün çıkarılması hedefleniyor

Bu yıl imalat sanayiinin gayri safi yurt içi hasıladan (GSYH) aldığı payın 5 yıllık ortalamasının yüzde 21’e ulaşması bekleniyor. Çalışan işçi başına sanayinin ürettiği katma değerin 2023’te yüzde 25 artışla 35 bin dolara yükseltilmesi planlanıyor. İmalat sanayii ihracatının bu yıl yüzde 34 artışla 210 milyar dolara çıkarılması öngörülüyor. Dijital dönüşüm için gereken yazılım geliştirme yetenek kapasitesinin Türkiye’de bu yıl 500 bin kişiyi geçmesi hedefleniyor.

Çalışmalar hızlandı

Ülkenin yıkıcı teknoloji alanlarından en az birinde, dünya lideri pazar payına veya marka değerine sahip minimum 23 akıllı ürün çıkarması amaçlanıyor. Girişim seviyesinden 1 milyar dolar ve üzeri değerlemeye ulaşan şirketler uluslararası alanda ‘unicorn’ olarak adlandırılırken dünya genelinde bu büyüklüğü aşan özel sermayeli girişimlerin yüzde 40’ı Çin ve yüzde 40’ı ABD merkezli olduğu görüldü. 300’e yakın şirketin bu ülkelerde bulunduğu tespit edildi.

1 milyar dolar değerlemesini aşan yerli teknoloji girişimi sayısının 2023’te en az 10 olması için çalışmalar yürütülüyor. Haziran 2022 itibarıyla Türkiye teknoloji girişimciliği ekosisteminde 6 Turcorn bulunuyor.

Bu yıl ‘paydaş odaklı’ bir yaklaşımla tek noktadan hizmet sunmak için ilk muhatabı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olacak şekilde yeni yapılar kurgulanması, süreçlerin revize edilerek verimliliğin artırılması merkeze oturtuluyor.

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