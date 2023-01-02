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Ekonomi Türkiye’de 2023 “enerjinin yılı” olacak
Ekonomi

Türkiye’de 2023 “enerjinin yılı” olacak

Türkiye’de, doğal gazdan petrole, nükleerden yenilenebilir enerjiye birçok alanda gerçekleştirilecek projelerle 2023 “enerjinin yılı” olacak. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için bu alanda çok sayıda projeyi devreye alan Türkiye, ülke tarihi açısından ilklere sahne olacak gelişmelere şahitlik edecek.

Yeniakit Publisher
2023-01-02 21:58:00 -
Türkiye’de 2023 "enerjinin yılı" olacak

Türkiye, 7 uluslararası doğal gaz boru hattı, 2’si yüzer olmak üzere 4 LNG santrali, 2 yer altı doğal gaz depolama tesisiyle enerjide arz güvenliğini sağlarken, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle gaz tedariki konusunda darboğaza giren Avrupa’nın krizi aşmasında da kilit rol oynamaya hazırlanıyor.

Son yıllarda hem karada hem denizde yaptığı arama ve sondaj çalışmalarıyla doğal gaz alanında önemli adımlar atan Türkiye, Sakarya Gaz Sahası’nda yapılan 58 milyar metreküplük yeni keşif ve revize edilen rezerv ölçümüyle 710 milyar metreküpe ulaşan yerli gazı martta şebekeye bağlayacak.

Türkiye, doğal gaz depolama kapasitesini 10 milyar metreküpe ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Toplam 4 reaktörle 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak şekilde tasarlanan Akkuyu NGS’nin ilk reaktörü bu yıl devreye alınacak.

Yeni yıla Şırnak’taki Gabar Dağı’nda yaptığı 150 milyon varil rezervlik tarihi petrol keşfiyle giren Türkiye, ham petrolde özel ve kamu günlük toplam 80 bin varil olan üretimini 100 bin varile taşıyarak 2023’te yüzyılın rekorunu kıracak.

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