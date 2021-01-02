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Gündem Türkiye'de 15 kişide görüldü! Mutasyonlu virüs görülen 3 kişi o illerde karantinaya alındı
Gündem

Türkiye'de 15 kişide görüldü! Mutasyonlu virüs görülen 3 kişi o illerde karantinaya alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'den Türkiye'ye giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildiğini açıklamıştı. Koronavirüs mutasyona uğrayan türüne yakalanan hastaların hangi illerde karantina altına alındıkları ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 11:33:00 -
Türkiye'de 15 kişide görüldü! Mutasyonlu virüs görülen 3 kişi o illerde karantinaya alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere'den Türkiye'ye gelen 15 kişide mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildiğini ifade etti. Bakan Koca'nın söz konusu açıklamasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye'ye İngiltere'den gelen mutasyonlu koronavirüs hastası 15 kişiden birinin Balıkesir'in Edremit ilçesinde, iki kişinin ise Gaziantep karantina altına alındığı öğrenildi.

Balıkesir'deki hastanın semptımları hafif seyrediyor

İngiltere'den hava yolu ile gelen bir kişide havalimanında yapılan tarama testi sonrasında mutasyona uğramış koronavirüs çıktığı bilgisinin alınması üzerine Balıkesir'in Edremit ilçesindeki evinde karantina altına alındı. Mutasyona uğramış koronavirüs taşıyıcısı olduğu tespit edilen kişide semptomların hafif olduğu, evinde karantina altında tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Karantina altına alınan evde yaşayan diğer kişilerin yapılan testleri ise negatif çıktı.

"Tüm tedbirler alındı, bir sıkıntı yok"

Edremit'in Kızılkeçili Mahallesinde havalimanında yapılan test sonucunda mutasyonlu koronavirüs taşıyıcısı olduğu tespit edilen kişi hakkında bilgi veren Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal virüsün tespitinin hem ardından evin karantina altına alındığı, gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerinin alındığını ifade ederek, "Tüm tedbirleri aldık, bir sıkıntı yok. Evinde. Aile karantinası uyguluyoruz. İngiltere'den gelen bir hasta. Normal çalışma düzenimizde tüm tedbirleri uyguluyoruz" dedi.

İki vaka görülen Gaziantep'teki yetkililer alarma geçti

Mutasyona uğramış virüsün yurtdışından Gaziantep'e gelen 2 kişide görüldüğü ifade edildi. Mutasyon uğramış virüs taşıyan kişilerin gözetim altına alındığı ve temaslı olan herkesle alakalı çalışma başlatıldığı kaydedildi. Genetiğinde benzersiz değişiklikler görülen ve ilk kez İngiltere'de tespit edilen mutasyona uğramış virüsün Gaziantep'te de görülmesi kentteki sağlık camiasını ve yetkilileri alarma geçirdiği öğrenildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasını etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "Mutasyona uğramış virüs ülkemize de geldi. Yurt dışı seyahati olan kişilerin maske, mesafe ve hijyene daha çok dikkat etmesi hayati önem taşıyor. Yurt dışından gelen kişilerden uzak durmak bu süreçte yapılabilecek en etkin korunma yöntemi olur. Tehlike büyük, tedbir basit" ifadelerini kullandı.

15 kişide tespit edildi

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiş ve kontrol altına alınmıştır. İngiltere'den yurda girişler geçici olarak tamamen durdurulmuştur" ifadelerini kullanmıştı.

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