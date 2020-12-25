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Yaşam Türkiye'de aşılama ne zaman başlıyor? Kimlerden başlayacak?
Yaşam

Türkiye'de aşılama ne zaman başlıyor? Kimlerden başlayacak?

Korona virüs aşısı ne zaman gelecek, aşının fiyatı ne kadar olacak? Bakan Koca corona virüsü aşısında tarih verdi. Türkiye'de aşılama sürecine ilişkin detaylar haberimizde...

Yeniakit Publisher
2020-12-25 21:40:00 -
Türkiye'de aşılama ne zaman başlıyor? Kimlerden başlayacak?

Corona virüs aşısının ne zaman geleceği, son dakika gelişmeler ile gündeme geliyor. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, katıldığı canlı yayında koronavirüs aşısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Merak edilen Koronavirüs aşılarının nasıl yapılacağı konusuna da açıklık getiren Prof. Dr. Özlü, kuyruk olmaması için randevu usulü aşı yapılacağını söyledi.

İlk aşı ne zaman?

Kesin bir tarih veremem ama inceleme ve test süreci 10-15 günlük bir zaman alacak diye daha önce sayın Bakan açıklamıştı. Gelen aşılardan örnekler üzerinden testler yapılıyor. Bu testlerin iki üç hafta zaman alacağı söylendi. Testler tamamlanır tamamlanmaz aşılama başlayacak diye düşünüyorum. Planlama o yönde.

İkinci aşamada kimler olacak?

Şimdi bu sıralama aslında dünyadaki uygulamaya benzer. Yani bizim ülkemiz için planlanan sıralama, dünyanın pek çok ülkesindeki sıralamayla aynı. Kolluk kuvvetleri de hemen ikinci aşamada aşılanacak. Türkiye'de günde yaklaşık 2 milyon kişiye aşı yapılacağını hesap ederseniz çok kısa sürede ikinci aşamaya geçilecek gibi görünüyor.

Aşının koruyuculuğu yüzde 91,25

Çok iyi bir koruyuculuk oranı. Bu şu ana kadar test yapılan kişilerde görünen koruyuculuk. Uzun süreli takipte bu koruyuculuk oranının daha da yükseleceği yönünde tahminler var.

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