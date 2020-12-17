Türkiye'de 2020 böyle geçti (3)

ANKARA (AA) - Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'ye yansımaları mart ayında ortaya çıkmaya başladı. Türkiye'deki ilk vaka 11 Mart'ta görüldü, ilk ölüm 18 Mart'ta açıklandı. Koronavirüs tedbirleri de bu aydan itibaren sıkılaştırıldı, salgının etkilerine karşı 18 Mart'ta ekonomik istikrar paketi açıklandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 27 Şubat'ta 33 askerin şehit olduğu İdlib'deki saldırı sonrası başlatılan harekatın adının "Bahar Kalkanı" olduğunu bildirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İdlib müzakereleri konusunda Kremlin Sarayı'nda görüştü. Görüşmelerin ardından İdlib'de ateşkes kararı alındı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre mart ayının önemli gelişmeleri şöyle:

1 MART:

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 27 Şubat'ta Suriye'nin İdlib kentinde 33 Türk askerinin şehit edildiği saldırı sonrası başlatılan harekatın adının "Bahar Kalkanı" olduğunu açıkladı. Akar ve komutanlar Suriye sınırının sıfır noktasından sabaha kadar İdlib'deki faaliyetleri, rejim hedeflerine yönelik operasyonu sevk ve idare etti.

- Milli Savunma Bakanlığından, "Bir SİHA'mızı düşüren hava savunma sistemi ile diğer iki hava savunma sistemi imha edilmiş, uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür." açıklaması yapıldı.

- İçişleri Bakanlığınca, Siirt-Şırnak ara hattında "Kapan-7 Karadağ Operasyonu" başlatıldı.

2 MART:

- Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 32, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 17, Zeytin Dalı bölgesine sızmaya çalışan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

- Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde sabah namazında Fetih Suresi okunarak, TSK ve millet için dua edildi.

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Son 14 günü İran, Irak, Çin, Güney Kore ve İtalya'da geçirmiş olanların raporlu sayılacağını ve bu dönemi evlerinde geçirmelerini özellikle ifade etmek istiyoruz." dedi.

3 MART:

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. İdlib ve mülteci meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ile ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Erdoğan, mülteciler için adil yük ve sorumluluk paylaşımı ile bu konuda uluslararası yükümlülüklere riayet edilmesi gerektiğine işaret etti.

- Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağının düşürüldüğünü, 327 rejim askerinin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

- Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan komedyen Atalay Demirci, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

4 MART:

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Görüşmede İdlib ve mülteciler meselesi ele alındı.

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile İdlib başta olmak üzere Suriye krizi, mülteci sorunu ve bölgesel meseleleri görüştü.

- İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı başlangıcından bu yana 3 bin 138 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, harekat alanına rejimin açtığı ateş sonucu 2 askerin şehit olduğu, 6 askerin yaralandığı açıklandı.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.

5 MART:

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kremlin Sarayı'nda görüştü.

Erdoğan, görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, İdlib'de bu gece yarısı itibarıyla ateşkesin yürürlüğe gireceğini, Türkiye'nin bu süreçte rejimin yapabileceği her türlü saldırıya tüm gücüyle ve tüm sahada cevap verme hakkını saklı tutacağını kaydetti.

- Bahar Kalkanı Harekatı'nda son 24 saat içerisinde 184 rejim askeri etkisiz hale getirildi, 4 tank, 5 top/ÇNRA, 3 tanksavar silahı, 8 askeri araç, 2 doçka yüklü pikap, 2 zırhlı muharebe aracı imha edildi. Harekatta görev alan bir asker şehit oldu.

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Devreye aldığımız etkili önlemlerle bugüne kadar hastalığı ülkemizden uzak tutmayı başardık. Çin'de kaynak bulan bu virüs Türkiye'ye bulaşmadı." dedi. Avrupa'da ağırdan alınan tedbirlerin giderek Türkiye'yi risk altına soktuğunu vurgulayan Koca, vatandaşların bulaşıcılığı önlemek için yurt dışına mümkün mertebe çıkmamalarını istedi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç aleyhinde "kişilik haklarını ve itibarını zedelediği" iddiasıyla 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

6 MART:

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'daki temaslarının ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Buraya gelirken amacımız, ateşkes sağlamaktı. Hamdolsun bunu temin ettik. Tabii rejimin olası ihlal ve saldırılarına karşı da her an teyakkuz halinde olacağız. Bu konudaki kararlılığımızı son bir haftada rejime verdirdiğimiz zayiatlarda güçlü şekilde gösterdik." dedi.

- Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. Görüşmede Erdoğan, Türkiye ile Rusya arasında İdlib konusunda varılan anlaşmayla hem masum sivillerin korunmasını sağladıklarını hem de bölgenin huzuru için hayatlarını ortaya koyan Türk askerinin güvenliğini temin ettiklerini belirtti.

- Bahar Kalkanı Harekatı'nda bir askerin şehit edilmesinin ardından rejime ait 2 top ve 2 çok namlulu roketatar imha edildi, 21 rejim askeri etkisiz hale getirildi.

- Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne Meriç'ten Yunanistan'a geçen sığınmacı sayısının 142 bin 175 olduğu açıklandı.

- Emniyet birimlerince Konya ve Mersin'deki operasyonlarda 5,2 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyon, Cumhuriyet tarihinin tek seferde en fazla kaçak akaryakıtın ele geçirildiği operasyon olarak kayıtlara geçti.

7 MART

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki komutanlarla Suriye sınırının sıfır noktasındaki incelemelerinin ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Hatay'daki 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'nde brifing aldı.

Akar, brifing sonrasında, Moskova'da imzalanan mutabakat kapsamında 15 Mart'tan itibaren M4 karayolunda ortak devriyelere başlanacağını bildirdi.

8 MART

- Şırnak ve Şanlıurfa il jandarma komutanlıklarının ikna çalışması sonucunda PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren "Cudi Botan" kod adlı Haşim Açar ve "Rojda Tekoşin" kod adlı Tekoşin Açar, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan iki örgüt mensubunun ailesinin Diyarbakır'da evlat nöbeti tutanlar arasında olduğu belirlendi. Böylelikle, devam eden "evlat nöbetinde" çocuklarına kavuşan aile sayısı 13, bu yıl ikna yoluyla teslim olanların sayısı 51 oldu.

9 MART

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilciliğinde görüştü.

- Suriye'deki Tel Rıfat bölgesinde, Fırat Kalkanı'ndaki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

- Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 18 terörist, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de, TSK ve MİT koordinesinde icra edilen hava harekatında ise sözde yönetici 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Virüs ülkemize gelecekse büyük ihtimalle yurt dışından yeni girişlerle veya yurt dışından dönüşlerle olacaktır. Türkiye'de tespit edilmiş tıbbi ifadeyle tanı konmuş bir koronavirüs vakası yoktur." dedi.

- Eski bakanlardan Şevket Kazan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.

10 MART

- İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Yunanistan tarafından sınırda geri itilen sığınmacı aile ve şiddetli müdahale sonucu hayatını kaybeden bir başka sığınmacı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) yapılan iki başvurunun mahkeme tarafından işleme alındığını bildirdi.

- Türk ve Rus askeri heyetleri, 5 Mart 2020'de Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde, Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu telefonda görüştü. Görüşmede, ateşkesin kalıcı hale gelmesi, mutabakatlardan doğan sorumlulukların yerine getirilmesi ve bu amaçla bölgede barış ve istikrarın hakim olması için gayretlerin sürdürülmesi yönündeki kararlılık vurgulandı.

11 MART

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık'ta yaptığı basın toplantısında, Türkiye'de bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşın test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi. Koca, dış dünyadan tamamen izole edilen hastanın virüsü Avrupa temasıyla aldığını söyledi.

Koca, bir ya da birkaç vakanın salgın olmadığını, bu durumun sadece virüsün ülke sınırlarına girdiği anlamına geldiğini belirterek, "Bu yüksek bir ihtimaldi ve gerçekleşti. Şimdi yapmamız gereken, hayatımızı tedbirler doğrultusunda yeni bir düzene sokmaktır." dedi.

- Milli Savunma Bakanı Akar, Kovid-29 tedbirleri kapsamında yurt dışı temasları ile heyetlerin yurt dışına gidişleri ile toplantı ve toplu faaliyetlerde kısıtlamaya gidildiğini, okullar ve eğitim merkezlerindeki öğrenci ve kursiyerlerle askerlerin belli bir süre hafta sonu iznine çıkamayacağını açıkladı.

- Emniyet ve jandarmanın çalışmasıyla, "Nazlıcan Şahin" kod adlı Gülbahar Öner ile "Delila Mardin" kod adlı Zeynep Erkan ikna yoluyla teslim oldu. "Cotkar Zinar" kod adlı Bayram Akşahin ise örgütten kaçarak Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine sığındı.

12 MART

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla, Kovid-19 salgınına yönelik değerlendirmelerin yapıldığı toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Kalın, önlemler çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yurt dışı programlarının bir müddet ertelendiğini kaydetti. Kalın'ın açıkladığı tedbirlere göre,

İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla 1 hafta tatil edilecek, öğrenciler 23 Mart'tan itibaren 1 hafta süreyle evden internet ve televizyon kanalları üzerinden eğitimlerine devam edecek.

Üniversiteler 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilecek, spor müsabakaları nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacak.

Kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışı izne tabi olacak.

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, eğitimde koronavirüs tedbirlerinin detaylarını açıkladı.

Haftalık ders programları yapılandırılarak EBA ile internet üzerinden, TRT ile televizyondan gerekli telafi eğitim desteğinin sunulacağını belirten Selçuk, EBA kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi sağlanacağını söyledi.

- Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, herhangi bir zorunluluk bulunmadığı müddetçe yurt dışına ziyaretler ve yurt dışından gelen heyet ziyaretlerinin kabulünün nisan ayı sonuna kadar iptal edildiğini açıkladı. Gül, şu ana kadar ceza infaz kurumlarında koronavirüs testi pozitif çıkan tutuklu ve hükümlü bulunmadığını belirtti.

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 81 il valiliğine halkın toplu bulunduğu alanların sık periyotlarla dezenfekte edilmesi, insan sirkülasyonunun yoğun olduğu yerlere dezenfektan yerleştirilmesi gibi koronavirüs tedbirlerini içeren genelge gönderdi.

- Çankaya'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi ek binasına 1 Şubat 2018'de terör örgütü PKK/KCK mensuplarınca gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına ilişkin 51 kişinin yargılandığı davada 8 sanığa 1 yıl 3 ay ila 53 yıl 4 ay arasında hapis cezası verildi.

13 MART

- Kovid-19 tedbirleri kapsamında tüm kamu görevlilerinin, görevlerine istinaden veya şahsi sebeplerle yurt dışına çıkışları durduruldu. Zorunlu ve ivedi durumlarda yurt dışına çıkacak kamu görevlileri üst yönetici, bakan veya validen izin alacak.

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir kişinin daha koronavirüse yakalandığını belirterek, "İlk hastamızın tanı konur konmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk." ifadesini kullandı.

- Ağrı-Kars-Iğdır'da Ağrı Dağı, Çemçe ve Madur barınma alanında bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, "Kapan-8 Ağrı Dağı-Çemçe-Madur Operasyonu" başlatıldı.

- Diyanet İşleri Başkanlığınca koronavirüs hastalığının görüldüğü ülkelerde yaşayan ve yüksek risk grubunda bulunan Müslümanların, mazeretli sayılacağından cuma namazı yerine evlerinde öğle namazını kılabileceği belirtildi.

- Tüm özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi (BKDS) geçici süreyle askıya alındı.

- Bahar Kalkanı Harekatı'nın ardından 3 binden fazla vatandaşın, askerlik şubelerine başvurarak gönüllü askerlik hizmeti talebinde bulunduğu açıklandı.

- Barış Pınarı Harekatı bölgesinde son bir ay içinde 155 terörist ve yine son bir ayda Münbiç'ten Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 37, Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bu yana TSK'den 19 bin 75 personel ihraç edildi, 5 bin 183 personel hakkında adli ve idari süreç devam ediyor.

- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, umreden dönen vatandaşların tedbir amaçlı 14 gün boyunca evden çıkmamaları, ziyaretçi kabul etmemeleri konusunda bilgilendirildiğini söyledi.

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile rejimin saldırıları sonucu İdlib'deki evlerini terk ederek zorlu arazi ve hava şartlarında yaşamak zorunda kalan Suriyelilerin karşılaştıkları trajediyi Suriye sınırına gelerek yerinde inceledi.

- Sağlık Bakanı Koca, Adalet Bakanı Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısının 5 olduğunu belirten Koca, "İlk 2 vakamızla aynı temas çevresi, aynı aile içinde 3 yeni tanı daha koyduk. 5 vakanın tamamı doğrudan bağlantılı." dedi.

Tedbirler kapsamında, hastanelere ziyaretçi kısıtlaması getirildiğini, mesai saatleri içerisinde ziyaretçi kabul edilmeyeceğini bildiren Koca, "Alo 184 SABİM Danışma Hattı"nın, korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüldüğünü belirtti.

Koca, yurt dışından gelenlerin 14 gün idari izinli sayılmaları gerektiğiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından karar çıktığını söyledi.

- Açık ve kapalı tüm cezaevlerindeki görüşlerle cezaevleri arasındaki nakiller 2 hafta süreyle ertelendi. Adalet Bakanlığınca, duruşma ve diğer adli işlemlerden ivedi özelliği bulunmayanların ertelenmesi konusu yargı mensuplarının takdirine bırakıldı.

14 MART

- Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla Türkiye, 08.00'den itibaren tüm hudut kapılarını, Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan gelen yolculara kapattı.

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınde yeni tip koronavirüse karşı sürecin takip ve koordinasyonu için "Eylem Takip Grubu" oluşturuldu.

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, kronik hastalığa ilişkin sağlık raporlarından, süresi 1 Mart'ta dolanların, ilaç almada sorun yaşanmaması amacıyla bir sonraki açıklamaya kadar geçerli sayılması, yurt dışından gelip hastalık şüphesi bulunanlara 14 güne kadar istirahat raporu düzenlenmesi, iş göremezlik ödeneğinin SGK tarafından karşılanması, yurt dışına zorunlu çıkacak personelden, göreve başlamadan önce sağlık raporu istenmesi kararlaştırıldı.

15 MART

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi. Koca ayrıca, umreden dönen tüm yolcuların, Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirildiğini, şüpheli bulunanların gelir gelmez hastaneye kaldırılıp testlerinin yapıldığını belirtti.

- Türkiye ile Gürcistan, koronavirüsü önleyici tedbirler kapsamında iki ülke arasındaki mevcut üç sınır kapısından biri olan Sarp/Sarpi sınır kapısını yolcu trafiğine karşılıklı kapattı.

- Moskova mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi.

16 MART

- Camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verildi. Kur'an kurslarındaki eğitimler 29 Mart'a kadar durduruldu.

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açılış izni verilen özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüpleri, yeni bir açıklamaya kadar tatil edildi.

- İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, koronavirüs tedbirleri kapsamında pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri geçici süreyle durduruldu.

- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler ile yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerindekilerin bugünden itibaren 12 gün idari izinli sayılması kararlaştırıldı.

- Huzurevlerinin tamamına mücbir sebepler hariç ziyaretçi kısıtlaması getirildi.

- Özel yaygın eğitim kurumu olan çeşitli kurslar, özel öğretim kursları, sosyal etkinlik merkezleri, motorlu taşıt sürücüleri kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, mesleki eğitim merkezleri ile benzeri özel öğretim kurumları 30 Mart'a kadar tatil edildi.

- Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kütüphaneler 30 Mart'a kadar hizmete kapatıldı.

- CHP'nin 28-29 Mart'ta yapılması planlanan 37. Olağan Kurultayı koronavirüs önlemleri kapsamında ertelendi.

- Anayasa Mahkemesinde, tedbir talepleri ve acil konular dışındaki Genel Kurul ve Bölüm toplantılarının 30 Mart'a kadar yapılmaması kararlaştırıldı.

- Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi.

17 MART

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Dörtlü zirvede Kovid-19'la mücadele bağlamında ortak hareket imkanları, Suriye krizinin çözüm yolları, İdlib'e yönelik insani yardım yöntemleri, sığınmacı meselesi, Libya'daki son durum, Avrupa Birliği'nin durumu ile Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.

- İçişleri Bakanlığı genelgesiyle gece yarısından itibaren tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan-düğün salonu, çalgılı-müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici süreliğine durduruldu.

STK genel kurulları, eğitimleri, toplu olarak bir araya gelinen her türlü toplantı ile toplu olarak vatandaşların bir arada bulunduğu taziye evlerinin faaliyetleri de aynı saatten itibaren ertelendi.

- Türkiye, İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri ile uçuşları yasakladı. Uçuş yasağı uygulanan ülke sayısı 20'ye yükseldi.

- 2020 yılında bedelli askerlik hizmeti yapacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleri ertelendi.

- Türkiye, Kovid-19'la mücadele eden İran'a 1000 tanı kiti, 4 bin 715 tulum, 20 bin önlük, 2 bin 4 gözlük, 4 bin N95 maske ve 78 bin üç katlı maske hibe etti.

- Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait müze ve kütüphaneler 30 Mart'a kadar ziyarete kapatıldı.

- Sivas'ta 124 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

18 MART

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sonrasında salgının etkilerini azaltmak amacıyla devreye alınacak 100 milyar liralık kaynak içeren "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini açıkladı.

En düşük emekli maaşının 1500 liraya yükseltileceğini belirten Erdoğan, talepte bulunan esnaf ve sanatkarların kredi borçlarının nisan, mayıs, haziran anapara ve faiz ödemelerinin 3 ay erteleneceğini, Kredi Garanti Fonu limitinin 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarılacağını, vatandaşlar için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi paketlerinin devreye alınmasının teşvik edileceğini bildirdi.

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de koronavirüsten ilk ölümü "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim." sözleriyle duyurdu. Koca, vaka sayısını 98 olarak açıkladı.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliye işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

- Avrupa'nın 9 ülkesinden Türkiye'ye gelen 1957 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina/gözetim süreci için İstanbul'daki üç yurda yerleştirildi.

- Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan sınır kapıları, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yolcu giriş ve çıkışlarına kapatıldı.

- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldıktan sonra istinafta beraatine karar verilen eski korgeneral Metin İyidil hakkındaki beraat kararının bozulmasını istedi. Başsavcılık, İyidil'in Türk Ceza Kanunu'nun "anayasayı ihlal" suçunu düzenleyen 309. maddesinden cezalandırılmasına karar verilmesini talep etti.

- Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Türkiye genelinde 69 kente 79 alanda 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı.

19 MART

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarını TBMM'de milletvekillerine alkışlatması üzerine "sağlık çalışanlarının alkışlanması" yurt genelinde kitlesel etkinliğe dönüştü. Sosyal medya üzerinden geniş kitlelere ulaşan etkinlik kapsamında, saat 21.00 itibarıyla vatandaşlar evlerinin pencere ve balkonlarında sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışladı. Koca, Twitter hesabından, tüm Türkiye'ye teşekkür ederek, etkinliğin üst üste 3 gün sürdürülmesini istedi.

- Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) kanallarında yayınlanan dizilerin set çalışmalarına, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye destek amacıyla 2 hafta süreyle ara verildi.

- Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, 15 Mart'ta hayatını kaybeden eski Kara Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın vefatına ilişkin, "Kovid-19'a bağlı vefat ettiği kanaati oluşmuştur" açıklamasını yaptı.

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 9 Mart'tan bu yana metro, metrobüs, otobüs gibi toplu ulaşım araçlarını kullanım oranının yüzde 59 azaldığını bildirdi.

20 MART

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, koronavirüs salgınına karşı fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına Kısıklı'daki konutundan alkışla destek verdi.

- Bünyesinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları uzmanı hekimlerden en az ikisinin bulunduğu 3. seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunan hastaneler "pandemi hastaneleri" olarak tanımlandı.

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 3 bin 656 şüpheliye yapılan testten 311'inin pozitif çıktığını belirterek, hasta sayısının 670'e ulaştığını, yaşlı ve direnci zayıf 5 hastanın hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 9 olduğunu bildirdi.

- Sanatçı "Muhterem Nur" olarak bilinen Muhterem Akbaş, bir süredir böbrek yetmezliği, solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

- PKK kadın yapılanmasının sözde en üst karar organı Kürdistan Kadınlar Birliği (KJK) yönetim konseyi üyesi Halide Tarı, MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla Kandil'de etkisiz hale getirildi.

21 MART

- İçişleri Bakanlığı genelgesiyle berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici süreliğine durduruldu. Bakanlık tarafından 81 il valiliğine gönderilen yazıda da Kovid-19 tedbirleri kapsamında, toplu asker uğurlama törenlerine geçici süreyle izin verilmemesi istendi.

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklama yaparak, halihazırda düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 1000'er lira nakdi destekten faydalanacağını bildirdi.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'de yaşayan kız kardeşi Fikriye Dalgıç tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

22 MART

- Türkiye'de Kovid-19 vaka sayısı 1236'ya yükseldi. Bugüne kadar toplam 20 bin 345 test yapıldı, hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla "Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler" konulu genelge yayımlandı. Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek.

Daha önce Kovid-19 kapsamında idari izinli sayılanlar, yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılabilecek, yıllık veya mazeret izni kullanabilecek.

- Bu gece yarısından itibaren 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları kısıtlandı.

- Tüm lokanta, restoran, pastane ve benzeri iş yerlerinin sadece "paket servis" ve "gel-al" benzeri şeklinde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet vermesi kararlaştırıldı.

- Nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç tüm icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu.

23 MART

- Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yapılacak "uzaktan eğitim", Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un verdiği ilk dersle başladı.

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Kadromuza 32 bin personel dahil ediyoruz. Bu dönemde sağlık personelinin ek ödemelerini iyileştirme çabası içindeyiz. Sağlık personelimizin ek ödemelerinin 3 aylık zaman diliminde, tavan yüzde 100 oranında olacağını ifade etmek istiyorum." dedi.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde CHP'nin koronavirüsle mücadele önerilerini açıkladı. TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD ve TESK yöneticilerine ve üyelerine seslenen Kılıçdaroğlu, "Bu süreçte faaliyetlerine ara veren hiçbir işletme çalışanlarının iş akdine son vermemelidir." dedi.

- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastaların sağlığına kavuşması için yurt genelindeki camilerin hoparlöründen yatsı ezanının ardından dua edilmeye başlandı.

- Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit yaş haddinden emekli oldu. Cirit, mesai arkadaşları tarafından, sosyal mesafe kuralına uyularak alkışlarla uğurlanırken, Kovid-19 önlemleri kapsamında tören yapılmadı.

- İçişleri Bakanlığı, Bingöl'de 1020 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-9 Karer Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.

- İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 5 Şubat'ta meydana gelen 3 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan kaptan pilot M.A, "ev hapsi" koşuluyla tahliye edildi.

- İçişleri Bakanlığınca 8 HDP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı. Batman, Diyarbakır Ergani, Eğil, Lice, Silvan, Bitlis Güroymak, Iğdır Halfeti ve Siirt Gökçebağ belediye başkanlıklarına yeni görevlendirme yapıldı.

24 MART

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleriyle telekonferans yöntemiyle görüştü. Erdoğan, sosyal medya paylaşımıyla Kovid-19 ile mücadelede tüm kurum ve kuruluşların çalışmalarını yakından takip ettiklerini, adımları eş güdüm içerisinde atmayı sürdürdüklerini bildirdi.

- Sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarından ve kamuya ait sosyal tesislerden ücretsiz yararlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

- İçişleri Bakanlığınca market ve toplu taşıma hizmetlerine ilişkin genelge yayımlandı. Buna göre tüm marketler 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verebilecek, müşteri sayısı toplam alana göre belirlenecek. İl ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma araçları, yolcu taşıma kapasitelerinin yüzde 50'si kadar yolcu taşıyabilecek.

- Kovid-19'un ekonomik etkilerini en aza indirmek amacıyla hayata geçirilen uygulamalardan "Kısa Çalışma Ödeneği"ne elektronik ortam üzerinden başvurular başladı.

- İsmail Rüştü Cirit'in yaş haddinden emekliye ayrılmasıyla boşalan Yargıtay Başkanlığına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca seçildi.

25 MART

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19'la mücadele kapsamında ulusa seslendi. Erdoğan, "Ülkemizde 53 bin vatandaşımızı evlerinde izlemeye, 8 bin 554 vakayı ise hastanelerde takibe aldık. Bunlardan 797 kişi tamamen iyileşip taburcu olurken, 4 bin 603 kişiden numune alınarak ileri tetkik yapıldı. Kovid-19 teşhisi konan 1872 kişinin tedavisine devam ediliyor. Tedavi altındaki hastalarımızdan 44'ünü ise maalesef kaybettik." dedi.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'ye yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) geçici olarak bulunan ve dönmek isteyen 2 bin 721 öğrencinin tahliye işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

- Bilim Kurulunun önerisiyle Kovid-19'la mücadele kapsamında 23 Mart'ta başlayan uzaktan eğitim sisteminin 30 Nisan'a kadar uzatılmasına karar verildi.

- İçişleri Bakanlığının valiliklere verdiği talimat kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların maaşları evlerinde ödenmeye başlandı.

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında 20 sanık hakkında iddianame düzenlenerek kamu davası açıldı. İddianamede, 2 sanık hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye azmettirme" suçundan, 18 sanık hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı hapis cezası istendi.

26 MART

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 gündemiyle toplanan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle katıldı.

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 1196 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 16 hastanın yaşamını yitirdiğini, toplam vaka sayısının 3 bin 629'a, can kaybının 75'e yükseldiğini bildirdi.

- Büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin nisan, mayıs ve haziran ayı toplantılarının ertelenmesine karar verildi.

- Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatından yapılması kararlaştırıldı.

- Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından üniversitelerde bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecinin, sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürülmesine karar verildi.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "28 Şubat'tan bu yana Yunanistan'a kara ve denizden 150 bin 600 civarında kişi geçti, 4 bin 600 kişi Pazarkule önünde bekliyor." bilgisini paylaştı.

27 MART

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısına başkanlık etti. Erdoğan, "İlaç ve gıda konusunda hiçbir sıkıntımız yoktur. Her iki alanda da üretim ve tedarik zincirleri aksaksız çalışıyor." dedi.

- İçişleri Bakanlığının mahalle/semt pazar yerlerine yönelik genelgesi kapsamında, sosyete pazarları başta olmak üzere sergi ve tezgahlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışı saat 17.00'den itibaren geçici olarak durduruldu.

- Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda sorulacak soruların müfredat kapsamıyla ilgili güncellemeye gitti. Sınavda, üniversite adaylarının, 9, 10 ve 11'inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12'nci sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacağı bildirildi.

- Diyanet İşleri Başkanlığı, hac işlemlerini ikinci bir duyuruya kadar erteledi.

28 MART

- Türkiye'de koronavirüs nedeniyle toplam can kaybı 100'ü aştı. Bugün 1704 yeni tanı konuldu,16 hasta hayatını kaybetti. Can kaybı 108'e, hasta sayısı 7 bin 402'ye ulaştı.

- İçişleri Bakanlığı genelgesiyle iller arası otobüs seferleri valilik iznine bağlandı.

- Cumhuriyet Başsavcılıklarınca, son iki haftada ülke genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "manipülatif haber ve paylaşım, 65 yaş üstü vatandaşları rencide edici davranış, karantina tedbirlerine aykırı davranma, stokçuluk, sahte veya kaçak dezenfektan ile kaçak maske" gerekçeleriyle 372 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

- Cumhurbaşkanı Kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın görevine son verilerek, yerine Bakan Yardımcısı Adil Karaismailoğlu atandı.

29 MART

- İçişleri Bakanlığı genelgesiyle havayolu yolcuları için Seyahat İzin Belgesi şartı getirildi. Türk Hava Yolları başta olmak üzere, tüm hava yolu firmalarının seyahat izin belgesi olmayan vatandaşlara bilet satışı yapmaması ve uçak ile seyahat etmelerine izin vermemesi kararlaştırıldı.

- İstanbul ve Ankara valiliklerince, pazar yerleri ve marketlere çocukların girişi yasaklandı.

30 MART

- Türkiye'de Kovid-19'a yakalananların sayısı 10 bini aştı. Buna göre, son 24 saatte 1610 kişiye daha tanı konulmasıyla hasta sayısı 10 bin 827'ye ulaştı. Kovid-19 tedavisi görenlerden 37'si hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 168, taburcu edilenlerin sayısı 162 oldu.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı "Millete Sesleniş" konuşmasında, "Milli Dayanışma Kampanyası" başlatıldığını açıkladı. Erdoğan, 7 aylık maaşını kampanya için bağışladı.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile kabine üyeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin aralarında bulunduğu pek çok isim ile sanatçılar ve iş adamları da bağışlarıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na destek oldu.

- Bugünden itibaren cezaevlerinde görev yapan personelin, belirlenen süreler sonunda evlerine gönderilmeden izole edilen yerlerde kalmasına, tutuklu ve acil işler, yürütmenin durdurulması, zaman aşımına az süre kalmış ve diğer acele işler haricinde tüm duruşmaların ertelenmesine karar verildi.

- İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, İstanbul, Ankara, İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışları sınırlandırıldı. Buna göre, üç büyükşehirde plakasının son rakamı tek olan taksiler ile çift olan taksilerin birbirini takip eden farklı günlerde trafiğe çıkması kararlaştırıldı.

- İçişleri Bakanlığı, 18 ildeki 1 belde, 6 mahalle, 28 köy ve 4 mezrada olmak üzere 39 yerleşim yerinde karantina uygulandığını bildirdi.

- Terör örgütü PKK'nın karar alma organlarından sözde KCK önderlik komitesi/yürütme konseyi üyesi Nazife Bilen, MİT ve TSK'nin operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynakları, PKK/KCK'lı terörist Bilen'in, bugüne kadar etkisiz hale getirilen en üst düzey kadın örgüt mensubu olduğunu bildirdi.

- Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul'da yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü ve feribot seferleri 17.00 itibarıyla duruldu.

31 MART

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını ele alındı.

- Son 24 saatte 15 bin 422 test yapılırken, 2 bin 704 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 46 kişi daha hayatını kaybetti. Vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı 214'e, iyileşen hasta sayısı 243'e ulaştı.

- Ankara'da umre dönüşü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 15 Mart'ta Kredi Yurtlar Kurumu Gölbaşı Yerleşkesi'nde karantinaya alınanlardan 168'i tahliye edildi. Konya'da karantinaya alınan 2 bin 180 kişiden bazılarının da tahliye işlemi tamamlandı. Avrupa'nın 9 ülkesinden gelen ve İstanbul'da Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun 3 yurdunda 14 gün karantina süresini geçiren 107 kişi evlerine gönderildi.

- KKTC'den gelen 332 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Karaman'da Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirildi.

- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvurulara ilişkin süreler 30 Nisan'a kadar durduruldu.