Türkiye'de bir ilk! Ar-Ge merkezine Hybrid makam aracıyla geldi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Üniversitesi, Kuluçka ve Ar-Ge Merkezi’nin açılışına Japon firması tarafından üretilen Hybrid makam aracıyla geldi.

Ankara Üniversitesi'nde genç girişimcilerle bir araya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, programın sonunda tüm stantları tek tek gezerek Kuluçka ve Ar-Ge inovasyon çalışmalarını inceledi.



Stant gezileri sırasında bol bol fotoğraf çektiren Varank'ın makam aracı ise dikkatleri üzerine çekti. Varank'ın, Ankara Üniversitesi Öğrenci Toplulukları' ve 'Öğrenci Konseyi' işbirliğiyle ilk defa düzenlenen İnovasyon Haftası etkinliğine çift motorlu Hybrid araçla geldi.







Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, etkinliğin sonunda Hybrid makam aracının camından öğrencilere el sallayarak, Ankara Üniversitesi Teknokent yerleşkesinden ayrıldı.

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