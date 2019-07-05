Türkiye’de az sayıda merkezde yapılabilen hibrit yöntemi ADÜ’de ilk kez uygulandı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesinde, cerrahi ile teknolojinin birlikte kullanıldığı ve Türkiye’de az sayıda merkezde yapılabilen hibrit ameliyat yöntemi ilk kez uygulandı.

Ameliyat Üniversitemiz Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Berent Dişcigil ve Dr. Öğretim Üyesi Selim Durmaz tarafından gerçekleştirildi.Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Berent Dişcigil gerçekleştirilen ameliyatla ilgili yaptığı açıklamada,“Hastamız Cihan Afşar (57) kalpten çıkan ana damarın (aort) içten kısmi yırtılması sonrası gelişen balonlaşma (anevrizma) nedeniyle bir yıl önce yine hastanemizde aort damarının içine kapalı yöntemle suni damar yerleştirilmek suretiyle ameliyat olmuştu. Takiplerinde aort damarındaki balonlaşmanın beyine giden damarları da içine alacak şekilde genişlediği saptandı. Hastamız sırt ağrısının başlaması üzerine acil servise 15 Haziran 2019 tarihinde başvurdu. Aort damarındaki genişlemeye devam eden bu balonlaşmanın yırtılma riski olması nedeniyle ameliyat kararı aldık” diyerek hastanın durumu hakkında bilgi verdi.

“Dünyadaki en ileri kalp damar merkezlerinde yapılabilen bu ameliyatı hastanemizde yaparak hastayı sağlığına kavuşturduk”

Beyin damarlarını da içermesi nedeniyle kapalı teknik ile balonlaşan kısma suni damar yerleştirilmesi mümkün olmaması sebebiyle hastamızın önce açık ameliyata alındığını aktaran Dişçigil, “ Beyine giden damarların yerlerini ayrı ayrı aort damarının sağlam yerine taşıdık. Sonrasında aort damarındaki balonlaşan kısma kapalı yöntemle kasıktan damar içine girilerek suni damar yerleştirdik. İki aşamalı yapılan ve cerrahi yöntemle teknolojiyi buluşturan (hibrid) ameliyat teknikleri ile hastamızın yırtılmak üzere olan aort damarındaki balonlaşmadan kurtarmış olduk. Hastamız ameliyattan 2 gün sonra ayağa kalktı ve haftasında taburcu oldu. Dünyadaki en ileri kalp damar merkezlerinde yapılabilen bu ameliyatı Üniversite Hastanemizde de yaparak hastalarımızı sağlığına kavuşturabildiğimiz için mutluyuz, gururluyuz.” sözleriyle hastaya yapılan işlem ve işlem sonrası hastanın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Hastanemizden sağlığına kavuşarak taburcu olan Cihan Afşar “Ben, Adnan Menderes’in Köyü, Çakırbeyli’de yaşıyorum. Onun ismini taşıyan bu Üniversitenin Hastanesinde hocalarım sayesinde hayata tutundum, Allah onlardan razı olsun” sözleriyle ifade etti.

Risk Altında Olan Bireyler Tansiyon Ölçümlerini ve Tedavilerini Aksatmamalı

Dr. Öğretim Üyesi Selim Durmaz, aort damarındaki balonlaşma ve yırtılma riski ile ilgili olarak yaptığı açıklamadaşu uyarılarda bulundu; “Aort damarında ki balonlaşma ailesel olabileceği gibi yüksek tansiyon hastalarında da yıllar içinde sessizce ilerleyerek ortaya çıkabilecek bir damar hastalığıdır. Bu hastalıkta, tansiyondaki ani yükselmelerin balonlaşan damarın yırtılmasına yol açtığı bilinmektedir. Bu nedenle, aşırı sıcak günlere girdiğimiz yılın bu döneminde risk altında olan bireylerin tansiyon ölçümlerini ve tedavilerine yönelik önlemleri aksatmamalarının önemine vurgu yapmak isterim”