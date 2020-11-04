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Gündem Türkiye'de 4 Kasım günü koronavirüs bilançosu açıklandı
Gündem

Türkiye'de 4 Kasım günü koronavirüs bilançosu açıklandı

Türkiye'de 4 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 77 kişi vefat etti, 2391 yeni hasta tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 19:08:00 - 2020-11-04 19:13:05
Türkiye'de 4 Kasım günü koronavirüs bilançosu açıklandı

4 Kasım 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2.391 hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.464’e ulaştı. Salgının kontrol altında tutulması teması azaltmadan mümkün değil. Sağlık personelimiz yorgun düşmemeli. Onlara destek olmak için teması azaltın. Hijyene önem verin. Maske kullanın."

 

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