Türkiye'de 2020 böyle geçti (5)

ANKARA (AA) - Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirlerle ilgili normalleşme sürecine girdiği mayıs ayında, berber, kuaför, güzellik salonu, alışveriş merkezleri ile giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmelerin belirlenen kurallar çerçevesinde 11 Mayıs'ta yeniden faaliyete geçmesi gibi önemli adımlar atıldı. Kısıtlamaların adım adım esnetildiği bu döneme "kontrollü sosyal hayat" adı verildi.

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih", Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere İstanbul'un fethinin 567'nci yıl dönümünde 29 Mayıs'ta sefere çıktı.

Cumhuriyet tarihinin en karanlık dönemlerinden birine ev sahipliği yapan, ismi "yassı", namı "yaslı" ada olan Demokrasi ve Özgürlükler Adası, 27 Mayıs'ta törenle açıldı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre mayıs ayının önemli gelişmeleri şöyle:

1 MAYIS

- Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü de kapsayan üç günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde kısıtlı katılımlı ve kısa süreli programlarla kutlandı. İstanbul'da bazı sendikalar, tedbirler çerçevesinde farklı saatlerde küçük gruplar halinde Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktıktan sonra Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.

- Ankara Kumrular Caddesi'ne 9 yıl önce bomba yüklü otomobille gerçekleştirilen, 5 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı terör saldırısının şüphelisi PKK'lı terörist İ.A. Diyarbakır'da yakalanarak tutuklandı.

- Irak'ın başkenti Bağdat ve çeşitli güney vilayetlerinden 300'ün üzerinde Türk vatandaşı yeni tip koronavirüs nedeniyle yurda dönüş talepleri kapsamında Türkiye'ye geldi. Türk vatandaşları Mardin ve Diyarbakır’daki yurtlara yerleştirildi.

2 MAYIS

- Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 ile mücadelede 30 Mart'tan sonra ilk defa günlük vaka sayısı 2 binin altına düştü. Son 24 saatte 1983 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 78 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka 124 bin 375, toplam can kaybı 3 bin 336 oldu. 4 bin 451 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 58 bin 259'a ulaştı.

- Türkiye, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele için Somali'ye, aralarında yerli yoğun bakım solunum cihazının da bulunduğu tıbbi yardım malzemeleri gönderdi. Somali, yerli yoğun bakım solunum cihazının gönderildiği ilk yabancı ülke oldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali'ye gönderilen yardımla ilgili, "Milli Teknoloji Hamlesi ile geliştirdiğimiz solunum cihazları Somalili kardeşlerimize nefes olacak. Medeniyet imkan değil, vicdan meselesidir. Milletimizin imkanları da vicdanı da mazlum ve muhtaçların yanındadır." değerlendirmesini yaptı.

- Kovid-19 salgını nedeniyle Suudi Arabistan'dan tahliye edilen 167 Türk vatandaşı Çorum'daki yurda yerleştirildi.

- Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

- Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT'in ortak ikna çalışması sonucu bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG mensubu 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. İkna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 1 Ocak'tan bu yana 75'e yükseldi.

- İstanbul'da, 87 bin 500'ü yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gönderilmek üzere kargoya verilen, 446 bin 670'i bir depoda yapılan aramalarda bulunan 534 bin 170 maskeye el konuldu.

- Vefa İletişim Merkezlerine 2 Mayıs itibarıyla ulaşan talep sayısı 4 milyon 652 bin 827 oldu. Bu taleplerin 4 milyon 284 bin 529'u karşılandı.

3 MAYIS

- İstanbul Tıp Fakültesinde binlerce öğrenci yetiştiren duayen hocalardan 78 yaşındaki Prof. Dr. Murat Dilmener yeni tip koronavirüs nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybetti.

- İlahiyatçı, yazar Ömer Döngeloğlu, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü Başakşehir Şehir Hastanesi'nde 52 yaşında yaşamını yitirdi.

- Türkiye'de yeni tip koronavirüs vakasının açıklandığı 11 Mart'tan bu yana ilk kez iyileşen hasta sayısı mevcut hasta sayısının üzerine çıktı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"na göre, son 24 saatte 1670 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 61 hasta vefat etti, 4 bin 892 hasta iyileşti. Toplam vaka 126 bin 45, toplam vefat 3 bin 397 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 63 bin 151 olarak kayıtlara geçti.

- Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı sona erdi.

4 MAYIS

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Kovid-19 ile mücadelede yeni bir döneme geçileceğini, normal hayata dönüşün kademe kademe başlayacağını açıkladı.

Bu kapsamda, 65 yaş üstü gruba, sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde 4 saat süreyle, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getirildi. İlk uygulamanın 10 Mayıs Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında olması kararlaştırıldı. 20 yaş altı için ise 0-14 yaş grubunun hafta içinde, 13 Mayıs Çarşamba günü, 15-20 yaş grubunun ise 15 Mayıs Cuma günü 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkmalarına yönelik karar alındı.

31 ilde uygulanan şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırmasının Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla için sona erdirilmesine karar verildi. Diğer 24 ildeki giriş-çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatıldı.

Gereken temizlik şartlarının sağlanması, randevu sistemiyle çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi şartıyla berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmelerin 11 Mayıs'ta faaliyete geçmesi kararlaştırıldı. Aynı şekilde, Sağlık Bakanlığının ve Ticaret Bakanlığının belirlediği kurallara uyulması şartıyla alışveriş merkezlerinin de 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlamasına karar verildi. Giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmelerin belirlenen şartlara uymak kaydıyla, 11 Mayıs'ta hizmete açılması yönünde karara varıldı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 27-28 Haziran'da, Liselere Geçiş Sınavı'nın 20 Haziran'da, Askeri Öğrenci Sınavı'nın 14 Haziran'da yapılacağı açıklandı.

Üniversitelerin 15 Haziran'da akademik takvime dönebileceği, adliyelerde ara verilen duruşma, keşif, yargı süresi, uzlaştırmacı görevlendirmesi, icra-iflas takiplerinin durdurulması uygulamalarının da 15 Haziran'da sona erdirileceği bildirildi.

Normalleşme sürecinin bir parçası olarak, piyasada satışına izin verilmeyen cerrahi maske ve bez maskelerin, halkın kolayca ulaşabileceği yerlerde, türlerine göre üst fiyat belirlenerek satılabilmesi karara bağlandı.

- HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, sosyal medya hesabından partisinden istifa ettiğini duyurdu.

5 MAYIS

- Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığınca desteklenen çalışma kapsamında, laboratuvarda izole edilen Kovid-19 virüsü nötralize edildi ve ilaç, gönüllü hastalar üzerinde kullanıma uygun hale getirildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "Bu konuda gerekli izinleri bekliyoruz. Kısa bir süre içerisinde TR-C 19'un ruhsatlandırılmasını planlamaktayız." dedi.

- İstanbul, Ankara ve İzmir'de 30 Mart 2020'den itibaren kayıtlı ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre getirilen kısıtlama Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararla kaldırıldı.

- Sudan'da yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeden evine gönderilen 55 yaşındaki Mehmet Hanefi Aydın, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

- İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, aylık basın bilgilendirme toplantısında, yurt içindeki terörist mevcudunun ilk kez 500'ün altına düşürüldüğünü, yapılan değerlendirmelere göre yurt içinde bulunan terörist sayısının 492'ye indirildiğini açıkladı.

6 MAYIS

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Kovid-19'a karşı mücadelesinde ilk dönemi tamamladığını belirterek, "Bazı kısıtları esnettiğimiz yeni döneme isim vermeyi yararlı buluyoruz. Mücadelemiz için fikir verecek bu isim 'Kontrollü sosyal hayat'tır." dedi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, 2'si bebek 209 Türk vatandaşı Maldivler'den Türkiye'ye getirilerek Kırşehir'deki öğrenci yurdunda gözlem altına alındı.

- Aynı tahliye operasyonu kapsamında Kuveyt'ten getirilen 340 Türk vatandaşı da Çankırı ve Kırıkkale'deki öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

- Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dış politika başdanışmanlığını yapan eski büyükelçi Gürcan Balık'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasını onadı.

7 MAYIS

- Danıştay Başkanlığına, görev süresi dolan Zerrin Güngör'ün yerine 8. Daire Üyesi Zeki Yiğit seçildi.

- Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan teröristlerden Mehmet Fatih Demir'in Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, Özer İnce'nin ise Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında etkisiz hale getirildiği belirlendi.

- Kovid-19 tedbirleri kapsamında uçuşların durdurulması nedeniyle yurt dışında kalan Türk vatandaşlarına yönelik tahliyeler sürüyor. Arjantin ve Brezilya'dan İstanbul'a getirilen 80 Türk vatandaşı, gözlem amacıyla Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki yurda yerleştirildi.

8 MAYIS

- Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Tunus'a Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri gönderdi.

- Kovid-19 önlemleri kapsamında Kuveyt'ten 280 Türk işçi Tokat'ta yurtlara yerleştirildi.

- Ticari taksilerde uygulanacak hijyen tedbirleri belirlendi. İçişleri Bakanlığının konuyla ilgili genelgesine göre, ticari taksi durakları ve ticari taksiler, en az haftada bir kez düzenli aralıklarla temizlenecek, dezenfekte edilecek. Ticari taksi şoförleri araç içinde mutlaka maske kullanacak. Taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecek, müşteriler araçlara maskesiz binemeyecek. Her müşteriden sonra müşterilerin fiziksel temas edebileceği yerler dezenfekte edilecek, araç içi havalandırılacak.

- İstanbul'daki eczaneler, medikal ürün satan firmalar ve marketlerde cerrahi maskeler, adedi 1 liradan satışa sunuldu. İstanbul'un ardından önce Ankara ve İzmir'de, daha sonra da diğer illerde maske satışı başladı.

- Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKEK) yeni projesi kapsamında yerli ve milli makinelerle oluşturulan yeni üretim hattı Gazi Fişek Fabrikası'nda hizmete girdi. Yurt dışı bağımlılığı ortadan kaldıracak yeni hattın açılışını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nin komuta kademesi video konferans yöntemiyle yaptı.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un kiraladığı arsayla ilgili açıklamaları nedeniyle CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında şikayet üzerine soruşturma başlattı.

- Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan ve DHKP/C soruşturması kapsamında Şubat 2019'da yakalanarak tutuklanan, başlattığı açlık grevine son vermesinin ardından hastanede hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek için Gazi Cemevi'ndeki cenaze merasiminin ardından yürüyüş yapmak isteyen grup ile polis arasında arbede yaşandı. Gözaltına alınanlardan 25'i ifadelerinin ardından, hakimliğe sevk edilen 15 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

9 MAYIS

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "9 Mayıs Avrupa Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye'nin müzakere sürecinde karşılaştığı tüm zorluklara rağmen stratejik hedef olarak gördüğü Avrupa Birliği'ne tam üyeliğe ulaşma kararlılığını vurguladı. Erdoğan, "Şimdiye kadar ülkemize pek çok konuda ayrımcı ve dışlayıcı tutum takınan AB'nin, artık hepimizin aynı gemide olduğunu anladığını umuyorum. Salgın döneminde pek çok AB üyesi ülkenin ülkemizden yardım talebinde bulunduğu, ülkemizin sağlık sistemi ve aldığı önlemler ile pek çok AB üye ve aday ülkesine örnek olabilecek düzeyde bulunduğu görülmüştür." ifadesini kullandı.

- Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 23 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanacak 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. "Anneler Günü" dolayısıyla, kısıtlamanın olduğu 2 gün boyunca çiçek satan iş yerleri evlere servis şeklinde hizmet verdi.

- Hollanda'daki, aralarında 7 bebeğin de bulunduğu 302 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

10 MAYIS

- Koronavirüsle mücadele kapsamında 24 ilde uygulanan iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

- Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri çerçevesinde 22 Mart'ta sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 50 günlük aranın ardından dışarı çıktı. Ülke genelinde uygulanan kısıtlamadan yürüme mesafesiyle sınırlı olmak kaydıyla 11.00-15.00 saatleri arasında muaf tutulan 65 yaş ve üzerindekiler, maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek parklarda yürüdü, dinlenme alanlarında vakit geçirdi.

- Türkiye genelinde Anneler Günü'nde, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle önceki yıllardan farklı kutlamalar yaşandı. Çocuklarıyla bir araya gelemeyen annelere, vefa destek grupları, belediyeler, asker, polis ve jandarma ekipleri yaptıkları sürpriz ziyaretlerle mutluluk yaşattı.

Yaşlı ve bakıma muhtaç kişileri Kovid-19 salgınından korumak için 11 Mart'tan itibaren giriş çıkışlara izin verilmeyen Darülaceze'de de Anneler Günü sessiz sedasız kutlandı. Bayramlar ve özel günlerde ziyaretçi akınına uğrayan Darülaceze'de, Anneler Günü'nde de ziyaretçi kabul edilmedi.

- Kuveyt'ten getirilen 248 Türk vatandaşı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Yozgat'ta yerleştirildikleri öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

- Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Projesi TBM tünellerinin tamamlanması nedeniyle tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla katıldığı törendeki konuşmasında, metro hattının devreye girmesiyle İstanbul Havalimanı'nın ulaşım sorununun tamamen çözüleceğini, İstanbul Havalimanı'nı şehir merkezine bağlayan metro hattıyla İstanbul'un dünya şehri özelliğinin güçleneceğini söyledi.

11 MAYIS

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ için şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını sona erdirme kararı aldıklarını bildirdi.

Erdoğan, kontrollü sosyal hayat dönemiyle ilgili de "Tamamen eski günlere geri dönmüyor, sadece salgın şartlarında hayatımızı biraz daha kolaylaştırmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

- Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan berber, kuaför, güzellik salonu, alışveriş merkezleri ile giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler, belirlenen önlemlerin alınması şartıyla faaliyete başladı. Pazar yerlerinde giyim, oyuncak, çiçek, fide, züccaciye ve nalburiye malzemelerinin satışına yönelik kısıtlama da kaldırıldı.

- Yükseköğretim Kurulunun, sınavlara ilişkin üniversitelere bildirdiği kararında, dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavların yüz yüze gerçekleştirilmeyeceği belirtilerek, "Bu sınavlar, üniversite yetkili kurullarınca tercih edilecek dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler uygulanarak yapılacak." ifadesi kullanıldı.

12 MAYIS

- Noterliklerde yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında hayata geçirilen tek-çift uygulaması sona erdi, normal mesai dönemine geçildi.

- Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda Avrupa'ya çıkış yapmak üzere olan bir tırda 255 koli içerisine gizlenmiş ve 8 milyon 800 bin lira değerinde olduğu belirtilen 573 bin 750 tıbbi maske buldu. Gümrük kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

13 MAYIS

- Türkiye'de Kovid-19 tedavisinin ardından iyileşen hasta sayısı 100 bini aştı, yoğun bakımdaki hasta sayısı ilk kez binin altına düştü. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 1639 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 58 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka 143 bin 114, toplam can kaybı 3 bin 952 oldu. 2 bin 826 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 101 bin 715'e ulaştı.

- Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları 4 Nisan'dan bu yana kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar 11.00-15.00 saatlerinde maske takarak ve sosyal mesafeye uyarak sokağa çıktı.

- Sağlık Bakanlığı bankalardaki Kovid-19 tedbirlerini belirledi. Bankalardaki bekleme alanında en fazla işlem bankosu kadar müşteri bulundurulacak, numaratörler tıbbi maske takan tek bir kişi tarafından kullanılacak ve sabah akşam uygun şekilde temizlenecek,

müşteriler ve bankoda çalışan görevliler arasında en az bir metre mesafe olacak.

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un imzasıyla, Kovid-19'a ilişkin kontrollü normalleşme sürecinde turizm faaliyetlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla konaklama tesislerinde alınacak önlemlere ilişkin genelge yayımlandı.

Buna göre, havuz çevresi ve kıyıda bulunan gölgelikler ve şezlong grupları dahil tüm genel kullanım alanları sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlenecek. Misafirlerden, son 14 gün içerisinde bulunduğu yerlere varsa kronik rahatsızlıklarına ve Kovid-19 geçirip geçirmediklerine ilişkin bilgilendirme istenecek. Tesisler içerisinde çocuklara ayrılmış oyun odaları, çocuk kulübü, lunapark, oyun bahçesi ve alanı gibi üniteler hizmete açılmayacak.

- Diyarbakır'da ,Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon liraya kadar ödülle "turuncu" kategoride yer alan, örgütün sözde Serhabun Lice alan sorumlusu Heba Rodi kod adlı T.K. yakalandı.

- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 2020-2021 öğretim döneminden itibaren üniversite sınavında ilk 50 bine giren öğrencilerin maden, jeoloji ve cevher hazırlama mühendisliğini tercih etmeleri halinde İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) tarafından net asgari ücret oranında karşılıksız burs kazanacağını, istihdamlarında kolaylık sağlanacağını duyurdu.

- Türkiye Yayıncılar Birliği, kategorilere göre hazırladığı, sektör verilerini içeren 2019 Türkiye Kitap Pazarı Raporunu açıkladı. Rapora göre, geçen sene 423 milyon 602 bin 825 kitap üretilerek satışa sunuldu, perakende kitap pazarının büyüklüğü yüzde 27 arttı. Türkiye, IPA verilerine göre, yeni yayınlanan 68 bin 554 kitap çeşidiyle dünya sıralamasında 6. sıradaki yerini korudu.

14 MAYIS

- Van'ın Özalp ilçesinde karantinaya alınan mahalleye yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda belediye çalışanı Yıldırım Demir ile Kinyaz Karalıoğlu olay yerinde hayatını kaybetti, belediye çalışanı Taner Temizel de yaralandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Mayıs'ta Twitter hesabından, terör saldırısına ilişkin, "Terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik hain saldırı, terör örgütünün perdeler arkasına saklanmaya çalışılan menfur yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. Hainliklerine her gün bir başkasını ekleyen, aziz milletimizin tüm değerlerine saldıran; birliğimize, beraberliğimize ve canımıza kasteden teröristlere ve onların destekçilerine karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bu hain saldırının da bedeli bu alçaklara ödetilecektir." paylaşımında bulundu.

Saldırıyla ilişkin, aralarında HDP'li ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 38 kişi 15 Mayıs'ta Van'da gözaltına alındı.

- Anadolu Ajansı (AA) Finans Haberleri Editörlüğü'ne bağlı AA Atina Temsilciliği görevini yürüten Başmuhabir Furkan Naci Top, Edirne'de tedavi gördüğü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 34 yaşında yaşamını yitirdi. Top'un cenazesi Yıldırım Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

- Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısında yer alan 2 terörist, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Milli İstihbarat Teşkilatının Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda PKK/KCK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir adlı terörist etkisiz hale getirildi.

- Ankara Barosunun, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçu işlediği iddiasıyla Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında yaptığı suç duyurusu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca değerlendirildi ve "soruşturmaya yer olmadığı" kararına varıldı. Savcılığın kararında, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın yasaların kendisine verdiği yetkiler doğrultusunda, İslam'ın emir ve yasaklarının yer aldığı cuma hutbesini okuduğu vurgulandı.

15 MAYIS

- Kovid-19 ile mücadele kapsamında Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak'ta uygulanacak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlama kapsamında market, bakkal, manav ve kasaplar 16 ve 17 Mayıs'ta açılmadı, 18 Mayıs ve 19 Mayıs'ta ise 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterdi.

- Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 1708 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 48 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 146 bin 457, can kaybının 4 bin 55 olduğunu, 2103 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 106 bin 133'e ulaştığını açıkladı.

- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmaları 4 Nisan'dan bu yana kısıtlı olan 15-20 yaş arasındaki çocuk ve gençler, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle sokağa çıktı.

- Adalet Bakanlığı, cezaevlerindeki koronavirüsle mücadele tedbirlerinin süresini uzattı. Bu doğrultuda, cezaevlerindeki avukat ziyareti dahil tüm görüşler ile cezaevleri arası nakiller 30 Mayıs'a kadar ertelendi, aile görüşme odalarının kullanımının ertelenmesi de aynı tarihe kadar uzatıldı. Bakanlık, cezaevlerine yeni giriş yapacak hükümlü ve tutuklulara PCR testi yapılmasını kararlaştırdı.

- ABD'nin Houston kentinden kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçakla 296 Türk vatandaşı Türkiye’ye getirildi. Yolculardan 288'i 14 gün karantinada kalacakları Trabzon'daki yurtlara intikal etti. 8 Türk vatandaşı ise uçakla İstanbul'a gönderildi.

- HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, HDP'li Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Peymandara Turhan, Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül ve Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz, Muş'un Korkut ilçesine bağlı HDP'li Altınova Belde Belediye Başkanı Casim Budak, haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.

- İçişleri Bakanlığı, Siirt Belediye Başkan Vekilliğine Vali Ali Fuat Atik, Iğdır Belediye Başkan Vekilliğine Vali Enver Ünlü'yü görevlendirdi.

- Siirt Valiliğince Baykan Belediye Başkan Vekilliğine Baykan Kaymakamı Mehmet Tunç, Kurtalan Belediye Başkan Vekilliğine Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Muş Valiliğince Altınova Belde Belediye Başkan Vekilliğine Korkut Kaymakamı Hasan Sadebıyık görevlendirildi.

16 MAYIS

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı'nın Genelkurmay Başkanlığı emrine atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

- Yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 32 bloktan oluşan kırmızı beyaz kulelerinin son bloğu yapılan törenle yerine yerleştirildi.

18 MAYIS

- Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından Kovid-19 ile ilgili yeni tedbirler açıklandı. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, arife gününden Ramazan Bayramı'nın son gününe kadar, 23, 24, 25 ve 26 Mayıs'ta 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını, 15 il için geçerli şehirler arası seyahat kısıtlamasının 15 gün süreyle uzatıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, camilerin ibadete açılmasına ilişkin de, "29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte öncelikle valilikler ve müftülükler tarafından belirlenen şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Bir süre camilerimizde sadece öğlen ve ikindi vakitlerinde cemaatle namaz kılınacak, diğer vakitlerde bireysel ibadet uygulaması sürecektir." dedi.

- Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim sürecinin, 2019-2020 eğitim öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edeceğini bildirdi.

- "Terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla gözaltına alınan ve İçişleri Bakanlığınca görevlerinde uzaklaştırılan Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş ile HDP'li Muş Altınova Belediye Başkanı Casim Budak tutuklandı.

- Milli Savunma Bakanlığı, yerli ve milli imkanlarla üretilen Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışlarının başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

- ABD'deki 953 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında New York ve Şikago'dan Türkiye'ye getirildi. Tahliye kapsamında getirilenler Ordu, Giresun, Sivas, Isparta ve Burdur'daki öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

19 MAYIS

- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, ülke genelinde Kovid-19 tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlaması altında kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine saatler 19.19'u gösterdiğinde vatandaşlar, evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okudu. Statlar da saat 19.19'da aydınlatıldı ve seslendirme cihazlarından İstiklal Marşı yayını yapıldı.

- Kovid-19 tedbirleri kapsamında 16 Mayıs'ta başlayan ve Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere 15 ili kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı sona erdi.

- Ilısu Barajı Enerji Santrali'nin 1. Türbini törenle devreye girdi. Törene video konferansla İstanbul'dan katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplam yıllık enerji üretim kapasitesi 4,1 milyar kilovatsaat olan hidroelektrik santralinin ilk etapta 200 megavat gücündeki birinci ünitesinin hizmete alındığını belirterek, yıl sonuna kadar Ilısu Barajı'nın tam kapasiteyle faaliyete geçeceğini söyledi.

- Haklarındaki terör soruşturması kapsamında 15 Mayıs'ta gözaltına alınan HDP'li Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Peymandara Turhan, Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül ve Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

20 MAYIS

- Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 22 Mart'ta sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara, seyahat izin belgesi almak ve en az 30 gün kalmak şartıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verildi.

- Salgın kapsamında yurt dışından planlı uçuşlarla ülkeye gelen vatandaşların 14 günlük izolasyonlarının, artık Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında yapılmayacağı, kişilerin havaalanlarında yapılan muayeneleri sonrasında evde izolasyonlarının ve izlemlerinin yapılacağı bildirildi.

- Türkiye'de Kovid-19 ile mücadelede günlük vaka sayısı 1000'in altına geriledi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 972 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka 152 bin 587, toplam can kaybı 4 bin 222 oldu.

21 MAYIS

- Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında inşa edilen ve ilk etabı 20 Nisan'da açılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, tam kapasiteyle hizmete girdi. 2 bin 682 yatak kapasitesi ile günlük 35 bin hastaya hizmet verebilecek hastanenin açılışı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törene, Japonya Başbakanı Şinzo Abe de video konferans yöntemiyle katıldı.

Hastanenin inşasının Türk-Japon iş birliğinin, dayanışmasının bir ifadesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, 789 bin metrekare arsa alanı üzerine kurulu 1 milyon 21 bin metrekare kapalı alanıyla hastanenin şimdiden dünyanın sayılı hastaneleri arasına girdiğini kaydetti.

- Sağlık Bakanlığı, şehirler arası seyahatlerde, iş yerlerinde ve bireysel iletişim gerektiren tüm kamusal mekanlarda kullanılacak HES kodu uygulamasını başlattı. "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması güncellenerek "HES" kodu eklendi.

- Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, Kovid-19 nedeniyle bu yıl camilerde bayram namazının kılınamayacağını bildirdi.

22 MAYIS

- Milli Savunma Bakanlığı, 19 Mayıs gecesi Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 Ocak'tan bu yana yurt içi ve dışındaki operasyon bölgelerinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1445 olduğunu bildirdi.

- İçişleri Bakanlığı, salgınla mücadele kapsamında, cami ve mescitlerde cemaatle ibadetle ilgili yeni önlemler aldı. Buna göre, cuma namazı, valilik ve kaymakamlıklarca belirlenecek il/ilçe müftülüklerinin tespitleri kapsamında yeterli bahçesi, avlusu, açık alanı bulunan camilerde kılınabilecek. Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak, Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilecek hutbeler hiçbir ilave ve çıkartma yapılmadan okunacak, namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınmasına çalışılacak. Cemaatle öğle, ikindi ve cuma namazı kılacak herkesin tıbbi ya da bez maske kullanması zorunlu olacak.

- Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, eski DBP eş genel başkanları Mehmet Arslan ve Gülcihan Şimşek ile eski HDP Milletvekili Ayla Akat Ata'nın da aralarında bulunduğu 18 kişi yakalandı.

23 MAYIS

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alındığı açıklandı. İki liderin, bölgede barış ve istikrarın tesisi amacıyla yakın siyasi ve askeri iş birliğinin sürdürülmesi hususunda mutabık kaldığı belirtilen açıklamada, "Milletlerimizin koronavirüs salgınıyla mücadele noktasında dayanışma içinde oldukları yeniden teyit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu. Akar, Haftanin, Zap, Hakurk, Gara bölgelerindeki başarılı operasyonlar sonucunda üs bölgeleri ve karakollara eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

- Kovid-19 ile mücadele kapsamında 81 ilde arife günü ve Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Arife günü olması sebebiyle market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterdi.

24 MAYIS

- Yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, Türkiye'nin 81 ilinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı buruk bir şekilde karşılandı. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, bayramın birinci günü 14.00-20.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıktı. Belediyeler, Vefa Sosyal Destek Grubu mensupları ve diğer görevliler dışarıda olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara şeker ve kolonya ikramında bulundu, bazı il ve ilçe belediyeleri, bayramı evlerinde geçirenler için gezici bayram eğlenceleri düzenledi.

Şehit yakınları ve refakatçilerinin bayramın birinci gününde kabir ziyareti yapmasına imkan tanındı.

- Milli Savunma Bakanı Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesi, Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan birliklerde askerlerle bayramlaştı. Ardından İskenderun Deniz Üs Komutanlığı'na geçen Akar ve beraberindekiler, TCG Karpaz, TCG Karataş karakol gemileri ve üs komutanlığı personeli ile TCG Barbaros Fırkateyni'ndeki personel ile bir araya geldi.

- Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden, eski DBP eş genel başkanları Mehmet Arslan ve Gülcihan Şimşek'in de aralarında bulunduğu 12'si tutuklandı. Eski HDP Milletvekili Ayla Akat Ata, adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

25 MAYIS

- Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 120 bini geçti. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 987 Kovid-19 tanısı konuldu, 29 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka 157 bin 814, toplam can kaybı 4 bin 369 oldu. 1321 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 120 bin 15'e ulaştı.

- Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde partiler arası bayramlaşmalar Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilk kez video konferans yöntemiyle yapıldı.

26 MAYIS

- 22. Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti.

- Kovid-19 ile mücadele kapsamında 81 ilde uygulanan ve Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibarıyla sona erdi.

- Antrenman için 12 Mayıs'ta evden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Likya Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü sporcularından 45 yaşındaki Fikret Emre'nin cansız bedeni Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Mendos Dağı zirvesindeki aramalarda bulundu.

27 MAYIS

- Cumhuriyet tarihinin en karanlık dönemlerinden birine ev sahipliği yapan, ismi "yassı", namı "yaslı" ada olan Demokrasi ve Özgürlükler Adası törenle açıldı.

Yeni tip koronavirüsle mücadele önlemlerine uygun düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yassıada'yı da Yaslıada'yı da tarihe gömüp burasını Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirmeyi kararlaştırdık. Bu da bize nasip oldu. Açılışını yapmak üzere bir araya geldiğimiz Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın Türkiye'nin 60 yıllık mücadelesi yanında gelecekteki hedeflerinin de sembolü olacağına inanıyorum." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katıldığı törenle açılan ada, müze kütüphane, konferans salonu ve Demokrasi Feneri gibi birçok sembol yapıya ev sahipliği yapıyor.

- Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Hakurk bölgelerinde 5, Asos bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

28 MAYIS

- Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan yeni kararlarla, Kovid-19 ile mücadele kapsamında getirilen sınırlamalar esnetildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aylara yayılarak uygulanacak normalleşme planı çerçevesinde, idari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personelinin 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacağını, şehirlerarası seyahat sınırlamasının da 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırıldığını duyurdu.

Toplantıda, kreşler ve gündüz bakım evlerinin açılması, plajlar, milli parklar ve bahçelerin belirlenen kurallar dahilinde faaliyete geçmesi, hayvan satış yerlerinin faaliyetine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Müze ve ören yerleri, sürücü kursları ve benzeri kursların 1 Haziran'dan itibaren hizmete girmesi uygun görülen toplantıda, hipodromların da 10 Haziran'dan itibaren faaliyete başlaması kararına varıldı.

- İçişleri Bakanlığı, valiliklere "18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi. 18-20 yaş arasındaki gençler için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olan çocuklar ve gençler, ihtiyaca göre bakıcı ve aile büyükleri ile kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek.

- Aylara yayılarak uygulanacak normalleşme planı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde tayin, atama, görevlendirme, terhis ve celplerin de başlatılacağı duyuruldu.

29 MAYIS

- Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih", Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere İstanbul'un fethinin 567'nci yıl dönümünde sefere çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fatih"i Sahil Güvenlik botundan uğurladı.

6. nesil teknolojiyle çalışmalarını sürdüren "Fatih", 12 bin 200 metre derinlikte ve çok yüksek basınç altında deniz sondajı yapabilme kapasitesine sahip.

- İstanbul'da, Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Kovid-19 nedeniyle 2 Nisan'da hayatını kaybeden dünyaca ünlü patolog Prof. Dr. Öz'ün ismi verilen ve yapımı 45 günde tamamlanan hastane, özellikle salgın ve afetlerde kullanılmak üzere inşa edildi. Toplam 1008 yatak kapasitesine sahip hastane, sağlık turizmi alanında ve normal zamanlarda özelleşmiş alanlarda hizmet verecek.

- "COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgeye göre, Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacak.

- Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaklaşık 2,5 aydır toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ilk cuma namazı kılındı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Fatih Camisi'nde hutbe okudu, cuma namazı kıldırdı.

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 27-28 Mayıs'ta Hrant Dink Vakfı'na yönelik tehdit içeren elektronik posta ile ilgili resen soruşturma başlattı.

- Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Londra Filarmoni Orkestrası'nda görev yapan devlet sanatçısı, viyola virtüözü Ruşen Güneş, Londra'da 80 yaşında vefat etti.

30 MAYIS

- Normalleşme adımları kapsamında, şehirler arası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (otobüs, uçak) seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı. Şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde HES uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemeler yapıldı.

- Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Herekol Dağı'nda biri sözde Herekol sorumlusu 5 terörist etkisiz hale getirildi. En önemlisi de sözde Herekol karargahı çöktü." açıklamasını yaptı.

- Hrant Dink Vakfı'na ölüm tehdidi içeren elektronik posta gönderdiği belirlenen H.A, terörle mücadele ekiplerince Konya'da gözaltına alındı.

- Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak'ta uygulanacak iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

31 MAYIS

- Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle açıldı. 1008 yatak kapasiteli hastane, 45 günde tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyada pek çok ülkenin geçici sahra ve prefabrik hastaneler kurarak çözmeye çalıştıkları sorunu biz çok daha kısa sürede kalıcı hastane inşa ederek aşmayı başardık." dedi.

- Bitlis Sehi Ormanları bölgesinde, "Terörden Arananlar Listesi"nde gri kategoride yer alan 3 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden ikisinin, Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Zafer Akkuş'un 19 Temmuz 2019'da şehit edildiği saldırının faillerinden "Doktor-Kendal" kod adlı terörist Veysel Altun ile saldırının patlayıcısını hazırlayan "Mazlum Garzan" kod adlı terörist Veysel Kaya olduğu belirlendi. Operasyonda öldürülen diğer teröristin de "Şoreş Tatvan" kod adlı Adem Çelebi olduğu tespit edildi.

- Terör örgütü PKK'nın sözde Kazan Vadisi sorumlusunun da aralarında bulunduğu 3 terörist Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki operasyonda etkisiz hale getirildi. Teröristlerin, 2019'da Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış'ın şehit edildiği saldırının failleri olduğu belirlendi.

- Tunceli'nin Ovacık kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, "Bu hafta sonu terör örgütü için kabus oldu. Hafta sonu sadece yurt içerisinde 14 terörist etkisiz hale geldi." paylaşımında bulundu.

- Finlandiya uyruklu 12 yabancı terörist savaşçı ülkelerine sınır dışı edildi.

- Kovid-19 salgın önlemleri kapsamında durdurulan askerlik terhis işlemleri yeniden başlatıldı.

- Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak'ta uygulanan iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibarıyla sona erdi.