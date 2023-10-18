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Gündem Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi!
Gündem

Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi!

Yeniakit Publisher
2023-10-18 23:59:00 - 2023-10-19 00:00:21
Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi!

İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik katliamı dolayısıyla 3 gün süreyle milli yas ilan edildiğinin açıklamasının ardından Ankara'da bayraklar yarıya indirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz. Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük millî yas ilan edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında Milli Yas İlanı'na ilişkin karar da yer aldı.

Söz konusu kararda, 'İsrail tarafından sivillere yönelik olarak gerçekleştirilen ve son olarak 17 Ekim 2023 tarihinde bir hastaneye yapılan saldırılar sonucunda hayatını kaybeden ve yaralananlardan dolayı Filistin halkının acılarını paylaşmak maksadıyla üç gün süreyle milli yas ilan edilmesi ile bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 21 Ekim 2023 Cumartesi günü güneşin batışına kadar bayrakların yarıya çekilmesi uygun görülmüştür. Bilgilerini ve gereğini rica ederim.' ifadelerine yer verildi.

Türkiye'de milli yasın ilan edilmesinin ardından, Ankara'da bayraklar yarıya indirildi.
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