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Medya Türkiye'de ahlak çöküyor, gençlik tehlikede
Medya

Türkiye'de ahlak çöküyor, gençlik tehlikede

Yeniakit Publisher
2024-09-16 16:05:00 - 2024-09-16 11:25:40
Türkiye'de ahlak çöküyor, gençlik tehlikede

Milat gazetesi yazarı Burhanettin Aydınlı, Türkiye’de toplumsal ahlak ve çürümenin geldiği noktayı eleştiren değerlendirmelerde bulundu. Aydınlı, özellikle gençlerin milli ve manevi değerlerden yoksun yetiştiğini belirtti. Toplumsal düzenin korunmasında ahlaki normların önemine vurgu yapan Aydınlı, devletin ve eğitim sisteminin bu çürümeye karşı daha etkin adımlar atması gerektiğini ifade etti. Aydınlı, toplumsal ahlakın yeniden inşası için acil tedbirlerin alınması gerektiğini söylediği yazısında şunları kaydetti:

Milat gazetesi yazarı Burhanettin Aydınlı, Türkiye’de toplumsal ahlak ve çürümenin geldiği noktayı eleştiren değerlendirmelerde bulundu. Aydınlı, özellikle gençlerin milli ve manevi değerlerden yoksun yetiştiğini belirtti. Toplumsal düzenin korunmasında ahlaki normların önemine vurgu yapan Aydınlı, devletin ve eğitim sisteminin bu çürümeye karşı daha etkin adımlar atması gerektiğini ifade etti. Aydınlı, toplumsal ahlakın yeniden inşası için acil tedbirlerin alınması gerektiğini söylediği yazısında şunları kaydetti:

"Ahlak terimi sözlükte ‘’insanların toplum içinde uyması gereken kural ve ilkeler olarak tanımlanmaktadır.’’

Toplumsal ahlak ve çürüme Türkiye’de son yıllarda hızla artmaktadır. Toplumun her kesimi bu çürümeden nasibini almıştır. Özellikle gençlerimiz en çok etkilenen kesimdir. Haz ve hızın yoğun olarak yaşandığı günümüzde, internet ve sosyal medya platformlarının hızla yayılması, gençlerimizi tehdit eder bir hal aldı.

Bu nedenledir ki! gençlerimiz milli, manevi ve ahlaki, değerlerden yoksun olarak yetişmektedirler.

Toplumsal düzeni sağlama da ahlaki normlar önemli bir yer tutar. Modernite ve teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte, ahlaki normlar artık alt üst olmuştur. Yaşadığımız şu günlerde, geleneksel aile bağları ve komşuluk ilişkileri zayıflamış, ayrıca teknolojinin ilerlemesiyle birlikte bireyselcilik ön plana çıkmıştır.

Yalnızlaşan bireyler, kendilerini topluma yabancılaşmış hissederek, sosyal çürüme sürecini hızlandırmaktadırlar.

Toplumda gelir dağılımındaki adaletsizlik, hızla artarak, zengin ile fakir arasındaki fark açılmış, bu da sosyal sorunların artmasına neden olmuştur.

Şu anda ülkemizde en önemli kayıp “ahlaktır”. Sosyal medya fenomenlerinin lüks yaşantıları bunlara sadece bir örnek, gençlerimizde bunlara özenip kısa yoldan köşeyi nasıl döneriz onun peşindeler.

Gerçekleri söylemek gerekirse, toplum ahlaki değerlerini kaybetmiş durumda. Görünen o ki bugünlerde toplumsal yozlaşma, normal karşılanıyor artık.

Allah aşkına son günlerde yaşadığımız şu toplumsal olaylara bir bakın?

Kadın cinayetleri, tacizciler, tecavüzcüler, hırsızlar, arsızlar, vergi yüzsüzleri, trafikte yol vermeme nedeniyle tekme tokat birbirine girenler, bazı kamu çalışanlarının, görevlerini kötüye kullanmaları, Kurumlarda liyakatsiz ve ehliyetsiz kişilerin yönetici olması.

En son yaşanan narin cinayeti ne oluyor bu topluma? neden böyleyiz? Tv dizilerinde yaşanan ahlaksızlıklar, bu ülkede magazinsel haberler, tv.lerde reyting yapıyorsa, artık pes doğrusu, kim kiminle nerede? toplumun gündemi bunlar değil, bu ülke bunları hak etmiyor ve bunlara layık değil.

Fe eyne tezhebun (Nereye bu gidiş) farkında olan var mı acaba?

Yeni yetişen gençlikte, çoğunlukla tarih ve milli şuur bilinci yok, geçmiş kültür ve medeniyetimizden bi haber bir gençlik ile karşı karşıyayız.

Peki bu toplumsal çürümeden ve ahlaksızlıktan nasıl kurtulacağız?

Devletin toplumdaki bu çürümenin önüne geçmek için bireysel ve toplumsal düzeyde çeşitli adımlar atmalıdır. Ayrıca eğitim sisteminde ahlaki ve etik değerler ile aile kurumunun güçlendirilmesi için sosyal politikalar üretmesi ve gelir adaletini sağlaması gereklidir.

Okulların açıldığı şu günlerde Milli Eğitim Bakanlığımızın ülkenin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimize, bu eğitim ve öğretim yılının ‘’değerler eğitim yılı olarak kabul etmesi’’ ahlaki yozlaşmanın ve çürümenin hit yaptığı şu günlerde Türk toplumunda büyük bir karşılık bulacağı kanaatindeyim."

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Yorumlar

ebru

Cokuyor, simdiki zaman, Coktu ve cokmeye devam ediyor. Yani mesele cokusun derinligi!!!

Sassas

Ahlakmı oda ne kaldımı öyle birşey 
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
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