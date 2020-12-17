Türkiye'de 2020 böyle geçti (4)

ANKARA (AA) - Türkiye'de 2020'nin Nisan ayının en önemli gelişmeleri arasında, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesi ilk sırada yer aldı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, nisan ayının önemli gelişmeleri şöyle:

1 NİSAN

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 63 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, en fazla vakanın İstanbul'da görüldüğünü, bu ili İzmir ve Ankara'nın takip ettiğini belirterek, "Toplam 39 ilimizde can kaybımız var." dedi. Koca, koronavirüs rastlanan sağlık personeli sayısının 601 olduğunu açıkladı.

- Düzenli sosyal yardım alan 2 milyon 111 bin haneye yönelik 1000'er liralık nakdi desteğin birinci faz ödemelerine başlandı.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs ile mücadele kapsamında, 15 günde provokasyon yapan 2 bin 977 hesap hakkında işlem yapıldığını belirterek, "Özellikle bu dönemi provoke etmek isteyen hesapların yüzde 70'i bot hesaplar. Aynı zamanda PKK, DHKP-C ve FETÖ'ye yönelik hesaplar." bilgisini verdi.

- Türkiye, Kovid-19'la mücadeleye destek amacıyla İspanya ve İtalya'ya tıbbi yardım malzemesi gönderdi.

- Adana'da izinsiz üretilen 86 bin 50 tıbbi maske el geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

- Kayseri'de, umre dönüşü Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 252 kişiden 192'sinin tahliyesi tamamlandı.

- Kovid-19 tedbirleri kapsamında, Suudi Arabistan'dan dönen ve 15 Mart'ta Ankara'nın Gölbaşı ile Haymana ilçelerinde bulunan öğrenci yurtlarında karantinaya alınanlardan 2 bin 25'i tahliye edildi.

- İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 16 Mart'tan bu yana Kovid-19 tedavisi gören, üniversitenin Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Genel Dahiliye Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu hayatını kaybetti.

2 NİSAN

- Cezayir'deki 555 Türk vatandaşı, Kovid-19 nedeniyle yapılan tahliye kapsamında Cezayir Hava Yollarına ait uçaklarla Samsun'a getirildi.

- Çanakkale Kara Savaşları'nın 105. yılı etkinlikleri kapsamında planlanan törenler, Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi.

- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli öğretim üyelerinden, dünyaca ünlü patolog Prof. Dr. Feriha Öz, yeni tip koronavirüs nedeniyle 87 yaşında hayatını kaybetti.

3 NİSAN

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan yeni tedbirleri açıkladı. Bu kararlara göre gece yarısı itibarıyla 30 büyükşehir ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak ili, istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıldı.

Gece yarısından itibaren 1 Ocak 2000 ve üstü tarihli doğumluların tüm il ve ilçelerde sokağa çıkmaları kısıtlandı.

- Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi'nin isminin, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu anısına "Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi" olarak değiştirilmesine karar verildi.

- Türkiye'de yeni tip koronavirüsün görüldüğü 11 Mart'tan itibaren güvenlik güçlerinin düzenlediği 65 operasyonda kaçak üretilen 1 milyonun üzerinde tıbbi maske ile tonlarca sahte dezenfektanın ele geçirildiği, 149 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı açıklandı.

- Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi görenlerden 20'si, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden taburcu edildi.

- Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kovid-19 geçirmiş hastalardan gelecek hafta plazma alımlarına başlayacaklarını açıkladı.

- Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Kovid-19 ile mücadelede son durumu görüşmek için ilk kez video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

4 NİSAN

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, milli imkan ve kabiliyetleri kullanarak çeşitli tipte maske, tulum ve hijyenik malzeme üretimine başladıklarını açıkladı.

- Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yapılan düzenlemeyle karşılanan yoğun bakım tedavi ücretleri iki katına çıkarıldı.

- 1 Nisan'da hayata geçecek konaklama vergisi, Kovid-19 salgını nedeniyle sektörde yaşanan sıkıntılardan dolayı 1 Ocak 2021'e ertelendi.

- Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 24 YPG/PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Mayın Faaliyet Merkezinin 5 yılda 22 milyon metrekare alanda 81 binden fazla mayını temizlediğini bildirdi.

5 NİSAN

- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, 20-65 yaş arasındaki vatandaşlara maske dağıtılacağı bildirildi.

- Yargıtay üyesi Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine seçildi.

- İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği genelge ile 18 ile 20 yaş arasındaki kamu çalışanları, özel sektörde çalıştığını belgeleyenler ve mevsimlik tarım işçilerinin, sokağa çıkma yasağından muaf tutulacağını bildirdi.

- Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde evin avlusunda toplanan 30 kişiye Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

- Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Aykut Özkul'un yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan "SARS-COV-2 virüsünün izolasyonu"nu başardığı açıklandı.

6 NİSAN

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, maskenin parayla satışının yasak olduğunu belirterek, "Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir. Salgın bitene kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stokumuz ve üretim planlamamız vardır. Devlet olarak tüm vatandaşlarımıza ücretsiz şekilde maske ulaştırmakta kararlıyız." dedi.

- Kovid-19 tedbirlerine uymayan 65 yaş üzeri 6 bin 131 kişiye idari, 149 kişiye adli, 20 yaş altında ise 3 bin 102 kişiye idari,102 kişiye de adli işlem yapıldı.

- Tüm sağlık kuruluşlarına girişlerde, tıbbi (cerrahi) maske takma zorunluluğu getirildi.

- Kovid-19 tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Sakarya'daki yurtlarda karantinada tutulan 631 kişi tahliye edilmeye başlandı.

- Anadolu Ajansı 100 yaşında

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, Ajansın doğru, güvenilir, hızlı ve etkili haber aktarma mücadelesinin, milli şuur ve vatanseverlik ruhu gözetilerek 100 yıl boyunca olduğu gibi kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Türkiye merkezli küresel bir haber ajansı olarak 13 dilde yayın yapan, 100 ülkede 6 bin basın kuruluşuna hizmet veren, 124 farklı uyruktan 3 binden fazla çalışanıyla günlük ortalama 2 bin haber, 2 bin 350 fotoğraf, 9 infografik, 435 video yayınlayan ve 18 canlı yayın yapan Anadolu Ajansı (AA), kuruluşunun 100. yılında dünyanın en saygın ajansları arasında yer alıyor.

- İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, üretici ve ihracatçı firmalara yapılan denetimlerde, el konulan 100 milyonun üzerindeki medikal ürün Sağlık Bakanlığına teslim edildi.

- İnönü Üniversitesi, Kovid-19'a karşı immün plazma yöntemiyle tedaviye başladı.

- Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2020 yılı sözleşmeli er temin faaliyetleri, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında ertelendi.

7 NİSAN

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde Bilim Kurulu üyelerinin telekonferansla katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Kovid-19'la mücadele amacıyla "Toplum Bilimleri Kurulu" adıyla yeni bir kurul oluşturduklarını açıkladı.

Koca, "Kurul, süreçle ilgili öngörü çalışmaları yapacak, toplumsal öneriler getirecek, toplum olarak, aile olarak, birey olarak nelerden kaçınmak gerektiğinin ötesinde bize hayatı kolaylaştıracak tekliflerde de bulunacak." dedi.

- Sağlık Bakanlığının koordinasyonu ve Türk Kızılayın yürütücülüğünde Kovid-19'a karşı başlatılan "immün plazma" tedavisi için ilk gönüllü plazma bağışçısı, koronavirüsü yenen Dr. Kürşat Demir oldu.

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen ve Mersin'de Kovid-19 önlemleri kapsamında gözlem altında tutulan 439 kişi memleketlerine uğurlandı.

- Elmadağ'daki Roketsan tesislerindeki yakıt depolarında patlama meydana geldi. Can kaybının yaşanmadığı olayda 3 çalışan hafif yaralandı.

- Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda madalyon ve sikkelerden oluşan 570 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

8 NİSAN

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, Kovid-19 salgını tedbirleri doğrultusunda 65 ve üzeri vatandaşlara ücretsiz kolonya ve maske dağıtımına başlandı.

Erdoğan, dağıtılan paketlerde yer alan mektubunda, "Devlet olarak gerekli tüm tedbirleri alıyor, milletimizin sağlığını tehdit eden bu salgına karşı bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- Kovid-19'la mücadele kapsamında 45 ildeki 2 ilçe merkezi, 6 belde, 92 köy, 47 mahalle ve 9 mezra olmak üzere 156 yerleşim yerinde karantina sürerken, 5 ildeki 6 yerleşim yerinde karantina uygulaması sona erdi.

- Irak'tan gelen 511 Türk vatandaşı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulmak üzere Afyonkarahisar'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

- Türkiye, Kovid-19 ile mücadeleye destek amacıyla, yardım talebinde bulunan 5 Balkan ülkesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tıbbi yardım malzemesi gönderdi.

- Kovid-19 tedbirleri kapsamında İtalya'dan getirilerek Samsun'daki yurtlarda karantinada tutulan 401 öğrenci evlerine gönderildi.

- Ankara'da kaçakçılık ekiplerince bir cep telefonu bayisine düzenlenen operasyonda, 591 bin 173 tıbbi malzeme ele geçirildi.

- PKK'nın sözde Irak/Zap alanı sorumlularından olan ve mavi kategoride aranan Zinar kod adlı Fadıl Ekinci, MİT tarafından Irak Zap alanında gerçekleştirilen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

9 NİSAN

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kovid-19 salgını nedeniyle vatandaşlara "şehir değiştirmeyin" çağrısında bulundu.

- Kanada'dan gelen çoğunluğu öğrenci 203 Türk vatandaşı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Trabzon'daki öğrenci yurduna yerleştirildi.

- İpsala Sınır Kapısı'nda tırda yapılan aramada yurt dışına kaçak götürülmek istenen 767 bin tıbbi maske, 12 bin antibakteriyel ıslak mendil ve 4 bin 80 el dezenfektanı ele geçirildi.

10 NİSAN

- İçişleri Bakanlığı genelgesiyle gece yarısından itibaren hafta sonu boyunca Kovid-19'la mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasına gidileceği açıklandı. Kısıtlama öncesi temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler marketler, fırın, bakkal ve akaryakıt istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Milletimizin telaşı var bunu da normal karşılıyorum ama bu telaşa gerek yok. Yarın fırınlar açık, kendi araçlarıyla ekmek dağıtabilecekler. Bu normal bir sokağa çıkma yasağı değil. Bunlar, bulaştan kurtulmak için ortaya konulan tedbirler." açıklamasını yaptı.

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası yaptığı açıklamada hastaneye, yoğun bakıma yatış ile entübe edilen hasta sayısının stabil döneme girdiğini, artış hızının azaldığını bildirdi. Türkiye genelindeki hastanelerdeki yatak doluluk oranının yüzde 36,3 olduğunu kaydeden Koca, e-Devlet üzerinden başvurularla şu ana kadar 3,5 milyon maske dağıtıldığını açıkladı.

- Adalet Bakanlığı, koronavirüs ile mücadele kapsamında, cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini, Bilim Kurulunun önerisiyle 30 Nisan'a kadar uzattı.

- Türkiye, Libya ve İngiltere'ye Kovid-19 salgınıyla mücadelelerine destek amacıyla askeri kargo uçağıyla tıbbi yardım gönderdi.

- Irak'tan Mardin'e getirilen 200 Türk vatandaşı, 14 gün süreyle karantinada tutulacakları Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi.

-Muş'un Varto ilçesinde güvenlik güçlerince durdurulan araçtaki teröristlerle çıkan çatışmada, Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan terörist Mahmut Okay yaralı yakalandı.

- Temelleri 1845'te "Polis Nizamnamesi" ile atılan Türk Polis Teşkilatı, 323 bin 842 personeliyle kuruluşunun 175'inci yıl dönümünü kutladı.

11 NİSAN

- Kovid-19'la mücadele kapsamında hafta sonu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibarıyla başladı.

- Orta Doğu'nun etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmesine ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda 20 sanık hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

12 NİSAN

- İçişleri Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı gece yarısı sona erdi.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, salgının önlenmesine yönelik hafta sonu için alınan sokağa çıkma yasağı kararının uygulanmasının sorumluluğunun her yönüyle kendisine ait olduğunu belirterek görevinden ayrıldığını açıkladı.

Soylu açıklamasında, "Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı. Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanlığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının kabul edilmediğini ve görevine devam edeceğini bildirdi.

- 31 ilde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 bin 770 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldı.

13 NİSAN

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 17 Nisan Cuma gece yarısından 19 Nisan Pazar gece yarısına kadar bir kez daha sokağa çıkma kısıtlamasına gidileceğini açıkladı.

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, tedbirler sayesinde kapalı cezaevlerinde pozitif Kovid-19 vakası bulunmadığını ancak 5 açık ceza infaz kurumundaki 17 hükümlüye tanı konulduğunu, 3 hükümlünün tedavi sırasında hayatını kaybettiğini bildirdi.

14 NİSAN

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, infaz düzenlemesini içeren Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi konusunda, "Bu düzenlemedeki hükümlüler lehine iyileştirmeler ile yeni infaz yöntemleri, adaletin tecellisi sırasında vicdanların yaralanmasının önüne geçmek için getirilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakası görülmesinin ardından 4. haftada vaka artış hızının düşüşe geçtiğini vurgulayarak, "Vaka artış hızının inişe geçmiş olması, ölüm artış hızının yavaşlaması mücadelede doğru yolda olduğumuzun, tedbirlerin sonuç verdiğinin, sonuç alacağımızın somut işaretleridir." dedi.

- Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

- İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 107 yaşındaki Havahan Karadeniz, taburcu edildi.

- Ankara'da kaçak üretilen 541 bin 500 tıbbi eldiven, 48 bin 520 tıbbi maske, 6 bin 70 litre el dezenfektanı, 6 bin 16 litre sahte el dezenfektanının ele geçirildiği operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.

- Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türk milletinin haklı kurtuluş mücadelesinin sesi olmak için 6 Nisan 1920'de kurulan ve o günden bu yana Türkiye'nin kutlu yolculuğuna şahitlik eden Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "100yil.aa.com.tr" internet sitesi açıldı.

15 NİSAN

- Resmi Gazete'de yayımlanan "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" gereği gece yarısından itibaren cezaevlerinden tahliyeler başladı.

- Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Mustafa Özbek, 80 yaşında hayatını kaybetti. Özbek, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

- Kovid-19 salgını nedeniyle market ve süpermarketlere getirilen düzenlemelere ilişkin polis ve jandarma ekiplerinin 81 ilde yaptığı denetimlerde 1183 işletme sahibi ve müşteriye adli ya da idari işlem yapıldı.

- İstanbul'da kaçak satılan 5 bin 575 Kovid-19 hızlı tanı test kitine el konuldu.

- İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 salgını nedeniyle saat 15.00 itibarıyla 58 ildeki 227 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulandığını, 14 ildeki 41 yerleşim yerindeki karantina kararının ise kaldırıldığını bildirdi.

- Kayseri'de, bazı özel halk otobüsü şoförlerinin koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 850 şoför karantinaya alındı.

16 NİSAN

- Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında görev yapan sağlık personeli için mobil "Ruh Sağlığı Destek Sistemi" (RUHSAD) uygulaması başlatıldı.

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kurumsal bakım ihtiyacı olan yaşlı ve engellilerin gelir durumuna ve engel oranına bakılmaksızın, özel huzurevlerinde ve engelli bakım merkezlerindeki ücretlerini bakanlık olarak karşılayacaklarını duyurdu.

Bakan Selçuk, ücretsiz izne ayrılan ve Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanamayanlar ile 15 Mart'tan sonra iş sözleşmesi feshedilen işçilere ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar aylık 1177 lira destek sağlayacaklarını açıkladı.

- AK Parti Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala, Rize'de çalıştığı öğretmenevinde öldürüldü. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Pala'nın davasına müdahil olacaklarını açıkladı.

17 NİSAN

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın yaklaşan ramazan ayı ve bayramını evlerinde geçirebilmesi için büyük çaplı operasyon başlattıklarını duyurdu.

- Gazeteci- tarihçi yazar Orhan Koloğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti.

- Kovid-19 tedavisi gören 85 yaşındaki İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesinin eski Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Üroloji Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu vefat etti.

- Kovid-19'la mücadele kapsamında kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak Somali'ye gönderildi.

- Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 18 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

18 NİSAN

- Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibarıyla başladı.

30 büyükşehir ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yoluyla tüm giriş çıkışlara yönelik kısıtlamalar 15 gün daha uzatıldı.

- Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadale kapsamında, vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabileceği ve kendi sağlıklarını takip edebileceği "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması hayata geçirildi.

19 NİSAN

- Ekonomik İstikrar Paketi kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira nakdi destek ödemesinin 2.faz ödemelerine başlandı.

- 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 20 bin 398 kişiye adli ve idari işlem uygulandı.

20 NİSAN

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Şehir Hastanesi İlk Etabının Hizmete Alım ve Yerli Solunum Cihazı Teslim Töreni'ne video konferansla katıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Şehir Hastanesi'ne ilişkin, "Tamamı hizmete girdiğinde Avrupa'nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi olacaktır." dedi.

- Erdoğan, video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının tarım, sağlık ve gıda hizmetleriyle temel üretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde bir süre daha devam ettirileceğini duyurdu.

Erdoğan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlandığı 23 Nisan'ı da kapsayacak şekilde 31 ilde 26 Nisan dahil 4 günlük sınırlandırma yapmayı planladıklarını açıkladı.

- Erdoğan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasında toplanan yardım miktarının 1 milyar 800 milyon liraya yaklaştığını bildirdi.

21 NİSAN

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında yaptığı açıklamada, infaz düzenlemesinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvuracaklarını bildirdi.

- Muhtaç Asker Ailesi Yardım Programı kapsamındaki aylık ödeme miktarı 275 liradan 400 liraya çıkartıldı.

- Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının, bu yıl okul bahçelerinde değil evlerde yapılacağı açıklandı.

22 NİSAN

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yurt dışındaki vatandaşların ramazanı ülkelerinde geçirebilmesi için başlatılan tahliye operasyonu kapsamında şimdiye kadar 73 ülkeden 26 bine yakın vatandaşın başvuruda bulunduğunu açıkladı. Oktay, önceki ve devam eden tahliyeler kapsamındaki vatandaşların 73 ilde 87 yurtta misafir edildiğini bildirdi.

- Kovid-19'la mücadele kapsamında kurulan ve yazılı mesaj üzerinden vatandaşlara danışmanlık hizmeti verilecek "SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı" hizmete girdi

- Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği'ne başvurular başladı.

- PKK Cizre gençlik sorumlusu Resul Özdemir, MİT'in İsveç makamlarıyla koordineli çalışmaları çerçevesinde Türkiye'ye getirildi.

23 NİSAN

- Koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehirle Zonguldak'ta 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibarıyla başladı.

- Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla Huber Köşkü'nde Ulusa Sesleniş konuşması yaptı. Erdoğan, "İlk Meclis'te tecessüm eden iradeye uygun şekilde hiç kimseyi dışlamadan, ayırmadan, ayrıştırmadan 83 milyonun tamamını, vatanımızın her köşesini kucaklamanın gayreti içinde olduk. Bugün de koronavirüs salgınına karşı verdiğimiz mücadeleyi aynı azim, inanç ve umutla yürütüyoruz." dedi.

- Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı evlerde kutlandı. Vatandaşlar, saat 21.00'i gösterdiğinde çocuklarıyla balkon ve pencerelerden İstiklal Marşı'nı coşkuyla seslendirdi.

- TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplandı.

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle evlerde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesaplarını bir günlüğüne çocuklara bıraktı.

- İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin izinsiz fotoğrafının çekilmesine ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında "suçu ve suçluyu övme, suça teşvik" suçlarından soruşturma başlatıldı.

24 NİSAN

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkanları ele alındı.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 olayları nedeniyle Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a gönderdiği mektubunda, "Ne surette olursa olsun tek bir vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, inancından ve kimliğinden dolayı farklı muamele görmesine asla izin vermedik, vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kovid-19 dolayısıyla yurtlarda karantinaya alınan 56 bin 293 kişiden 32 bin 763'ünün tahliye edildiğini bildirdi.

- Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın 31 Mart 2015'te makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan Mustafa Koçak'ın cezaevindeki açlık grevinde öldüğü bildirildi.

25 NİSAN

- Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 12 terörist etkisiz hale getirildi.

- Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 861 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 106 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 107 bin 773, can kaybı 2706 oldu.

26 NİSAN

- İsveç'te Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken ve ailesi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatı üzerine gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

- Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 22 Nisan Çarşamba günü gece yarısından bugün saat 20.00'ye kadar kurallara uymayan 35 bin 422 kişiye adli ya da idari işlem uygulandı.

- Adalar Kaymakamlığı, Kovid-19 salgını nedeniyle ilçeye giriş-çıkışların bu gece yarısından 31 Mayıs gece yarısına kadar geçici durdurulmasına karar verdi.

27 NİSAN

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip, video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 1 Mayıs Cuma'yı da kapsayacak şekilde hafta sonu 31 ilde 3 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlamasına gidileceğini açıkladı.

Erdoğan, çiftçilerin mayıs ve haziran aylarında vadesi gelecek Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan Hazine destekli kredi geri ödemelerini de faizsiz olarak 6 ay ertelediklerini bildirdi.

- İçişleri Bakanlığınca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı sona erdi.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın İnsanlığın Bir Kesimini Nefretle Aşağılayıp Kitlelere Hedef Gösterdiği Konuşmasıyla İlgili Basın Açıklaması" başlığıyla Ankara Barosu'nca yapılan açıklama nedeniyle baro yöneticileri hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216/3 maddesi kapsamında, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

28 NİSAN

- Türkiye, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden ABD'ye cerrahi maske, yüz koruyucu siperlik, N95 maske ve tulum olmak üzere çok sayıda önleyici sağlık malzemesi gönderdi.

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kovid-19'la mücadelede kapsamında duruşmaların ertelenmesine yönelik sürenin 15 Haziran'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Gül, "Bugün itibarıyla dört ayrı ceza infaz kurumundan 120 tutuklu ve hükümlüye Kovid-19 tanısı konulmuş durumdadır. Tamamı hastanelerde tedavi altına alınmışlardır, yoğun bakımda kalan tutuklu-hükümlü bulunmayıp genel sağlık durumları iyidir." dedi.

- Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin ilçe merkezinde bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 11'i çocuk 40 kişi öldü, 47 kişi yaralandı.

- CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafının izinsiz çekilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağırıldı.

- Konya'da parkta sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan Kadir Şeker'in ilk duruşmada tutukluluk halinin devamına karar verildi.

29 NİSAN

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'a Türkiye'nin ABD'ye tıbbi malzeme yardımıyla birlikte bir mektup gönderdi. Erdoğan, "Sayın Başkan, Değerli Dostum" ifadesiyle başladığı mektupta, küresel ölçekte kriz yaratan Kovid-19 salgınının Türkiye, ABD ve dünyada yol açtığı sınamalara karşı sürdürülen iş birliğine büyük önem atfettiğini belirtti.

- Milli Savunma Bakanlığınca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçak Güney Afrika'ya gönderildi.

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve kabine toplantısında ortaya çıkan görüşler çerçevesinde, uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesinin kararlaştırıldığını bildirdi. Selçuk, "Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Öğrenciler not ortalamaları kaç olursa olsun üst sınıfa geçecek." dedi.

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada Kovid-19'la mücadeleye ilişkin, "Türkiye bu sınavdan şu ana dek yüzünün akıyla çıktı. Bizi bu noktaya, tedbirlere uyum ve titizlik getirdi." dedi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Afrin'de terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen kanlı saldırıyı hazırlayan teröristin yakalandığını açıkladı.

30 NİSAN

- Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden ABD'ye tıbbi yardımlarını taşıyan ikinci askeri kargo uçağı Ankara'dan havalandı.

- Kars'ta 2 günde etkisiz hale getirilen PKK'lı 7 teröristten 4'ünün, gri listede arandığı belirlendi.

- Anayasa Mahkemesi, 7072 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un üç hükmünü, Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

Yüksek Mahkeme, polisin sanal ortamda işlenen suçlarda, yetkili Cumhuriyet Başsavcılığının tespiti amacıyla internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşmasına, sanal ortamda araştırma yapmasına yönelik kanun hükmü ile KİT'lere ve bağlı ortaklıklara alınacak sözleşmeli personel için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasına yönelik kuralın iptaline karar verdi.

Ortakları ile yönetim kurulu başkan ve üyelerinin terör örgütlerince iltisaklı yahut bunlarla irtibatlı olduğu Milli İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen medya hizmet sağlayıcı kuruluşların lisans başvurularının reddedilmesini düzenleyen hüküm de Anayasa'ya aykırı bulundu.

- Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 615 kişiye yeni Kovid-19 tanısı konuldu, 93 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 120 bin 204, toplam can kaybı 3 bin 174 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin, "Test sayısında 1 milyonu geçtik. Vaka sayısında artış öngörülebilir seyirde." değerlendirmesinde bulundu.