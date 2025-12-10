Türkiye’de başladı, dünyaya açılıyor! Shell’in TTS devrimi

100 yılı aşkın süredir Türkiye'yi ileri taşıyan çözümler sunan Shell, dünyada ilk kez Türkiye’de devreye aldığı Taşıt Tanıma Sistemi (TTS) ile Türkiye’deki 50 binden fazla firma ve yarım milyonu aşkın araca hizmet veriyor.

Türkiye’de 2006’dan bu yana Shell & Turcas çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Shell Filo Çözümleri; akaryakıta ek birçok hizmetiyle, lojistik ve taşımacılık sektörlerinin en önemli buluşmalarından Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarı’nda yerini aldı.

Toplam 21 ülkeden 230 firma ve 20.000 ziyaretçinin katıldığı fuarda Shell Filo Çözümleri yöneticileri, Shell standında ağırladığı birçok firma yöneticisine, öne çıkan hizmetlerle ilgili bilgi aktardı ve işbirlikleri üzerine görüşmelerde bulundu.

Filolar için de Hep İleride!

Akıllı, emniyetli ve verimli filo yönetimi sağlayan Shell FiloPlatform ile katılımcılardan yoğun ilgi gören Shell, PTT iş birliğiyle hayata geçirilen Shell Kurumsal HGS ile köprü ve otoyol geçişlerinde sunduğu çözümleri de paylaştı. Ayrıca, Shell’in Hedef Net Sıfır vizyonunu destekleyen ve dizel araçlardan atmosfere salınan emisyonu azaltmaya yardımcı olan AdBlue’nun TTS ile filo araçlarına entegre sunulan hizmeti de ziyaretçilere aktarıldı.

Shell Select marketlerdeki deli2go ve diğer ürünlere Shell kalitesiyle ulaşabilme, temassız tuvaletlerde ihtiyaçlarını hijyen içinde karşılayabilme gibi olanaklar ise firmaların filo çalışanlarının nitelikli mola verebilmesi için önemli hizmetler olarak öne çıktı.

Shell Card ile Avrupa’da ayrıcalıklı taşımacılık

Fuarda Shell Card'ın sunduğu avantajlar ve ayrıcalıklar ise özellikle Avrupa’ya taşımacılık yapan firmalar için dikkat çekti. Taşımacılara tek bir cihaz ile 15 ülkede zahmetsiz elektronik geçiş imkanı sunmanın yanı sıra tüm Avrupa genelinde otoyol, köprü ve tünel geçişleri için fark yaratan çözümler sunan Shell Card ile KDV ve ÖTV iadeleri filo yöneticilerine ek evrak işi yaratmadan yönetiliyor, sunulan net faturalandırma yöntemi ile müşterilerinin nakit akışlarına fayda sağlanıyor.

Fuar süresince uluslararası iş birliklerini güçlendirecek temaslarda bulunmayı sürdüren Shell Filo Çözümleri ekipleri Avrupa geçiş sistemlerinin önemli oyuncuları Toll4Europe ve Telepass temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirerek, uluslararası taşımacılık yapan firmalar için potansiyel fırsatları değerlendirdi.

Fuar alanında “deli2go” deneyimi

Teknolojik çözümlerin yanı sıra hizmet kalitesini de fuara taşıyan Shell, “deli2go Truck” ile ziyaretçilere farklı bir deneyim sundu. Shell istasyonlarının perakende gücünü yansıtan lezzetli kahve ve sandviç ikramları, markanın sahadaki hizmet anlayışının bir göstergesi olarak fuar alanında yer aldı.

Logitrans 2025 ile sektörel ağını güçlendiren Shell Filo Çözümleri, entegre hizmet yapısıyla filoları geleceğe taşımaya devam ediyor.