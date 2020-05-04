  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Türkiye'de 4 Mayıs'ın koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 64 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 20:27:00 - 2020-05-04 20:50:45
Türkiye'de 4 Mayıs'ın koronavirüs bilançosu açıklandı

Türkiye'de virüsten bir günde 64 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 3 bin 461'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 64 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 461 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 35 bin 771 test yapılırken, bin 614 yeni vaka tanısı konuldu, 5 bin 15 kişi iyileşti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı