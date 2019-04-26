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Türkiye'de bir ilk! İşte o Hybrid makam aracı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara'da katıldığı bir programaHybrid makam aracıyla geldi.

26 Nisan 2019 Cuma 21:55
Türkiye'de bir ilk! İşte o Hybrid makam aracı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Üniversitesi, Kuluçka ve Ar-Ge Merkezi’nin açılışına Japon firması tarafından üretilen Hybrid makam aracıyla geldi.

Ankara Üniversitesi'nde genç girişimcilerle bir araya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, programın sonunda tüm stantları tek tek gezerek Kuluçka ve Ar-Ge inovasyon çalışmalarını inceledi.

Stant gezileri sırasında bol bol fotoğraf çektiren Varank'ın makam aracı ise dikkatleri üzerine çekti. Varank'ın, Ankara Üniversitesi Öğrenci Toplulukları' ve 'Öğrenci Konseyi' işbirliğiyle ilk defa düzenlenen İnovasyon Haftası etkinliğine çift motorlu Hybrid araçla geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, etkinliğin sonunda Hybrid makam aracının camından öğrencilere el sallayarak, Ankara Üniversitesi Teknokent yerleşkesinden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 21:55
  1. Ankara
  2. Mustafa Varank

YORUM YAZ

  • BilalBilal42 dk önce
    Mâşallah yerli ve milli. Japon'da Türk soyundan. Aynı Çin ve Almanlar gibi. Durmak yok, gaz vermeye devam.
  • VatandaşVatandaş42 dk önce
    Bende sandim basligi ilk okuyuncaTürk mali diye. Koca bir boş bir hayal yazik bir bakanin reklami ne diyeyim ihanetmi?
  • Corç KetempereCorç Ketempere47 dk önce
    Daha pahalı makam araçlarının alınması çok iyi bir fikir. Bunun zırhlısı varsa en pahalısı hangisiyse onu almak lazım gelir. Devlet büyükleri harcamalarıyla ülkemizin şanını göstermeliler. Çok takdir ettim. En üst modeli çıkınca hemen o alınsın. Dünya bizi kıskanıyor beyler! Almanlar bizi kıskanıyor.

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