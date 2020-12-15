  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Türkiye'de 15 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı! İşte vaka, test, ağır hasta sayısı ve can kaybı
Sağlık

Türkiye'de 15 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı! İşte vaka, test, ağır hasta sayısı ve can kaybı

Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 190 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 235 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 20:12:00 - 2020-12-15 20:23:06
Türkiye'de 15 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı! İşte vaka, test, ağır hasta sayısı ve can kaybı

Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 190 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 235 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 5 bin 988 oldu, 29 bin 247 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 661 bin 191'e yükseldi.

Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 5.105 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Kayıplarımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım." açıklamasını yaptı.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
2100 yılında dünya nüfusu bakın ne oluyor!
Dünya

2100 yılında dünya nüfusu bakın ne oluyor!

World Index'in The Lancet isimli kuruluşun derlediği verilere göre 2100 yılında dünya nüfusunda yarı yarıya bir düşüş bekleniyor...
Ömer Çelik açıkladı: AK Parti'den ABD'ye S-400 resti! Türkiye de adım atacak
Siyaset

Ömer Çelik açıkladı: AK Parti'den ABD'ye S-400 resti! Türkiye de adım atacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Milli güvenliğimizi korumak adına gereken her türlü tedbiri almaya, hudutlarımızı korumaya devam edeceğiz. ABD..
'Türkiye 1 numara' diyerek paylaştı! Rusya'dan dikkat çeken sözler
Dünya

'Türkiye 1 numara' diyerek paylaştı! Rusya'dan dikkat çeken sözler

Rusya Tur Operatörleri Birliği Başkanı Maya Lomidze, Türkiye ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay