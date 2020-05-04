Türkiye'de 4 Mayıs'ın koronavirüs bilançosu açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 64 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de virüsten bir günde 64 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 3 bin 461'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 64 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 461 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 35 bin 771 test yapılırken, bin 614 yeni vaka tanısı konuldu, 5 bin 15 kişi iyileşti.