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Gündem Türkiye'de adalet sistemi hala uyuyor! Sözde avukatlar bebek katili Abdullah Öcalan için özgürlük çağrısı yaptı
Gündem

Türkiye'de adalet sistemi hala uyuyor! Sözde avukatlar bebek katili Abdullah Öcalan için özgürlük çağrısı yaptı

Yeniakit Publisher
2024-01-23 19:12:00 - 2024-01-23 19:29:33
Türkiye'de adalet sistemi hala uyuyor! Sözde avukatlar bebek katili Abdullah Öcalan için özgürlük çağrısı yaptı

Adalet sisteminin kış uykusunda olduğu Türkiye'de işler adeta rayından çıktı. Sokaklardaki magandalara bile görmezden gelen adalet sisteminin şımarttığı 35 farklı barodan 1330 sözde avukat bebek katili Abdullah Öcalan için özgürlük çağrısı yaptı.

 yeniakit.com.tr 

Adalet sistemi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin önünde adeta bir takoz vazifesi görüyor.

Son dönemlerde alınan rezil niteliğindeki kararlar vatandaşları isyan ettirirken; ahlaksızları, şehir eşkıyalarını, magandaları, mafyaları, teröristleri ve terör sempatizanlarını adeta şımartıyor.

İdam edilmesi gereken bebek katili için özgürlük istediler

Her karış toprağı şehit kanıyla sulanan Türkiye'de kış uykusundaki adalet sisteminin şımarttığı 35 farklı barodan 1330 sözde avukat, Diyarbakır Adliyesi önünde toplandı.

Avukat cübbesi altında gizlenen terör sempatizanı avukat bozuntuları; 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük çağrısı yaptı.
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"Kandil'den gelen teröristler avukatlık cübbesi giyerse böyle olur"

Diyarbakır Adliyesi önündeki rezaleti sosyal medya hesabından paylaşan Avukat Ayşenaz Çimen, "Kandil'den gelen teröristler avukatlık cübbesi giyerse böyle olur" dedi.

"Avukatlar, avukatlık ruhsatı alınırken de güvenlik soruşturması geçirmeli" ifadelerini kullanan Çimen şunları söyledi: 

"Kandil'den gelen teröristler avukatlık cübbesi giyerse böyle olur. 35 farklı barodan 1330 avukat Öcalan'a özgürlük çağrısı yaparken 'sayın' demeyi de unutmadı. Bu avukatların ruhsatları iptal edilmeli. Ayrıca avukatlar, avukatlık ruhsatı alınırken de güvenlik soruşturması geçirmeli."

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