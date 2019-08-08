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Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda robotlar göreve başladı

Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda iki robot yolculara danışma hizmeti vermeye başladı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 15:39
Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda robotlar göreve başladı

İstanbul Havalimanı'nda iki robot, terminal içinde yolculara danışma hizmeti vermeye başladı. Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda görev yapan danışma robotları, test sürecinin tamamlanmasının ardından, sayısı 4'e çıkarılarak kalıcı hale gelecek. Yerli üretim robotlar, Türkçe ve İngilizce yolcuların sorularını yanıtlıyor, yolcuları hem sesli hem de ekrana getirdiği bilgilerle yönlendiriyor.

İstanbul Havalimanı'nda bugün itibariyle 2 adet danışma robotu yolculara asistanlık yapmaya başladı. Dış Hatlar Terminali gidiş katında bulunan robotlar, yolculardan yoğun ilgi gördü. Yolculara danışma hizmeti veren onların sorularını yanıtlayan Robotlar, aynı zamanda yolcuların bilet bilgilerini okuyup, uçuş detaylarını da canlı olarak ekranına yansıtıyor. Bir süre test amaçlı hizmet verecek olan robotların sayısı ağustos ayı sonuna doğru 4'e çıkacak ve kalıcı olarak görev yapacaklar.

İlk gün robotları karşısında gören yolcular, robotlardan uçuşları hakkında bilgi aldılar. Robotlar ile zaman zaman ilginç diyaloglar yaşayan yolcular uygulamadan memnun olduklarını belirttiler.

Yolcular ilgi gösterdi

Basın mensuplarına robot hakkında açıklamalarda bulunan Rukiye Şengül, yurt dışına sıkça seyahat ettiği ancak havalimanlarında böyle bir robotla ilk defa karşılaştığını söyledi. İlk kez bir robotla karşılıklı konuştuğunu dile getiren Şengül, "Çağımız dijital sistem dönemi. Buradan faydalanmamız tabii ki güzel olur. İnşallah sistem böyle başlar ve daha da gelişir. O zaman da insan gücünü azaltan, biraz daha hızlı ve yardımlı bir sistem oluşur diye düşünüyorum. Havalimanı için hayırlı olur." ifadelerini kullandı.

Kendisine verilen cevaplar için robota teşekkür eden Fahriye Gürsoy ise oğlu ve gelinini Norveç'e uğurlamak için havalimanına geldiğini belirterek, "Robotu ilk defa bu havalimanında gördüm. İlk mescidi sordum. Cevap verdi ama ikinci seferde bana darıldı ve söylemedi. Robotu görünce çok şaşırdık. İnsan gibi karşımıza çıkıyor ve soru sorabiliyorsun. O da cevap veriyor. Çok güzel bir şey" dedi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 15:39
  1. İstanbul Havalimanı
  2. istanbul havalimanı robot

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  • vatandaşvatandaş52 dk önce
    Harika gelişmeler. Nereden nereye. Hem de ağaç bahanesiyle ülkenin ayağına çamur olan zavallılara rağmen

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