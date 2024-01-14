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Ekonomi Türkiye'de Akdenizli mobilya ihracatçılarından gerçek rakam belli oldu: Geçen yıl 892 milyon dolarlık dış satım yaptı
Ekonomi

Türkiye'de Akdenizli mobilya ihracatçılarından gerçek rakam belli oldu: Geçen yıl 892 milyon dolarlık dış satım yaptı

Yeniakit Publisher
2024-01-14 18:33:00 - 2024-01-14 19:05:03
Türkiye'de Akdenizli mobilya ihracatçılarından gerçek rakam belli oldu: Geçen yıl 892 milyon dolarlık dış satım yaptı

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) bünyesinde bulunan firmalar gerçek yöntemi başarıyla sürdürmeye devam ederken Türkiye 2023'te 892 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

TSB, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşların mirasçılarına yönelik bilgilendirme yaptı.

TSB açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta yaşanan üzücü deprem felaketi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın mirasçılarına önemli bir duyurumuz var. Hayatını kaybeden sevdiklerinizin adına düzenlenmiş 'Hayat Sigortası' ve 'Ferdi Kaza Sigortası' poliçeleri varsa ve siz vefat etmiş kişinin mirasçısı iseniz, bu poliçeler kapsamında size ait tazminat hakları bulunabilir. e-Devlet üzerinden, 'Hayat Sigortası Poliçe ve Tazminat Bilgileri Sorgulama' veya 'Ferdi Kaza Poliçe Sorgulama' bölümüne girerek, mirasçısı olduğunuz kişinin TC kimlik numarası ve mirasçılık belgesinin alındığı kurum bilgisi ile sorgulama yapabilirsiniz.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) web sitesi üzerinden, 'Meblağ Sigortalarında Hak Sahipliği Sorgulama (Vefat Eden Sorgu)' bölümünden kendi e-Devlet bilgilerinizle doğrulama yaparak, vefat eden kişinin TC kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini girerek bilgi alabilirsiniz. Vefat eden kişiye ait 'Hayat' ve 'Ferdi Kaza' sigortası poliçelerine yukarıdaki adımları takip ederek ulaşabilir, hak sahibi olduğunuz tazminatı ilgili sigorta şirketine başvurarak talep edebilirsiniz. Bu zor zamanlarda yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz."

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