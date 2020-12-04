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Sağlık Türkiye'de 4 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı! İşte son 24 saatte vaka, can kaybı, test sayısı...
Sağlık

Türkiye'de 4 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı! İşte son 24 saatte vaka, can kaybı, test sayısı...

Türkiye'de son 24 saatte 194 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 736 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 19:34:00 - 2020-12-04 19:45:37
Türkiye'de 4 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı! İşte son 24 saatte vaka, can kaybı, test sayısı...

Türkiye'de son 24 saatte 194 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 736 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 5 bin 703 oldu, son 24 saatte 4 bin 811 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 423 bin 142'ye yükseldi.

Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Koca "Bugün tespit edilen 6 bin 903 yeni hasta var. Ağır hasta sayısı da aktif hasta sayısı da artmaya devam ediyor. Bugünlerde en büyük bulaşma ortamı kapalı ve kalabalık mekanlar. Kapalı ortamlarda kalabalık içinde bulunmayın." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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