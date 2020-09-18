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Yaşam Türkiye’de beklenen yaşam süresi arttı
Yaşam

Türkiye’de beklenen yaşam süresi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Hayat Tabloları, 2017-2019” istatistiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 09:10:00 -
Türkiye’de beklenen yaşam süresi arttı

Buna göre, yeni doğmuş bir bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan “doğuşta beklenen yaşam süresi” Türkiye’de 2013-2015’te 78 yıl iken, 20172019’da 78,6 yıla yükseldi. Erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresi 75,9 yıla, kadınlarda 81,3 yıla çıktı. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,4 yıl oldu.

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