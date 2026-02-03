Türkiye'de Asensio fırtınası: 'Puskas' adaylığını İspanya'dan tescillediler

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor ile oynadığı maçta ceza sahası dışından şık bir gole imza atan İspanyol oyuncu Marco Asensio ülkesinde gündem oldu. Yıldız oyuncunun golü için ' Sezonun en güzel golü adaylarından biri olmaya aday olan bu muhteşem bireysel çaba, gerçekten harika bir performanstı.' ifadelerine yer verildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe forması giyen Marco Asensio, Kocaelispor deplasmanında ceza sahası dışından şık bir gole imza attı.

Asensio'nun bu golü, ülkesi İspanya'da da gündem oldu. İşte İspanya'da Asensio'nun golü için yapılan yorumlar...

"DURDURULAMAZ BİR ŞUTTU"

Marca: "Marco Asensio, Fenerbahçe'nin Kocaelispor'u 2-0 mağlup ettiği maçta attığı muhteşem golle bu sezonki gol sayısını çift haneli rakamlara çıkardı. 30 yaşındaki İspanyol milli oyuncu, bu sezon şu ana kadar 10 gol attı (9'u ligde). Bu, geçen sezon PSG (2) ve Aston Villa (8) formasıyla kaydettiği gol sayısı ile aynı. Yıldız oyuncu ayrıca yedi asist de yaptı. Kocaelispor karşısında skoru açan golü, Fenerbahçe formasıyla attığı en güzel gollerden biri. Anderson Talisca'dan 30 metre uzaklıkta topu aldı, Rigoberto Rivas'ı bir çalımla geçip sol ayağıyla muhteşem bir şut çekti ve top, girmeden önce üst direğe çarptı. Gökhan Değirmenci için durdurulamaz bir şuttu."

"HALA ATIYOR"

ESPN: "Marco Asensio hala 30 metreden fazla mesafeden harika goller atıyor. İçindeki futbol ruhu asla kaybolmuyor. Fenerbahçe için futbol oynuyor"

"HARİKA BİR PERFORMANSTI"

As: "Asensio, performansıyla takımı neredeyse tek başına sırtladı. Kocaelispor'un baştan sona amansız baskısına rağmen , Asensio 45+1. dakikada muhteşem bir golle skoru açtı. Ceza sahası dışında topu alan Asensio, kale direğinin tam dibinden sol üst köşeye sert bir şut göndererek skoru 0-1 yaptı. Sezonun en güzel golü adaylarından biri olmaya aday olan bu muhteşem bireysel çaba, gerçekten harika bir performanstı. Bu golle İspanyol oyuncu, Real Madrid'deki gol sayısına ulaştı. Kocaelispor'a karşı attığı golle toplam gol sayısı dokuza, asist sayısı ise yediye yükseldi."