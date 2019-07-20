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'Türkiye'de bir sihir olduğuna inanıyorum'

Ünlü aktör Jean Claude Van Damme, "Türkiye'ye her gelişimde çok güzel karşılanıyorum, çok seviliyorum. Türkiye'de bir sihir olduğuna inanıyorum." dedi.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 08:40
'Türkiye'de bir sihir olduğuna inanıyorum'

Tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesini tercih eden Dünyaca ünlü aktör Jean Claude Van Damme,, tatilini geçireceği Zeytinlikahve mevkisindeki The Bodrum by Paramount Hotels & Resorts'e yerleşti. Otel içerisindeki bir restoranda balık menüsünden oluşan akşam yemeği yiyen Damme, burada keyifli bir gece geçirdi.

Gecede sahnedeki dans şovlarını yakından izleyerek video ve fotoğraf çeken Damme, zaman zaman dans şovlarına da eşlik etti. Damme, yanına gelen hayranlarıyla da sohbet ederek, fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi.

Samimi tavırlarıyla ilgi çeken Damme, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye'de çok iyi ağırlandığını ifade eden Damme, "Türkiye'ye her gelişimde çok güzel karşılanıyorum, çok seviliyorum. Türkiye'ye sadece bu sebep için bile gelinir. Türkiye'de bir sihir olduğuna inanıyorum. Bunu da Türkiye'ye inerken hissettim, onun için geliyorum." diye konuştu.

"Türkiye birçok dinin ve kültürün buluştuğu bir ülke"

Kendini çok duygusal bir insan olarak tanımlayan Damme, şunları söyledi:

"Türkiye birçok dinin ve kültürün buluştuğu bir ülke. İstanbul bunun en büyük yeri. Müslümanlık en eski dinlerden bir tanesi. Tarihine baktığımız zaman muhteşem. Buraya arkadaşlarım tarafından davet edildim. Bugün ilk günümdü ve çok güzel bir gün geçirdim. Bir film çekeceğimiz zaman suyla ilgili bir sahne olduğu zaman otelin su tankı ve havuzu olur. Orada bütün filmlerimizi çevirdik ama şu anda doğal bir denizin kenarındayız. Bugün denizde yüzdüm, masaj aldım. Türkiye'nin suyunun sihrini hissedebildim."

Yat satın almak istiyor

Damme, Türkiye'de küçük bir yat satın almak istediğini, bu sayede de Türkiye'de daha çok vakit geçireceğini ifade etti.

Türk yemeklerini çok beğendiğini anlatan Damme, "Buraya geldiğimde 'Türk kahvesi ve lokumu var mı?' dedim. İkram ettiler. Kahve içtim ve lokum yedim. Türkiye'de yeterince zaman geçireceğim. Değişik lezzetleri tatmak istiyorum." dedi.

Geç saatlere kadar mekanda eğlenen Damme, otel yöneticileriyle de sohbet etti.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 08:40
  1. Van
  2. Muğla
  3. İstanbul
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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