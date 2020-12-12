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Sağlık Türkiye'de 12 Aralık koronavirüs tablosu! İşte vaka, can kaybı ve test sayısı...
Sağlık

Türkiye'de 12 Aralık koronavirüs tablosu! İşte vaka, can kaybı ve test sayısı...

Türkiye'de son 24 saatte 189 bin 65 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 136 kişinin testi pozitif çıktı, 222 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 19:05:00 - 2020-12-12 19:08:20
Türkiye'de 12 Aralık koronavirüs tablosu! İşte vaka, can kaybı ve test sayısı...

Türkiye'nin 12 Aralık koronavirüs tablosu belli oldu. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı tabloda vaka sayısı, test sayısı, can kaybı ve hasta sayısının yanında iyileşen hasta sayısına da yer verildi.

Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 189 bin 65 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 136 kişinin testi pozitif çıktı, 222 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıntılar geliyor...

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