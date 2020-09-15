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Teknoloji Türkiye'de bir ilk! Cezeri ilk kez havalandı
Teknoloji

Türkiye'de bir ilk! Cezeri ilk kez havalandı

Baykar tarafından milli olarak geliştirilen Türkiye’nin ilk uçan arabası Cezeri, ilk uçuş testlerini başarıyla gerçekleştirdi. Mühendislerimiz tarafından tasarlanan 230 kg’lık prototip havalandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 22:45:00 - 2020-09-15 22:50:21

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın öncülüğünde Cezeri Uçan Araba’nın uçuş testleri 11 Eylül 2020 Cuma günü başlatıldı. İlk testlerde güvenlik nedeniyle bazı sorunlar çıkarken daha sonra halata bağlı uçuşlarda havalanmayı başaran Cezeri, 15 Eylül 2020 Salı günü güvenlik halatları olmadan yapılan ikinci test uçuşunda ise Cezeri Uçan Araba yerden 10 metre kadar havaya yükseldi. Cezeri ismini sibernetik ve robotik ilminin kurucusu, Artuklu Sarayı’nın başmühendisi Cizreli Müslüman bilim insanı El Cezeri’den alıyor. Cezeri isminin konulmasından 1 buçuk yıl sonra ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Dünya çapında uçan taksi çalışmaları yapılırken, Türkiye de bu yarıştan uzak kalmadı. Cezeri'nin havalanmasıyla büyük bir teknolojik atılım gerçekleştirildi.

Milli teknolojide çığır açan Baykar insansız hava aracı yapımında dünyanın sayılı şirketleri arasında gösteriliyor. Ürettiği İHA ve SİHA'lar dünya basınında büyük yankı uyandırırken, Türkiye'nin terörle mücadelesinde büyük bir avantaj da sağlıyor.

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