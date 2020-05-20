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Ekonomi

Türkiye’de 400 milyar liralık değer

Pandemiden etkilenen 182 ülkeden birisi olan Türkiye’de de çarkların durmaması için gerekli tedbirler hızla alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 11:30:00 -
Türkiye’de 400 milyar liralık değer

19 maddelik kalkan paketiyle başlatılan süreçte son olarak emeklilere bayram ikramiyesinin erken ödenmesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara biner lira destek sağlanması, dar gelirli vatandaşlara 10 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi kullandırılmasının yanı sıra esnaf ve sanayicinin de desteklenmesi için alınan tedbirler piyasaya adeta can suyu oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tedbirler kapsamında 200 milyar liralık destek sağlandığını açıkladı. Vergi ertelemeleri ve bu diğer adımlarla birlikte destek miktarı 400 milyar lirayı buldu.

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