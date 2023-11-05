Türkiye'de 90 bin camide Filistinliler için dua edildi
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen "Gazze için duaya duruyoruz" etkinliği kapsamında, 90 bin camide yatsı namazı sonrası Filistinliler için dua edildi.
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Gazze için duaya duruyoruz" etkinliği kapsamında yatsı namazının ardından tüm camilerde Filistinliler için dualar edildiği ve Kur'an-ı Kerim okunduğu bildirildi.
90 bin camide dua edildi
Açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen etkinliğin 90 bin camide yapıldığı belirtildi.
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