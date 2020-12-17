Türkiye'de 2020 böyle geçti (9)

ANKARA (AA) - DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden, önemli planlarla yakalanarak tutuklandı. Özden'in, İstanbul'da sansasyonel eylem gerçekleştirmek için keşifte bulunduğu belirlenerek tutuklanan DEAŞ üyesine talimat veren kişi olduğu tespit edildi. Bu yılın eylül ayında FETÖ yargılamalarında çıkan kararlar ile yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye ilişkin tedbirler gündemden düşmedi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre eylül ayının önemli gelişmeleri şöyle:

1 EYLÜL

- Türkiye'de son 24 saatte 1596 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 45 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısının 273 bin 301, can kaybının 6 bin 462, ağır hasta sayısının 1017'e yükseldiği son 24 saatte 107 bin 927 Kovid-19 testi yapıldı.

- Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. 93 saat sonra kontrol altına alınabilen yangında, 5 hektar alan zarar gördü.

- Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Türkiye genelinde 60 alanda 19 bin 910 öğretmenin ataması gerçekleştirildi.

- Sanatçı Haldun Boysan geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında hayatını kaybetti.

- Denizlerde av yasağının sona ermesiyle birlikte balıkçılar denize açıldı.

- İçişleri Bakanlığınca terör örgütüne yönelik Mardin'de "Yıldırım-8 Savur Operasyonu" başlatıldı.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in önemli planlarla yakalandığını ve tutuklandığını bildirdi. Özden'in, geçen hafta İstanbul'da sansasyonel eylem gerçekleştirmek için keşifte bulunduğu tespit edilerek tutuklanan DEAŞ üyesine talimat veren kişi olduğu belirlendi.

- Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde intikal esnasında meydana gelen araç kazasında piyade uzman çavuş Furkan Erbil şehit oldu.

2 EYLÜL

- İçişleri Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında, 81 ilde sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere izin verilmemesi ve nikah törenlerine ilişkin düzenlemeleri içeren genelge yayımlandı.

- Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Kutbettin Gülen'e "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 10 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla hakkında fezleke düzenlenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasına yapılan itiraz reddedildi.

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, evlerinden uzaktan eğitime katılma imkanı olmayan öğrencilerin Eğitim Bilişim Ağı'ndan (EBA) faydalanmalarını sağlamak için 81 ilde okullar ve kurumlarda 1420 EBA destek noktası oluşturduklarını, bu sayının 5 bin 200'e çıkarılacağını belirtti.

3 EYLÜL

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile video konferans görüşmesi yaptı. Erdoğan, görüşmede Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının haklarının korunduğu ve bütün kıyıdaş ülkelerin kazanacağı adil bir paylaşımdan yana olduklarını ancak Yunanistan ve Rum kesimi ile onlara arka çıkan ülkelerin çözümsüzlüğü ve gerginliği tırmandırıcı adımlar attığını ifade etti.

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hava Kuvvetlerinin yeni uçuş eğitim yılının açılışını Ege'nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla gerçekleştirdi.

- İçişleri Bakanlığınca Bingöl, Diyarbakır ve Muş'ta 1022 personelin katılımıyla "Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu" başlatıldı.

- Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

- Atatürk Üniversitesi, dünyanın önde gelen yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education'ın açıkladığı "Dünya Üniversiteleri 2021 Sıralaması"nda ilk 1000'e girdi.

4 EYLÜL

- Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Eylül'den itibaren 2 ay daha uzatıldı.

- İstanbul Üniversitesi Senatosu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Ragnar Spano'ya, fahri doktora unvanı verdi.

5 EYLÜL

- Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe operasyonları kapsamında bugüne kadar 320 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

- Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif olan ve izolasyon süreleri sonlandırılan kişilerin, PCR testine bakılmaksızın işlerine dönebilmelerine yönelik düzenleme yapıldı.

- Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına Kovid-19 salgını nedeniyle ek ödeme yapılabilmesine ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

6 EYLÜL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti.

- Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde son 24 saatte 16, son 10 günde de 91 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

7 EYLÜL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenişinde, "Ailelerin tercihine göre, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinden başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz. Bu uygulama salgının seyrine göre şehirlerimizde farklılık gösterebilecektir. Yeni dönemde eğitim öğretime salgın şartlarını da dikkate alarak hem yüz yüze eğitimi hem de uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz bir sistemle devam edeceğiz." dedi.

- İçişleri Bakanlığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında Erzurum'un Narman, Uzundere ve Hınıs ilçelerinin kaymakamları görevden uzaklaştırıldı.

- Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama kaydı ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu Nihat Turan Diyarbakır'da yakalandı.

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın 2023 yılında Cumhurbaşkanı adayı bellidir, o muhterem isim de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

8 EYLÜL

- İçişleri Bakanlığınca Van'da 1040 personelin katılımıyla "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu" başlatıldı.

- İçişleri Bakanı Süleylan Soylu, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013'te 52 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat'ın Hatay'da yakalandığını açıkladı. Bayat emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 10 Eylül'de tutuklandı.

- FETÖ irtibatı nedeniyle meslekten ihraç edilmesinin ardından Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan, İzmir'deki "askeri casusluk" davasının savcısı Zafer Kılınç, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

- Adana Büyükşehir Belediyesince 14-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde, "Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülü"nün, oyuncu Nur Sürer ile oyuncu ve yönetmen Rutkay Aziz'e, "Orhan Kemal Emek Ödülü"nün ise yapımcı ve yönetmen Orhan Oğuz'a verileceği açıklandı.

- İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelgeyle tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde gece yarısından sonra müzik yayınına izin verilmemesi kararlaştırıldı, ülke genelinde meskenler hariç tüm alanlarda maske takmak zorunlu oldu.

Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına izin verilmemesi istendi.

9 EYLÜL

- Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib'deki görevi sırasında rahatsızlanarak şehit oldu.

- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

- Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının ifşa edilmesine ilişkin Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 1'i firari 8 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Sanıklar Aydın Keser, Ferhat Çelik ve Murat Ağırel'in "istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan 4 yıl 8 ay 7'şer gün hapislerine karar verilirken, Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç'ın da aynı suçtan 3 yıl 9'ar ay hapisleri kararlaştırıldı. Sanık Barış Terkoğlu ve Eren Ekinci'nin tüm suçlardan beraatine hükmeden mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç'ın tahliyesine karar verdi. Savunması alınamayan firari sanık Erk Acarer'in dosyası ise ayrıldı.

- İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-4 Munzur Kutu Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, sözde Dersim Eyaleti TKP/ML TİKKO terör örgütünün siyasi komiseri "Nubar" kod adlı Erol Volkan İldem, diğerinin "Roza" kod adlı Fadime Çakıl olduğunu açıkladı.

- Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Halil Kumova (64) , film çekimi için bulunduğu Malatya'da rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

10 EYLÜL

- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usulleri"nin ele alındığı NATO Karargahı'ndaki teknik toplantının tamamlandığını duyurdu.

- FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli jandarma ve polis ortaklığıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında subay ve askeri öğrencilerin de bulunduğu 109 şüpheliden 43'ü "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 42 şüpheli itirafçı oldukları gerekçesiyle serbest bırakıldı.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "58 mülki idare amiri, FETÖ soruşturmaları çerçevesinde açığa alındı. Bunların 31'i kaymakam, 17'si vali yardımcısı, 9'u hukuk müşaviri, 1'i de mülkiye müfettişiydi." açıklamasında bulundu.

- Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, eşinin ve kendisinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

11 EYLÜL

- Ukrayna'da bulunan PKK/KCK mensubu İsa Özer, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yurt dışı operasyonuyla Türkiye'ye getirildi. Özer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- İçişleri Bakanlığınca Siirt'te 1003 personelin katılımıyla "Yıldırım-11 Herekol Operasyonu" başlatıldı.

- İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Yurt ve Pansiyonlarda İzolasyon" konulu genelge ile Kovid-19 nedeniyle evde izolasyon koşullarını ihlal edenlerin karantina süreçlerini yurt ve pansiyonlarda tamamlaması kararlaştırıldı.

- Tekirdağ'da eski Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) rektörü Osman Şimşek, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne yardım" suçlamasıyla 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

- HDP Milletvekili Remziye Tosun'a, Diyarbakır'da yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.

- Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle, yönetmenliğini Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er'in yaptığı, TRT ortaklığında çekilen "Omar ve Biz" filmi, 16. Uluslararası Kazan Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerini, Ankara Film Festivali'nde ise "En İyi Kurgu" ödülünü aldı.

12 EYLÜL

- İçişleri Bakanlığından şehirler arası yolcu taşımacılığında HES kodu zorunluluğu genelgesi yayımlandı.

- Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen başarılı operasyonlarla son 24 saatte 21, son 10 günde ise 118 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

- Yıldırım-10 Norduz Operasyonu kapsamında Van'ın Çatak ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top, Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar ve Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Uyar şehit oldu.

- Giresunlu kemençe üstadı Katip Şadi 88 yaşında hayatını kaybetti.

13 EYLÜL

- Hakkari'nin Yüksekova kırsalında turuncu listede aranan terörist Eyyüp Alper ile örgütte sabotajcı olarak faaliyet gösteren terörist Ahmet Akman etkisiz hale getirildi.

- "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nda görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay, teröristlerle girilen çatışmada şehit edildi.

- Suriye'nin kuzeyinde görevli Türk Kızılay ekibinin bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda, Kızılay personeli Mehmet Arif Kıdıman hayatını kaybetti, bir Kızılay personeli yaralandı.

14 EYLÜL

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı’nın "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetlerini takip etti.

- Suriye'nin kuzeyinde görevli Türk Kızılay ekibinin bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda, personel Mehmet Arif Kıdıman şehit oldu.

- Gazeteci ve yazar Osman Akkuşak, 89 yaşında hayatını kaybetti.

15 EYLÜL

- Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi.

- Emniyet ve jandarmanın ikna çalışmalarıyla 2 terörist Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu. 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 153'e yükseldi.

- İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine "Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri" konulu genelge gönderildi. Genelgeye göre, ana faaliyeti gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane ve gece kulübü olup ruhsatına tali faaliyet işleten iş yerlerinin çalışmasına izin verilmeyecek.

- Türkiye'de avukatların bulundukları yerlerden duruşmaya video konferansla katılmalarını sağlayan "e-Duruşma" uygulaması, Ankara Batı Adliyesi 1. Tüketici Mahkemesinde görülen duruşmayla başladı.

- Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin cinayetine ilişkin otopsi raporu tamamlandı. Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Gültekin'in ölüm nedeninin tam olarak belirlenemediğini bildirdi.

16 EYLÜL

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Merkel ile görüşmesinde Erdoğan, Avrupa devletlerinin Doğu Akdeniz meselesinde adil ve tutarlı olmaları gerektiğini belirtti.

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurulu sonrasında yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığının izniyle Çin Sinovac aşısının Türkiye'deki ilk uygulamasına Hacettepe Üniversitesinde 3 gönüllü sağlık çalışanıyla başlandığını bildirdi.

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk Tabipleri Birliği, bugünkü hassas dönemde, insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklemektedir. Bu nedenle sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır." ifadesini kullandı.

- İstanbul merkezli 34 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 132 şüpheliden 106'sı yakalandı.

- İstanbul Ataşehir'de, bir restoranda eşinin kız kardeşinin oğlunun yüzüne kimyasal madde döktüğü gerekçesiyle yargılanan ve 9 yıl 36 ay hapis cezasına çarptırılan Cihan Araçman, 5 milyon 330 bin liralık maddi ve manevi tazminata mahkum edildi.

17 EYLÜL

- Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusunda ihlal kararı çıktı. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, durdurulan MİT tırlarının görüntülerini Cumhuriyet gazetesine verdiği iddiasıyla yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapis cezası alan Enis Berberoğlu'nun, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının oy birliğiyle ihlal edildiğine, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere kararın Yargıtay'a gönderilmesine hükmetti.

- Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

- Gazeteci yazar Necdet Onur, 86 yaşında İzmir'de hayatını kaybetti.

- Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle mevcutlu şekilde adliyeye getirilen şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, nöbetçi hakimlikçe "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

18 EYLÜL

- Bitlis'te "Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu" başlatıldı.

- Milli Savunma Bakanlığınca, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Teğmen Harun Aslan ve Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç şehit oldu.

- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, avukatlık yaptığı dönemde senetle mükerrer tahsilat gerçekleştirmeye çalıştığı iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

19 EYLÜL

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Önümüzdeki üç hafta içinde tüm öğrencilere ücretsiz maske desteği vereceğiz. Maskeleri, okullarımıza ulaştırdık."dedi.

- İstanbul merkezli 34 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 131 kişiden 94'ü tutuklandı.

20 EYLÜL

- İYİ Parti'nin 2'nci Olağan Kurultayı'nda seçime tek aday olarak katılan Meral Akşener, oy kullanan 1289 delegeden tamamının oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi.

- Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleştirilen törende, güldürü geleneğinin nişanesi olarak kabul edilen Kel Hasan Efendi'nin kavuğu yeni sahibiyle buluştu. Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu, Şevket Çoruh'a devretti.

21 EYLÜL

- Milli Eğitim Bakanlığınca, okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde başlatıldı.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, Erdoğan'la ilgili hakaret içeren manşet atan Yunan Dimokratia gazetesinin sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gazete hakkında soruşturma başlattı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı ardından millete seslendi. Erdoğan, "Maske ve mekan denetimlerinde uygulanan cezaların bazı kamu kurumlarında yapacak işlemler öncesi ödenmiş olması mecburi hale getirilecektir" dedi.

- İçişleri Bakanlığınca, yeni tip sürücü belgelerinin yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmesine başlandı.

- Hatay'da 22 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen 3 teröristin, gri kategoride aranan Cihan Erbaş, Serhat Aykul ve Şefik Körman olduğu belirlendi.

- Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu kapsamında bölgedeki arama tarama faaliyetinde gri kategoride aranan Halis Erdoğan'ın öldürüldüğü tespit edildi.

22 EYLÜL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ve AB Konseyi Başkanı Michel ile video konferans yöntemiyle görüştü. Üçlü zirvede, Türkiye-AB ilişkileri ile Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirildi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Macron'dan gelen talep üzerine gerçekleşen ve Türkiye-Fransa ve Türkiye-AB ilişkileri ile Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gerginliğin sebebinin Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin bölgedeki meşru haklarının yok sayılması olduğuna işaret etti.

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri ile görüştü. Görüşmede Akar, "Türkiye'nin Libyalı kardeşlerine verdiği askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim ve danışma faaliyetlerine devam edeceğini" vurguladı.

- Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yakınlarının ameliyat sırasında hayatını kaybetmesine öfkelenen bir grup, sağlık görevlilerine saldırarak ameliyathaneye girmeye çalıştı. Sağlık çalışanlarının sedyelerle barikat kurarak kendilerini korumak istediği anlara ilişkin görüntüler infial yarattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

23 EYLÜL

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarına ziyarette bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı, ifadelerinin ardından 2'si tutuklandı.

- İstanbul'da Valilik, kaymakamlıklar ile İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü gibi bazı kamu kurumlarına girişte HES kodu ile randevu alınması zorunlu hale getirildi.

24 EYLÜL

- İçişleri Bakanlığınca valiliklere "Temaslıların Doğru Bilgilendirilmesi" konulu genelge gönderildi. Buna göre, temasta bulundukları bireyler hakkında eksik/yalan beyanda bulunan Kovid-19 tanılı kişiler hakkında işlem yapılacak. Bu kişiler, 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılabilecek.

- YÖK, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünce 7 Temmuz 2020'de öğretim görevlisi kadrosu için çıkılan ilanda, şartların kişiye özel belirlenerek Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın eşini tarif eder şekilde olması nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Bağ'ın görevine son verdi.

- İstanbul'da ikinci baronun kurulması için 2 binin üzerinde avukatın imzasıyla Türkiye Barolar Birliğine başvuru yapıldı.

- Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, FETÖ'nün kapatılan yayın organı Zaman gazetesinin yazarlarından tutuksuz sanıklar Şahin Alpay ve Ali Bulaç ile tutuklu sanık Mümtazer Türköne'ye "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan verilen hapis cezalarını bozdu. Daire, Türköne'nin tahliyesine karar verdi.

25 EYLÜL

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014 yılında Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında, 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Başsavcılık tarafından Kobani olaylarının yaşandığı tarihte MYK üyesi olan 7 HDP milletvekili hakkında fezleke düzenleneceği bildirildi.

- FETÖ'nün sözde 2. Ordu Komutanlığı mahrem imamı olduğu tespit edilen "Metin" kod adlı Reşat Nazmi Oral, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

26 EYLÜL

- İçişleri Bakanlığı Kovid-19 tedbirleri kapsamında bugün itibarıyla yurt ve pansiyonlarda 2 bin 157 kişinin izolasyon altında tutulduğunu açıkladı.

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSTAÇ AŞ Genel Müdürü Mustafa Canlı, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

- İtalyan keman virtüözü Anna Tifu, şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası'yla "48. İstanbul Müzik Festivali" kapsamında müzikseverlerle bir araya geldi.

27 EYLÜL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan sivil yerleşim birimlerini hedef alan Ermenistan'ın, bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirtti. Erdoğan, "Tüm dünyaya işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede Azerbaycan'ın yanında yer alma çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Milli Savunma Bakanı Akar, Ermenistan güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerini hedef alan saldırılarının ardından Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefonda görüştü. Akar, Türkiye'nin, toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde sonuna kadar Azerbaycan Türkü'nün yanında olacağını iletti.

28 EYLÜL

- Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov, hudut birliklerince Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğuyla yakalandı.

- Yıldırım-10 Nordoz Operasyonu kapsamında 11 Eylül'de etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terör örgütü PKK'nın "sözde Botan saha sorumlusu" olarak faaliyet gösteren "Agit Civyan" kod adlı Vahiyettin Karay olduğu belirlendi.

- Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

- Piyade Uzman Çavuş Serdar Temelli, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısıyla şehit oldu.

- Eserleri ve tercümeleriyle edebiyat ve kültür dünyasına büyük katkılar sunan Mahmut Kanık 69 yaşında vefat etti. Kanık 2 aydır lösemi tedavisi görüyordu.

29 EYLÜL

- "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklu bulunan Osman Kavala hakkında ikinci iddianame hazırlandı. İddianame, İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kovid-19'la mücadele kapsamında KKTC'ye 117 milyon lira aktarılacağını açıkladı.

30 EYLÜL

- İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında kamu ve özel tüm konaklama tesislerine kabullerde HES kodu zorunluluğu getirildi. Ayrıca, şehir içi toplu ulaşım araçlarında kullanılan kişiye özel akıllı seyahat kart sistemleri, Sağlık Bakanlığının HES uygulamasına entegre edilecek.

- Türkiye'de son 24 saatte 1391 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 65 kişi hayatını kaybetti, 1245 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 279 bin 749'a çıktı.

Sağlık Bakanı Koca, "Her vaka, hasta değildir. Çünkü testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler var ve büyük çoğunluğu bunlar oluşturuyor." açıklamasında bulundu. Koca, "Hasta derken semptomu olan kişilerden bahsediyoruz. Semptomu olan hastanede yatan veya yatmayan kişileri günlük hasta sayısı olarak vermiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

- MHP Genel Başkanı Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamayla, 1960 darbesinin bütün izlerinin ortadan kaldırıldığı bir dönemde Anayasa Mahkemesinin de tüm unsurlarıyla yeniden masaya yatırılması gerektiğini belirtti. Bahçeli,"Tartışmaların odağı olmaktan çıkarılmış bir Yüce Mahkeme, deyim yerindeyse bir Divan-ı Ali kurulması Türkiye'nin gücüne güç katacaktır." ifadelerini kullandı.

- "Şok mangası" yöntemiyle FETÖ'cü olmayan askeri öğrencilerin okulu bırakmasına neden olan eski üsteğmen Ayhan Yeşilkaya, "işkence" suçundan 32 yıl 16 ay, "silahlı terör örgütüne üyelikten" 10 yıl olmak üzere toplam 42 yıl 16 ay hapis cezasına çarptırıldı.