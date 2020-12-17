Türkiye'de 2020 böyle geçti (8)

ANKARA (AA) - Ağustos ayına, Tuna-1 kuyusundaki sondajda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfedilmesinin yanı sıra Giresun'da meydana gelen sel felaketi ve 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı'nın Türkiye genelinde uzaktan eğitim yoluyla başlaması damga vurdu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ağustos ayının önemli gelişmeleri şöyle:

1 AĞUSTOS

- Türkiye ile Rusya arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında ara verilen tarifeli seferlere yeniden başlandı. Bu kapsamda Rusya'nın başkenti Moskova'dan havalanan ilk uçak İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası"nda toplanan 2 milyar lirayı aşkın bağıştan 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1000'er lira ulaştırdıklarını, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında sağlanan destek ve yardımların da 30 milyar liraya yaklaştığını bildirdi.

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partililerle video konferans aracılığıyla bayramlaştı. Erdoğan, "Kendini milletin üstünde gören, gönül yıkan, hizmete yönelmek yerine dar kadroculuk yapan AK Parti teşkilat mensubu olamaz." dedi.

- Kovid-19 salgını nedeniyle Kurban Bayramı dolayısıyla bu yıl partiler arası bayramlaşma video konferans aracılığıyla yapıldı.

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti. Akşener, eşi Tuncer, oğlu Fatih Akşener ve yeğeni Banu Gürer ile geldiği camide namaz kıldı.

2 AĞUSTOS

- İzmir'in Foça ilçesinde teknenin batması sonucu 2'si çocuk 4 kişi öldü, kaybolan bir çocuk için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

3 AĞUSTOS

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiği yürüterek Kurban Bayramı'nın ilk 3 gününde Azerbaycan'dan Katar'a, İran'dan Endonezya'ya, Kazakistan'dan Kosova'ya kadar ülke liderlerinin de aralarında bulunduğu 21 telefon görüşmesi yaptı.

- Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, içinde gurbetçi ailenin bulunduğu otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 2'si çocuk, 5 kişi öldü.

4 AĞUSTOS

- AFAD, saat 12.37'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan, çevre il ve ilçelerde de hissedilen 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ayasofya-i Kebir Camisi'ni ziyaretini, "Zillet ittifakının üç asıl ortağından ikisinin, yani CHP ile örtülü ortak HDP'nin Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'e menfi yaklaşımı ortadadır. Sayın Akşener'in böyle gitmeyeceğini görüp derhal evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır." sözleriyle değerlendirdi.

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bahçeli'nin açıklamalarına, "Türkiye'nin özellikle ekonomi noktasında problemleri olduğu bir dönemde, üzerine salgın yaşadığımız dönemde esnafımızın, işçimizin, işsiz gencimizin ve tarımımızın bir çok sorunu varken milletimizin sesini duymak ve o sese cevap vermek yerine siyasi magazinle meşgul olmasını da hiç hoş bulmadığımı ifade etmek isterim." karşılığını verdi.

- İçişleri Bakanlığınca valiliklere "Kovid-19 tedbirleri" konulu ek genelge gönderildi. Genelgeye göre, evinde izolasyona tabi tutulanların özellikle ilk 7 gün izolasyon şartlarına uyup uymadıkları, vali, kaymakam ve kollukça denetlenecek. İllerde vali yardımcısı ve ilçelerde kaymakamlar başkanlığında "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulacak.

Günlük ve haftalık artış oranları yüksek seyreden illerde, valiliklerce ilave tedbirler ve denetim faaliyetleri en üst seviyede uygulanacak. Salgınla mücadelede pilot il olarak belirlenen Kırıkkale'de valilik bünyesinde İl Salgın Denetim Merkezi oluşturulacak.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda meydana gelen patlamanın ardından Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile telefonda görüştü.

Olayda yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Erdoğan, Twitter'dan Arapça taziye mesajı yayımlayarak, "Türkiye'de bizler, her daim Lübnan'ın ve Lübnanlı kardeşlerimizin yanında duracağız." ifadelerini kullandı.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla patlamanın yaşandığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'a tıbbi ve insani yardım malzemeleri ile ekipman ve arama kurtarma personeli gönderildi.

5 AĞUSTOS

- Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Üstün Asutay, 82 yaşında hayata veda etti.

- Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 127 general ve amiralin atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı.

- İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 60 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

6 AĞUSTOS

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kovid-19'a yakalanan milletvekili ve personel sayısına ilişkin "Şu anda Meclis personelinden evde takip edilen vaka sayısı 32, hastanede 2, dün de bir yeni vakamız var. Evde takibi yapılan milletvekili 5, hastanede de 4 milletvekili var." açıklamasını yaptı.

- İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine gönderilen "Koronavirüs Denetimleri" genelgesine göre, ülke genelinde tüm yaşam alanlarında en kapsamlı denetim yapıldı. "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla gerçekleştirilen denetime vali, kaymakam ve belediye başkanları da katıldı.

7 AĞUSTOS

- İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Ormanlık Alanlar ve Civarında Ateş Yakılmaması" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre, vali ve kaymakamların başkanlığında "Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonu" acilen toplanacak. Komisyon, ormanlık alanların civarında mangal, semaver, ateş yakılabilecek ve yakılması yasak olacak yerleri 15 Ağustos'a kadar belirleyecek.

Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız veya bitki örtüsü yakılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek. Ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyecek.

8 AĞUSTOS

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından destek ziyaretinde bulunduğu Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Avn'a Beyrut Limanı ve çevresindeki binaların tekrar inşası konusunda Türkiye'nin sonuna kadar yardıma hazır olduğunu, Beyrut Limanı tekrar ayağa kaldırılıncaya kadar Mersin Limanı'nın Lübnan'ın hizmetinde olacağını iletti.

9 AĞUSTOS

- İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsünün üst geçidin duvarına çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 25 yolcu yaralandı.

- CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığının "Eşitlik Gelecek" temasıyla düzenlenen 14. Olağan Kurultayı'nda 514 geçerli oydan 308'ini alan Aylin Nazlıaka, Kadın Kolları Genel Başkanı oldu. Diğer aday Fatma Köse ise 206 oyda kaldı.

10 AĞUSTOS

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 16 kişilik yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu belirledi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 16 kişilik MYK listesinde, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter Selin Sayek Böke yer aldı.

- Yükseköğretim Kurulu, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

11 AĞUSTOS

- Zeytin Dalı bölgesinde 19, Barış Pınarı bölgesinde de 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.

12 AĞUSTOS

- İçişleri Bakanlığınca Hatay'da 1448 personelin katılımıyla "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu" başlatıldı.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı başkanlığındaki heyeti kabul etti. AA heyeti ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret etti.

- KKTC Başbakanı Ersin Tatar, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı telefonla arayarak, kurumun 100. yıl dönümünü kutladı ve başarı dileklerini iletti.

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim-öğretim yılının 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle açılacağını, yüz yüze eğitime 21 Eylül'den itibaren aşamalı ve seyreltilmiş şekilde geçileceğini bildirdi.

13 AĞUSTOS

- Muharrem İnce, 4 Eylül'de Sivas'tan "Bin Günde Memleket Hareketi" başlatacağını açıkladı.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, Merkel ile görüşmesinde, Doğu Akdeniz'deki sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde hakkaniyet ve diyalog temelinde çözülmesinden yana olduklarını belirtti.

- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınavlara başvurularda adaylardan Hayat Eve Sığar (HES) kodu bilgisi isteneceğini açıkladı.

- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, bugün itibarıyla üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istediklerini bildirdi.

14 AĞUSTOS

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 üniversiteye rektör atadı.

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi, Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden askeri gemilerin komuta edildiği Donanma Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

- Türkiye genelinde 1 Ocak 2020'den itibaren terör örgütü propagandası yapan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden veya aşağılayan, toplumu korku ve paniğe sürükleyen, yalan belge yayımlayarak algı operasyonu ve provokatif paylaşım yapan 6 bin 743 sosyal medya kullanıcısı hakkında adli işlem başlatıldığı açıklandı.

- İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine gönderilen "İzolasyon Tedbirleri" genelgesine göre, Kovid 19 tanılı /temaslı/ evde izolasyona alınanların Sağlık Bakanlığınca belirlenen koşullara uymalarını sağlamak için her türlü tedbir alınacak.

Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde "Mahalle Denetim Ekipleri" oluşturulacak.

Mahalle Denetim Ekipleri'nde, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimleri personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenler, din görevlileri, muhtarlar ve azaları, apartman ve site yöneticileri yer alacak. Evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacak.

15 AĞUSTOS

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasındaki anlaşmayı, "Uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı bir şekilde Filistin'e ait topraklarda işgalci olarak bulunan İsrail ile Filistin davasına ihanet ederek bir anlaşma yapmak, yüz karası bir harekettir. Buradan Birleşik Arap Emirlikleri'ni kınıyorum." şeklinde değerlendirdi.

- Metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki terörist, 37 kilogram TNT ile Adana'da yakalandı. Teröristin tuttuğu evde yapılan aramada çok miktarda döviz, altın ve sahte kimlik bulundu.

16 AĞUSTOS

- Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren 5 bölücü terör örgüt mensubu, ikna çalışmaları neticesinde Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.

- Türkiye, Yavuz sondaj gemisinin Kıbrıs açıklarında yürüteceği çalışmalar için yeni Navtex ilan etti.

Navtex duyurusunda, Yavuz sondaj gemisinin 18 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında Kıbrıs açıklarında hidrokarbon arama çalışmalarına devam edeceği bildirildi. Duyuruda, "Çalışma sahasına girilmemesi şiddetle tavsiye olunur." ifadesine de yer verildi.

- MİT, 15 Ağustos'ta sansasyonel eylem hazırlığı içinde olan örgüt üyelerini etkisiz hale getirdi.

Etkisiz hale getirilenlerden birinin PKK'nın sözde Hakurk Eyalet sorumlusu "Agit Garzan" kod adlı Murat Kalko olduğu ve Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer aldığı tespit edildi.

İki operasyonla da sözde üst düzey 6 "PKK özel güç ve istihbarat mensubu" etkisiz hale getirildi.

17 AĞUSTOS

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmelerin ele alındığı Erdoğan-Putin görüşmesinde iki lider yakın iş birliğini ve diyaloğu sürdürmenin önemini vurguladı.

Erdoğan ile Conte arasındaki görüşmede ise Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirildi, ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik hususlar ele alındı.

- 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Gölcük, Sakarya, Kocaeli, Yalova ve İstanbul'da düzenlenen etkinliklerle anıldı.

- Zeytin Dalı harekat bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile geldiği Libya'nın başkenti Trablus'ta, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile üçlü toplantı gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Akar, es-Serrac ve el-Atiyye, heyetlerarası toplantıya başkanlık etti. Toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler de katıldı.

Savunma Güvenlik İş birliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığındaki inceleme ve denetlemelerinin ardından personel ile bir araya gelen Akar, "Libya, Libyalılarındır diyerek Libya'nın BM tarafından tanınan meşru hükümetinin yanındayız. Libyalı kardeşlerimizi haklı davalarında desteklemek suretiyle istenilen sonuçlara ulaşacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

18 AĞUSTOS

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda 8 ve 12'nci sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyeceğini bildirdi.

- YÖK Başkanı Yekta Saraç, eğitim fakültelerindeki öğretmenlik programlarının ders, müfredat ve kredilerine YÖK'ün değil yükseköğretim kurumlarının karar vereceğini belirterek, "Bu düzenleme, üniversitelerimize çok geniş bir hareket serbestisi tanımaktadır. Bu 'yetki devri' eğitim fakülteleri ve öğretmenlik programlarıyla ilgili tarihi bir karar olarak değerlendirilebilecek niteliktedir." değerlendirmesinde bulundu.

19 AĞUSTOS

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, HES mobil uygulamasına "riskli alan" özelliği kazandırdıklarını, Kırıkkale'de denenen bu özelliğin tüm yurtta hizmete gireceğini bildirdi.

Koca, Kovid-19 vaka sayılarının bir süredir yükselişte olduğunu ve son 1,5 ayın en yüksek hasta sayısına ulaştıklarını belirterek, "Kovid 19 ve diğer tüm hastalıklar dahil olmak üzere servis yatağı doluluk oranı yüzde 51,3, yoğun bakım yatağı doluluk yüzde 64,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,7." dedi.

- İçişleri Bakanlığınca Bingöl'de 700 personelin görev aldığı "Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu" başlatıldı.

- Konya'da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde Kovid-19 tedavisi gören Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz (46) yaşamını yitirdi.

20 AĞUSTOS

- Isparta'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanık Zafer Pehlivan, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

21 AĞUSTOS

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlediği toplantıda kamuoyunun merakla beklediği "müjde"yi açıkladı.

Erdoğan, "Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz, 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda." dedi.

Bu operasyonun tamamen milli imkanlarla gerçekleştirildiğini bildiren Erdoğan, "Şimdi hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak, ardından üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz. Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır. İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den de bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- İstanbul'un Fatih ilçesinde 1945'te Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülen Kariye Camisi'nin Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazetede yayımlandı.

- Ankara 2 No'lu Barosu kuruluş beyannamesi Türkiye Barolar Birliğine (TBB) sunuldu.

Baro Sözcüsü Avukat Ali Aydın Akpınar, "Avukatlık Kanunu gereğince yeterli sayıya ulaşıldığında baro tüzel kişilik kazanacak ve Ankara 2 No'lu Baro faaliyetine hukuken ve fiilen başlayacaktır." dedi.

22 AĞUSTOS

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi yaptı.

İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'in haklı davasına olan desteğini yineledi. Mahmud Abbas ise görüşmede büyük doğal gaz keşfinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini ileterek, Türkiye'nin başarısının Filistin'in başarısı olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde de Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

- Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile de telefonda görüştü.

İkili ilişkileri güçlendirmeye yönelik adımların ele alınarak, bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede Zelenskiy, Türkiye'nin Karadeniz'deki büyük doğal gaz keşfi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini ileterek, bu gelişmenin Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

- Giresun'da etkili olan şiddetli yağış Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçeleri başta olmak üzere birçok yerleşim bölgesinde sele neden oldu. Arama kurtarma ekiplerinin günler süren çalışmaları sonucu askerlerin de aralarında bulunduğu 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, çok sayıda ev ve iş yeri hasar gördü.

23 AĞUSTOS

- İzmir'in Seferihisar ilçesi Ekmeksiz Plajı yakınlarındaki otluk alanda çıkan yangında, yol kenarında park halinde bulunan yaklaşık 50 araç yanarak kullanılamaz hale geldi. 3 helikopter ve 12 arazözün müdahalede bulunduğu yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

- Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın 2 gün sonra kontrol altına alındı. Soruşturma kapsamında kundaklama şüphesi üzerine 3 kişi gözaltına alındı.

24 AĞUSTOS

- Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'daki sel felaketine ilişkin gerek altyapıda gerek ev ve iş yeri gibi yerlerde gerekse üretim alanlarında ortaya çıkan kayıpların en kısa sürede telafi edileceğini belirterek, "Giresun'daki vergi mükelleflerimizi, 22 Ağustos 2020'den 30 Kasım 2020 tarihine kadar mücbir sebep hali kapsamına alıyoruz." dedi.

Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere dair, "Türkiye ne Oruç Reis gemimizin ne ona refakat eden donanma unsurlarımızın faaliyetlerinden en küçük bir geri adım atmayacaktır." derken, Yunanistan'ın Navtex ilanına ilişkin de "Uluslararası hukuka, iyi niyete, komşuluk ilişkilerine aykırı bu tutumuyla Yunanistan, kendisini içinden çıkamayacağı bir kaosun içine atmıştır. Bundan sonra bölgede yaşanabilecek her olumsuzluğun tek müsebbibi Yunanistan, tek zarar gören de yine bu ülkenin kendisi olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün askeri okullara aday numarası üzerinden kodlama yöntemiyle sızdırdığı, örgütün mahrem sorumlularıyla ankesör kaydı da bulunan 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturmada, 2013'te Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca yapılan Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Alım Mülakat sınavlarında aday numaraları kodlanan örgüt üyelerinin TSK'ye yerleştirilmesine yönelik yeni isimlere ulaşıldı.

Yakalanan 54 zanlıdan 35'i tutuklanırken, aralarında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 15 kişinin de bulunduğu 19 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, kuvvet komutanları ve bakan yardımcılarının katılımıyla video konferans yöntemiyle toplantı yapıldı.

Akar, toplantıda yaptığı konuşmada, Yunanistan'ın "Oruç Reis araştırma gemisinin faaliyet alanı ile kısmen örtüşen bir bölgede saha ilan ederek tatbikat düzenleyeceği"ne yönelik açıklamasını, "iyi komşuluk ilişkileri ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmayan, gerginliği artıran bir faaliyet" olarak değerlendirdi.

- Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de müttefik ülke deniz kuvvetleri gemileri ile kısa süreli geçiş eğitimleri icra edileceğini duyurdu.

25 AĞUSTOS

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'te düzenlenen etkinliklere katıldı.

Ahlat ilçesindeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret eden Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve bakanlar eşlik etti.

- Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına ilişkin aralarında askerlerin de bulunduğu 33 sanığın yargılandığı davada, 24 sanık "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 1 yıl 6 ay 22 günden 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.

12 sanık hakkında üst sınırdan ceza veren mahkeme, bazı sanıklar hakkında takdir indirimi kullanmadı. Yargılama aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen 3 sanıktan 2'si hakkında verilen hükmün açıklaması geri bırakıldı.

- İçişleri Bakanlığı, Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat'ta sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceğini bildirdi.

Bakanlık tarafından yayımlanan genelge ile bu illerde gelin ile damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah merasimlerine katılması yasaklandı.

- İçişleri Bakanlığı, 1'i Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan bölücü terör örgütü mensubu 2 teröristin ikna yoluyla Şırnak'ta teslim olduğunu bildirdi.

- Yunanistan'ın Herke Adası açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir botun batması sonucu imdat çağrısında bulunan 92 kişi Yunan Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı.

- Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve bir süre evde, aile üyeleriyle karantinada kalacağını bildirdi.

26 AĞUSTOS

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş'ta Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü kutlama programında yaptığı konuşmada Doğu Akdeniz'deki gelişmelere değindi.

Erdoğan, "Türkiye'nin artık sabrı sınanacak, kararlılığı, imkanları ve cesareti test edilecek bir ülke olmadığını herkesin görmesini istiyoruz. Yaparız diyorsak yaparız ve bedelini de öderiz. Varsa bedel ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin, yoksa çekilsinler önümüzden biz kendi işimize bakalım." dedi.

- Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Kovid-19'a yönelik tedbirler kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma imkanı sağlandı.

- İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da 1495 personelin görev aldığı "Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu" başlatıldı.

27 AĞUSTOS

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. İkili meselelerin yanı sıra Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede Erdoğan, Doğu Akdeniz'de istikrarsızlığı yaratan tarafın Türkiye olmadığını hatırlatarak, Türkiye'nin gerginliğin azaltılmasından ve diyalogdan yana olduğunu attığı somut adımlarla kanıtladığını vurguladı.

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda FETÖ ile mücadele kapsamında bu güne kadar 20 bin 62 personelin TSK'den uzaklaştırıldığını açıkladı.

Doğu Akdeniz'deki gelişmelere değinen Akar, "Kimsenin toprağında, denizinde asla gözümüz yok. Fakat hiçbir şekilde de komşularımızın topraklarından, denizlerinden bize karşı bir saldırıya da müsaade etmeyeceğimizi, buna göz yummayacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz." mesajını verdi.

Akar, Pençe harekatlarında da şu ana kadar 320 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirerek, "Girilemez, ulaşılamaz denilen yerlere Mehmetçik girdi ve ulaştı. Yani bütün o mağaraları, inleri başlarına yıktı ve yıkmaya devam ediyor. Kaçacak yerleri kalmadı." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Akar, 24 Temmuz 2015'ten bu yana 17 bin 200 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

28 AĞUSTOS

- Adana'da, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlenen ve 35 kilo 650 gram TNT ile yakalanan PKK'lı terörist ile aynı soruşturmada gözaltına alınan 9 kişiden 6'sı tutuklandı.

- Kars'ın Kağızman ilçesinde biri turuncu, ikisi gri listede yer alan 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

- İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde "gri" kategoride yer alan DHKP/C'nin sözde Türkiye Komitesi Sorumlusu Kamile Kayır'la aynı hücre evinde yakalanan, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve tutuklu bulunduğu cezaevinde başlattığı açlık grevi sonucu yaşamını yitiren Ebru Timtik'in cenazesi toprağa verildi.

Giresun'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Barosu binasına Timtik'in posterinin asıldığını belirterek, " Savcı Şehit Selim Kiraz'ı şehit eden, bu ülkeyi huzursuz etmeye çalışan, jandarmamızın dağda fellik fellik arayıp etkisiz hale getirdiği DHKP-C terör örgütü mensuplarının fotoğrafını bugün İstanbul Barosu'na asanların, bu milletin değerleriyle hiçbir ilgisi yoktur." ifadelerini kullandı.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Türkiye'nin hak ve menfaatlerini her zaman ve her yerde korumayı sürdüreceklerini belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bütün ülkelerin kazanacağı adil bir çözüm ve sağlıklı bir diyalog ortamından yana olduğunu vurgularken, uluslararası hukuku yok sayan ve bölgesel barışa zarar veren tek taraflı adımlara karşı NATO'nun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

- Doğu Akdeniz'de "Navtex" ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan'a ait altı F-16 uçağı, önleme yapılarak bölgeden uzaklaştırıldı.

29 AĞUSTOS

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Uzaktan Eğitim Çalışmalarının ve Yeni Eğitim Öğretim Yılı Hazırlıklarının Değerlendirilmesi" toplantısında, 21 Eylül'de belirli sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatacaklarını duyurdu.

30 AĞUSTOS

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023'e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan daha güçlü, daha bağımsız, daha müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız. Suriye'den Libya'ya, Karadeniz'den Doğu Akdeniz'e, enerjiden terörle mücadeleye kadar farklı sahalarda elde ettiğimiz kritik başarılar, ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma konusundaki irademizin en net göstergesidir. Türkiye bilhassa Doğu Akdeniz'de tehdit, yıldırma ve şantaj diline boyun eğmeyecek, uluslararası hukuktan ve ikili anlaşmalardan kaynaklanan haklarını savunmayı sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında 300 insansız hava aracı (İHA) ile ışık gösterisi yapıldı. İlgiyle izlenen gösteride, ay yıldız motifi, Kocatepe'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti ve Cumhurbaşkanlığı Forsu'nun da aralarında olduğu şekiller oluşturuldu.

31 AĞUSTOS

- İstanbul Valiliğince, Kovid-19 tedbirleri kapsamında tüm kapalı alanlarda sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan gibi etkinlikler yasaklandı.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'daki sel afetinden zarar gören ilçelerden Dereli ve Doğankent'i ziyaret ederek halka seslendi. Erdoğan bölgeye yapılan yatırımları anlatarak, "Dere yataklarını ıslah edeceğiz, oralardan da tehdit almak istemiyoruz. Yıkımsa yıkım, inşa ise inşa, ihya ise ihya yapacağız." ifadelerini kullandı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun Limanı'nda 2020-2021 Su Ürünleri Av Sezonu'nun Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Eski sömürgecilerin gazına gelerek Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum. Türk milleti olarak biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Akdeniz ve Ege'de korsanlığa, haydutluğa asla 'eyvallah' etmeyiz. Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip ülkemizi kimse Antalya sahillerine hapsedemez." dedi.

- Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla kısa çalışma ödeneğinin süresi iki ay daha uzatıldı.

- 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı'nın Türkiye genelinde uzaktan eğitim yoluyla başlatılması dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'da Karaçay İlkokulu'nda düzenlenen törenle ilk ders zilini çaldı.

- Siirt'te 18 yaşındaki İ.E'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla "nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında kovuşturma yürütülen uzman çavuş Musa Orhan, "Devlet memurluğundan çıkarma" cezası verilmesi kararıyla Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edildi.

- Türkiye'de ağustos ayında koronavirüs vakalarında artış yaşandı. Son 24 saatte 1587 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 44 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 270 bin 133, can kaybı 6 bin 370 oldu.