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Türkiye'de 57 otel zinciri hizmet veriyor

Türkiye'de zincirinde üç ve üzeri otel bulunan toplam 57 otel zinciri faaliyet gösteriyor- 44'ü yerli, 13'ü yabancı zincirlere bağlı 628 tesiste, 145 bin 450 adet oda yer alıyor- Hem yerli hem yabancı zincir otellerin sahip olduğu otel sayısı ve kapasitesi her geçen yıl artıyor- Önceki yıllarda ağırlıklı olarak büyük şehirlerde otel açan zincirler, artık resort bölgelerin yanı sıra Anadolu şehirlerine de ilgi gösteriyor- Yerli zincirlerin yurt dışı faaliyetleri de giderek artıyor

13 Ağustos 2019 Salı 11:29
Türkiye'de 57 otel zinciri hizmet veriyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otelciler Birliği'nin (TÜROB) araştırmasına göre, Türkiye'de zincirinde üç ve üzeri otel bulunan toplam 57 otel zinciri faaliyet gösterirken, bunun 44'ü yerli, 13'ü yabancı zincirlerden oluşuyor.

TÜROB, yaptığı yazılı açıklamayla "Zincir oteller araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Haziran 2019 itibarıyla Türkiye'de, 57 otel zinciri faaliyet gösteriyor. 44'ü yerli, 13'ü yabancı otel zincirleri 628 otelden oluşurken bu otellerde 45 bin 450 adet oda bulunuyor.

İlk 10'da yabancı zincirlerin ağırlıklı olduğu listede Wyndham Hotels, zincirindeki 76 otel ile tesis sayısında ilk sırayı alıyor. Wyndham Grand, TRYP by Wyndham, Ramada, Hawthorn markalarının sahibi olan Wyndham'ın 11 bin 160 adet odası bulunuyor.

63 tesis ile zincirindeki otel sayısı açısından ikinci sıradaki Hilton Worldwide, oda sayısında ise Türkiye'de faaliyet gösteren en büyük zincir olarak öne çıkıyor.

Bünyesinde Curio, Conrad, Waldorf, Hilton, Double Tree by Hilton, Hilton Garden Inn ve Hampton by Hilton markalarını bulunduran Hilton Worldwide'ın Türkiye'de 63 otelinde toplam 12 bin 674 oda bulunuyor.

Raffles, Fairmont, Sofitel, Pullman, Swissotel, Mercure, Novotel ve Ibis otellerinin sahibi olan Accor Grubu, hem tesis hem oda sayısı bazında üçüncü sırada yer alırken, 48 otelde toplam 11 bin 158 oda mevcut.

Dördüncü sıradaki Marriott Hotels'in, 29 tesiste 5 bin 616, beşinci sıradaki Intercontinental Group'un 27 tesiste 4 bin 660 odası yer alıyor.

Daha sonra sırasıyla 25 tesis ile Rezidor Group, 23 tesis ile Rixos Hotels, 19 tesisle Divan Hotels, 18 tesisle Anemon Hotels, 17 tesisle Dedeman Intenational geliyor.

- Otel sayısı artış trendinde

Araştırmaya göre, hem yerli hem yabancı zincir otellerin sahip olduğu otel sayısı ve kapasitesi her geçen yıl artıyor.

Önceki yıllarda ağırlıklı olarak büyük şehirlerde otel açan zincirler, artık resort bölgelerin yanı sıra Anadolu şehirlerine de ilgi gösterirken, yerli zincirlerin yurt dışı faaliyetleri de giderek artıyor.

Yanı sıra, Türk otel gruplarının yurt dışındaki faaliyetleri de giderek artıyor. TÜROB'un araştırmasına göre Türk otelciler, 21 ülkede toplam 33 otelin sahibi ya da işletmecisi konumunda bulunuyor.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 11:29
  1. Türkiye Otelciler Birliği

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