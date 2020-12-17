Türkiye'de 2020 böyle geçti (1)

ANKARA (AA) - Türkiye'de 2020'nin ocak ayına TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı, ABD'nin "Orta Doğu Planı" ve ilk vakaları Çin'de görülen yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye dönük önlemler damgasını vurdu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ocak ayının önemli gelişmeleri şöyle:

1 OCAK

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla emniyet ve jandarmada sadece kadına şiddet konusunda uzmanlaşan birimler kurulmasını, 500 bin kolluk personelinin bu konuda hizmet içi eğitimle desteklenmesini, şiddet mağdurunun hayati tehlikesi bulunması halinde delil ve belge aranmaksızın resen koruyucu tedbir alınmasını öngören "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" yayımlandı.

- Çevresel yatırımları tamamlamadığı belirlenen Kahramanmaraş Afşin A, Kütahya Seyitömer, Kütahya Tunçbilek, Sivas Kangal ve Zonguldak Çatalağzı termik santralleri tamamen, Manisa Soma Termik Santrali ise kısmen kapatıldı.

2 OCAK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump Libya ve Suriye'deki son durum başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alındığı telefon görüşmesi yaptı. Irak'ta Amerikan güvenlik birimlerini hedef alan eylemleri endişe ve üzüntüyle takip ettiklerini belirten Erdoğan, ABD Büyükelçiliği'ne yönelik eylemlerin sona ermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

- Yargıtay, "futbolda şike" davasında, aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 36 sanık hakkında verilen beraatleri usulden bozdu.

- İçişleri Bakanlığınca, İsviçre uyruklu 3 yabancı terörist savaşçı ülkelerine sınır dışı edildi.

- Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen roketatarlı saldırı sonucu yaralanan askerler Ayhan Cam ve Berkay Işık, kaldırıldıkları hastanede şehit oldu.

3 OCAK

- Kırmızı kategoride aranan, YPG/PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın dayısının oğlu olduğu bildirilen Metin Arslan, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

- 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada, eski Hava Harp Okulu öğrencisi 70 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

- İstanbul 8. İdare Mahkemesi, meslek odaları tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca düzenlenen Kanal İstanbul'a ilişkin iş birliği protokolünün iptali istemiyle açılan davayı reddetti.

- Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Van Emniyet Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği operasyonda Irak/Kandil'de faaliyet gösteren "Sema Farkin" kod adlı G.M. ve "Beritan Avesta" kod adlı L.A. isimli bölücü terör örgütü mensupları yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

- FETÖ soruşturması kapsamında aranırken MİT tarafından Arnavutluk'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilen şüpheli Harun Çelik tutuklandı.

- İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi (istinaf), yazar Ahmet Altan'a "terör örgütü propagandası yapmak" ve "cumhurbaşkanına hakaret etmek" suçlarından ilk derece mahkemesince verilen toplam 5 yıl 11 ay hapis cezasını hukuka uygun buldu.

- Göbeklitepe, dünyaca ünlü National Geographic Traveler Dergisi'nin 2020 yılında "Mutlaka Görülmesi Gereken Seyahat Noktaları" listesine alındı.

4 OCAK

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'nin Otomobili'nin üretiminde ihtiyaç duyulacak teknik elemanın yetiştirilmesi için ilk kez motorlu araçlar teknolojisi alanında elektrikli araçlar dalı açılacağını bildirdi.

5 OCAK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi konusunda "Biz o akşam Trump ile bir görüşme yaptık, 4-5 saat sonra bu olay patlak verdi. Demek ki mesele planlanmıştı. Haberi alınca şok olduk. Ben özellikle kendisine İran'la gerilimin tırmandırılmaması telkininde bulundum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Meclis'te kabul edilen Libya tezkeresine ilişkin, "Biz burada Suudi Arabistan'ın bizi kınamasından rahatsız olmayız. Tam aksine biz onu kınıyoruz. Kınamasını da asla kale almıyoruz." diye konuştu. Erdoğan Türkiye'nin, Libya'daki süreci, başında bir korgeneralin bulunacağı hareket merkezinden yöneteceğini de açıkladı.

- Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde bir araya gelen on binlerce vatandaş, "Asım'ın nesli asrın yürüyüşünde" sloganıyla yürüyüş yaptı.

- Emniyet Genel Müdürlüğü, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması mensuplarının kullandığı şifreli dili, şüpheli, tanık/müşteki-mağdur veya bilgisi alınan kişilerin ifadelerinden çözerek "FETÖ/PDY Sözlüğü" yayımladı.

6 OCAK

- Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yeni hizmet binası "KALE" törenle açıldı.

- Yargıtay, darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı.

7 OCAK

- Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah Havalimanı'ndan İstanbul'a gelen Pegasus Havayollarına ait uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıktı. Yolcuların ve ekibin emniyetli şekilde tahliyesinin sağlandığı olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

- Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi koordinasyonunda 49 ilde düzenlenen "NarkoNet 5 Operasyonu"nda 137 şüpheli gözaltına alındı.

- YÖK, "Türkiye'nin Otomobili"nin üretiminde de ihtiyaç duyulabilecek doktoralı mühendislerin yetiştirilmesi için burs miktarı aylık 4 bin 500 lirayı bulan "YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi"ne yeni bilim alanları ekledi.

8 OCAK

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla İstanbul'da düzenlenen törenle Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattı açıldı.

- Erdoğan, TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreni öncesinde ve sonrasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. İki liderin görüşmesinin ardından ABD ile İran arasındaki gerginlik, Libya ve Suriye'deki duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı ortak açıklama yapıldı.

- PKK'nın en üst kadın yapılanması PAJK'ın sözde yöneticisi Esme Erat ve şoförü, MİT ve TSK'nın Kandil'deki ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

- PTT tarafından AA'nın 100. kuruluş yıl dönümüne özel, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve AA'nın kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ile Halide Edip Adıvar ve Yunus Nadi Abalıoğlu'nun fotoğraflarının bulunduğu 3 ayrı "hatıra pulu" basıldı.

9 OCAK

- Koza İpek Holding davasında sanıklardan Cafer Tekin İpek 79 yıl 8 ay 21 gün hapis ve 250 bin lira adli para, Melek İpek ise terör örgütüne üyelik suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, holding bünyesindeki şirketlerde yargılanması tamamlanan sanıklara ait hisselerin müsaderesine hükmetti.

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasının ardından İstanbul'da saklanmasına yardım ettikleri iddiasıyla terör örgütünün mahrem imamlarının da aralarında bulunduğu 1'i firari 4'ü tutuklu 5 sanık hakkında açılan davanın görülmesine başlandı.

- Terör örgütü PKK/KCK mensubu 5 terörist, Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

10 OCAK

- Milli Savunma Bakanlığı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes uygulamasının, 12 Ocak saat 00.01'den itibaren başlatılacağını duyurdu.

- Kars'ta 9 yaşındaki Sedanur Güzel'i cinsel istismarda bulunarak katlettikleri iddia edilen sanıklardan 2'si ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

- Kilyos açıklarında bir balıkçı teknesi Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tankerle çarpıştıktan sonra battı, kazada gemideki 3 kişi kurtarıldı, 3 kişi ise hayatını kaybetti.

11 OCAK

- İçişleri Bakanlığınca Mardin'de 915 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla terör örgütüne yönelik "Kapan-1 Bagok" operasyonu başlatıldı.

- İçişleri Bakanlığınca, geçen yıl ağustos ayında başlatılan ve 144 teröristin etkisiz hale getirildiği "Kıran" operasyonlarının tamamlandığı bildirildi.

- İstanbul'da da hissedilen merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

- Çeşme'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı, 8 kişi kurtarıldı.

12 OCAK

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ı İstanbul'da kabul etti.

- Milli Savunma Bakanlığı, Libya ve İdlib'deki ateşkes ilanından itibaren tarafların ateşkese uyma gayreti içerisinde olduklarını, münferit bir veya iki olay dışında durumun sakin olduğunun gözlemlendiğini bildirdi.

- İçişleri Bakanlığınca Hatay'da, 585 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-2 Amanoslar Operasyonu" başlatıldı.

13 OCAK

- İçişleri Bakanlığınca, Hakkari'de 825 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-3 Kavaklı Operasyonu" başlatıldı.

- Ankara'da 13 Aralık 2018'de 3'ü makinist 9 kişinin hayatını kaybettiği, 107 kişinin yaralandığı Yüksek Hızlı Tren kazasına ilişkin 10 sanığın yargılanmasına başlandı.

- Sözcü Gazetesinin sahibi Burak Akbay, yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılandığı ve hükme bağlanan davanın gerekçeli kararında, "17-25 Aralık sistemli ve organize operasyon, MİT tırlarının durdurulması ve son olarak da 15 Temmuz darbe girişimi dönemlerinde örgüte adeta can simidi olarak aynı algı faaliyetini üstlendiği, bu konuda yüzlerce algı içeren haberler kamuoyuna sistematik ve süreklilik içerecek şekilde duyurulduğu, bunların gazetecilik faaliyeti kapsamında olamayacağı anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kararda, "Sözcü gazetesinin yayın çizgisi, haber içerikleri, internet haber sitesi üzerinden yapılan haberler, kullanılan dil ve üslup incelendiğinde, örgütün kullandığı yayın çizgisi ile aynıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

14 OCAK

- İzmir merkezli 49 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında büfe/kontörlü sabit hat ardışık aramalardan tespit edilen 97'si muvazzaf 143 üsteğmen ve 11'i muvazzaf 33 teğmen hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 125'i yakalandı.

- Maltepe Askeri Lisesi'nde öğrencilerine dünyaca ünlü "Game Of Thrones-Taht Oyunları" dizisini izlettiği gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılan subayların yargılanmasının yolunu açan eski Askeri Yargıtay üyesi Şeref Ayyıldız, Fetullahçı Terör Örgütü üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

- "Aşk-ı Memnu", "Kurtlar Vadisi" ve "Fetih 1453" adlı yapımlarda canlandırdığı karakterlerle izleyicinin unutamadığı isimler arasına giren şarkı sözü yazarı ve şarkıcı Recep Aktuğ, 65 yaşında hayata veda etti.

15 OCAK

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat'ın doğusunda yürütülen Barış Pınarı Harekatı konusunda, "Burada bir terör koridoruna müsaade etmeyeceğiz dedik, buna müsaade etmeyeceğimizi bu operasyonla göstermiş olduk. Eğer bu tacizler, sıkıntılar devam ederse, eğer Rus dostlarımızla yaptığımız görüşme buna bir çare olmazsa, onunla ilgili de yine 'B-C planı' var." dedi.

Bakan Akar, İdlib'de oluşturulan gözlem noktaları konusunda ise "Bizim oradan çekilmemiz söz konusu değil." değerlendirmesinde bulundu.

- TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) tarafından üretilen Türkiye'nin ilk milli havacılık motoru TEI-PD170'in, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) teslim töreni gerçekleştirildi.

- Eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

- İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sahte olduğu belirlenen ve Afrika ile Güney Amerika'daki FETÖ üyelerine gönderilmek üzere basıldığı ileri sürülen 127 milyon 500 bin dolar ele geçirildi.

- Eski MHP milletvekili ve emekli Korgeneral Engin Alan'a, Maliye Hazinesi tarafından, "Balyoz Davası" kapsamında haksız yere tutuklu kaldığı gerekçesiyle 600 bin lira manevi tazminat ödenmesi kararlaştırıldı.

- Wikipedia'ya erişimin engellenmesine ilişkin karar, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince kaldırıldı.

- Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay hakkında çıkarılan yakalama kararının kaldırılması ve kırmızı bülten çıkarılması talebinin geri çekilmesine karar verildi.

16 OCAK

- Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda, Libya ile yapılan anlaşmaya ilişkin, "2020'de bu alanları ruhsatlandırıp arama ve sondaja başlıyoruz. İlk olarak Oruç Reis, sismik çalışmalar yürütecek." ifadelerini kullandı.

- Tahliyesine itiraz sonrasında, eski Kara Kuvvetleri Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı korgeneral Metin İyidil yeniden tutuklandı. HSK de, tahliye kararı veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi heyeti hakkında inceleme başlattı.

- AA Genel Müdürü Şenol Kazancı, Mısır polisinin AA'nın Kahire ofisine düzenlediği baskına ilişkin "Biz en kısa süre içinde bu meselenin çözüleceğine olan inancımızı koruyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

- Sağlık Bakanlığınca kurum içi naklen tayin ile yer değişikliği yapılan personelin eşine kıdem şartı aranmaksızın tayin olanağı getirildi.

17 OCAK

- Kanal İstanbul'un ÇED Raporu'nun Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylandığı açıklandı.

- Doğa Koleji'nin İTÜ'ye devri tamamlandı.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri'nin eşinin Kanal İstanbul güzergahı üzerinde arazi aldığı iddiasına "Hanımefendinin burada böyle bir yeri söz konusu değil. Yok, yalan." yanıtını verdi.

Erdoğan, FETÖ'nün elebaşlarından Adil Öksüz'le ilgili olarak "Yakalandığı anda da fizanda olsa alır gelir, gereğini yaparız." değerlendirmesini yaptı.

- Mısır'da Anadolu Ajansı Kahire ofisine düzenlenen polis baskını sırasında gözaltına alınan 4 çalışandan, Hilmi Balcı Türkiye'ye döndü.

- Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Türk siyasi hayatının önemli isimlerinden Rahşan Ecevit, 97 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti.

- Avukatlara hususi damgalı pasaport düzenlenmesine dair yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

18 OCAK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. Görüşmede, Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

- Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Projesi İlk Ray Kaynağı törenine katılan Erdoğan, Kanal İstanbul projesinin finansmanında ve inşasında herhangi bir sıkıntı yaşamayacaklarını vurguladı.

19 OCAK

- DSP Kurucu Genel Başkanı, eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Rahşan Ecevit'in cenazesi, vasiyeti üzerine Devlet Mezarlığı'nda eşi Bülent Ecevit'in kabrine defnedildi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'de düzenlenen "Libya" konulu zirveye katıldı. Zirvede Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü.

Putin ile görüşmesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında Erdoğan, "Siyasi sürecin ve çözümün diğer evrelerinin uygulanabilmesi için Hafter'in saldırgan tutumunun da sona ermesi gerekmektedir. Libya'nın barış ve huzura kavuşabilmesi için Berlin Zirvesi'nde ateşkesin ve siyasi sürece dönüşün kabulü temin edilmelidir." değerlendirmesini yaptı.

20 OCAK

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Berlin'deki "Libya Zirvesi" dönüşünde gazetecilere, "Türkiye barışın anahtarıdır. Libya'da Türkiye'nin mevcudiyeti barış umutlarını arttırmıştır. Meşru hükümetin yanında durmaya devam edeceğiz. Bizim Sayın Putin ile birlikte çağrısını yaptığımız ateşkese uyulması halinde siyasi sürecin de önü açılacaktır." açıklamasında bulundu.

- Piyade sözleşmeli er Fevzi Altınayak, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin sızma girişimini engellemek amacıyla attığı el bombasıyla yaralandı ve kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

- TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca vefat etti.

21 OCAK

- Görev süresi dolan YSK Başkanı Sadi Güven AA'ya yaptığı açıklamada, "Görevde bulunduğum sürede 2 Cumhurbaşkanlığı, 3 milletvekilliği, 2 mahalli idareler seçimi, bir de halk oylaması olmak üzere 8 seçim yapıldı. Türkiye'de seçim ne kadar tartışılırsa tartışılsın seçim güvenliği açısından dünyanın en iyilerinden birisiyiz." ifadelerini kullandı.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski MİT mensubu Enver Altaylı ve damadının da arasında bulunduğu 4 kişi hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile yöneticiliği, üyeliği ve örgüte yardım suçlamalarıyla dava açtı.

22 OCAK

- Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili olarak "Şu an Türkiye için herhangi bir riskin söz konusu olmadığını özellikle belirtmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- FETÖ'nün "VIP dinleme" davasında mahkeme eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Ramazan Akyürek'in de bulunduğu 131 sanığa 3 yıl 9 ay ila 45 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezaları verildi.

- Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

23 OCAK

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "(Ege'de) Gayri askeri statüde ada olmasına rağmen bunlardan 16'sı anlaşmalara aykırı olarak silahlandırılmıştır. Yunanistan'dan uluslararası hukuka, imzaladığı anlaşmalara ve iyi komşuluk ilişkilerine göre davranmasını bekliyoruz." dedi.

- Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19 vakalarının görüldüğü ilk ülke olan Çin'den gelen tüm uçaklardaki yolcuların uçaktan inişte termal kameralarla taranması kararı alındı.

24 OCAK

- Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde Elazığ ve Malatya'da 41 kişi hayatını kaybetti.

- Türk-Alman Üniversitesinin İstanbul'daki yeni binalarının açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından yapıldı.

Törende Merkel, üniversitenin iki ülke arasındaki iş birliğinin örneği ve Türk-Alman ortaklığının simgesi olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Merkel ile ikili bir görüşme yaptı. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir an önce sükunet sağlanmazsa Libya'daki kaos ortamı tüm Akdeniz havzasını etkileyecektir. Uluslararası toplumun Suriye'de düştüğü hataya Libya'da düşmemesini temenni ediyoruz." uyarısında bulundu.

- FETÖ'nün askeri yargı davasında eski Genelkurmay Adli Müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

- Sağlık Bakanı Koca, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle ilgili gelişmeleri ve yayılımını uluslararası kuruluşlarla iş birliği içerisinde yakından takip ettiğine, gerekli tüm tedbirlerin alındığına işaret ederek, vatandaşların paniğe kapılmasını gerektiren bir durum olmadığını vurguladı.

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yunanistan'ın Ege'deki 16 adayı silahlandırmasına "Adalara 3-5 silah koymakla Türkiye açısından bir risk oluşturacağını düşünenler varsa, yanılıyorlar." sözleriyle tepki gösterdi.

25 OCAK

- Elazığ'daki depremin ardından MSB ve Genelkurmay'da arama kurtarma faaliyetlerine destek için kriz masası oluşturuldu.

- Rusya Devlet Başkanı Putin, Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elazığ'daki deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada Elazığ'daki depreme ilişkin provokatif paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldı.

- Elazığ'daki depremde sağlık personelinin telefonla görüştüğü "Azize" isimli kadın, enkaz altından 17 saat sonra kurtarıldı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a gitti.

- TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve bazı bakanlar deprem bölgesine gitti.

- Çin'de Kovid-19 salgını bölgesinden ayrılmak isteyen Türklerin büyükelçilikle iletişime geçmeleri istendi.

26 OCAK

- İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen 15 bini aşkın vatandaşın yerleşkelerde misafir edildiğini bildirdi.

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, depremin ardından 19 yıkık, 107 ağır hasarlı, 37 orta hasarlı, 171 de az hasarlı bina tespit ettiklerini açıkladı.

- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ merkezli depremin ardından enkazdan şimdiye kadar 45 kişinin kurtarıldığını, 607 kişinin de yaralandığını bildirdi.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Afrika ülkeleri Cezayir, Gambiya ve Senegal'e üç günlük resmi ziyaretine başladı.

27 OCAK

- AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Elazığ depreminde enkazdaki son vatandaşın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

- AFAD depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında 50 milyon 576 bin liranın toplandığını duyurdu.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopter kazasında hayatını kaybeden ABD'li yıldız basketbolcu Kobe Bryant'ın ailesi ve sevenlerine taziyelerini iletti.

- Sağlık Bakanı Koca, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirdiği ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar kesin koronavirüs tanısı alan hiçbir hastamız olmadı. Sadece 1 Çinli vatandaşın ishal ve ateş yakınması var. Genel durumu kötü değil. Çin'den gelmesinden dolayı şüphe durumu söz konusu olunca rehber çerçevesinde takibi gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

28 OCAK

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü. İki lider Libya ile İdlib konularını ele aldı. ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle taziyelerini iletti.

- Sağlık Bakanı Koca, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele çerçevesinde Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde bir operasyon merkezi ve Bakanlık bünyesinde de bir Bilim Kurulu oluşturulduğunu bildirdi.

- Sağlık Bakanlığı, tüm dünyayı alarma geçiren yeni tip koronavirüs hakkında sağlık çalışanlarını bilgilendirmek amacıyla rehber yayımladı.

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Elazığ merkez, Sivrice ve Maden'de 428, Malatya Battalgazi, Doğanyol, Kale, Pütürge ve Yeşilyurt'ta 2 bin 424 ağır hasarlı binamız var." bilgisini paylaştı.

- Fransa uyruklu 4 yabancı terörist savaşçı ülkelerine sınır dışı edildi.

- MİT tarafından yakalanarak Kosova'dan Türkiye'ye getirilen Hasan Hüseyin Günakan'a, FETÖ üyeliği suçundan 8 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

29 OCAK

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir, Gambiya ve Senegal'i kapsayan ziyaretleri sonrası Türkiye'ye dönüş yolunda gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. ABD Başkanı Trump'ın sözde barış planı konusunda "Kudüs, Müslümanların kutsalıdır. Kudüs'ün İsrail'e verilme planı asla kabul edilemez." ifadelerini kullanan Erdoğan, Kovid-19 salgınıyla ilgili Türkiye içinde şu an itibarıyla herhangi bir sıkıntının söz konusu olmadığını, her türlü tedbir alınarak adım atıldığını açıkladı.

- Sağlık Bakanı Koca, Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki depremde yaralanan vatandaşları Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde ziyaretinin ardından, Aksaray, İzmir ve İstanbul'daki şüpheli vakalarda koronavirüse rastlanılmadığını bildirdi.

30 OCAK

- İçişleri Bakanlığınca, Şırnak'ta 780 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-5 Gabar Operasyonu" başlatıldı.

- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov ile İdlib'deki gelişmelerin ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan MGK'nın ardından yayınlanan bildiride, İdlib başta olmak üzere Suriye'nin çeşitli bölgelerinde teröre karşı ilave tedbirlerin alınması kararlılığı vurgulandı.

Bildiride, Libya'da barış ve huzurun tesisi yönünde BM tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümetinin desteklenmeye devam edileceği belirtildi.

ABD-İran gerginliğinden duyulan endişenin dile getirildiği MGK bildirisinde, ABD'nin sözde barış planının, Filistin ve Kudüs'te işgal, yıkım ve baskı politikalarını meşrulaştırmayı hedeflediğine işaret edildi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. Anadolu Medya Ödülleri töreninde ABD'nin Orta Doğu planının bir işgal projesi olduğunu vurguladı. Erdoğan, "Kudüs satılık değildir. Kimse 'Bir şeyler verelim de siz burayı bize bırakın' edepsizliğine de girmesin." ifadelerini kullandı.

31 OCAK

- Türk Hava Yolları, Çin'in Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediği seferleri 9 Şubat'a kadar durdurdu.

- Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında ilk kez toplandı.

Toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, "Çin'den gelen yolcuları uçaktan inişte termal kameralarla tarıyoruz. Şu ana kadar 11 bin yolcu tarandı, şüpheli bir yolcuya rastlanmandı." bilgisini paylaştı, Türkiye'de kesin koronavirüs tanısı konulan hasta bulunmadığını bildirdi.

- Türkiye, Çin'de bulunan ve yeni tip koronavirüs riski nedeniyle ülkeye dönmek isteyen vatandaşların getirilmesi için uçak yolladı.

- Sağlık Bakanı Koca, İstanbul Havalimanı'na oluşturulan karantina müşahede odası ile Çin'den gelen tarifeli uçakların yolcularının kontrolden geçirildiği, termal kameraların bulunduğu alanda incelemelerde bulundu.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas görüşmesinde, sözde "Yüzyılın anlaşması" olarak sunulan plana ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, ABD Başkanı Trump'ın sözde barış planı ile, işgal edilen Filistin topraklarını ilhakının amaçlandığını bildirdi. Erdoğan, "Esasta Filistin'i tümüyle yok eden ve Kudüs'ü tamamen gasbeden bu planı asla tanımıyor ve kabul etmiyoruz." dedi.

- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, merkezi Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Elazığ'a gitti.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos hakkında resen soruşturma başlattı.

- Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizmde yeni bir rekor yılının geride bırakıldığını, 2019'da toplam 51,7 milyon ziyaretçinin ağırlandığını açıkladı.