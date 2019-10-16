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Türkiye ziyareti öncesi haddini aştı! Pompeo'dan skandal Erdoğan açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin skandal bir açıklama yaptı. Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren ülkesini görmezden gelen Pompeo, "Bölgedeki istikrarsızlıktan Erdoğan sorumludur" dedi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 16:44
Türkiye ziyareti öncesi haddini aştı! Pompeo'dan skandal Erdoğan açıklaması

Trump'ın Suriye'nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekatı'nı durdurmaya ikna etmek için Ankara yoluna gönderdiği Pompeo, Fox Business Network'e son durumla ilgili açıklamalar yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatla ilgili çirkin değerlendirmelerde bulundu:

* Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme beklentisi içindeyiz. Başkan Trump bunu ABD hükümetinin en üst düzeyinde yapıp kendisiyle yüz yüzde görüşmemizin önemli olduğu hissiyatında; Erdoğan'ın durması lazım, Suriye'ye bu istilayı durdurması lazım.

* Bu, pek çok devlet ve aynı zamanda devlet olmayan aktörün rol oynadığı karmaşık bir mesele, Suriye'deki duruma bir çözüm bulma arayışındayız.

* ABD'nin amacı ABD-Türkiye ilişkilerini koparmak değil, Türkiye'yi bu tür davranışlara girme kapasitesinden mahrum bırakmak.

* ABD Suriye'de vakum oluşmamasını garantiye almak için uğraşıyor.

* Bölgedeki istikrarsızlıktan Erdoğan sorumludur.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 16:44
  1. Ankara
  2. ABD
  3. Pompeo

YORUM YAZ

  • sahtekarlarsahtekarlar14 dk önce
    ulan sizin senelerdir cöktügünüz hangi yerlere iktikramet getirdiniz ........ler, hemde yüzsüzler.
  • mehmetmehmet27 dk önce
    Pompeo nun soylemlerinin CHP nin soylemlerinden bir farkı yok. Fark gorebilen soylesin..
  • adiladil32 dk önce
    amerika şimdiye kadar nereye grdiyse orda kaos olmuştur. ırak, afganistan, suriye vsss... nagazaki,ve hiroşima ya attıkları atom bombalarını ne çabuk unuttu bu vahşiler. kızılderelilere ve zencilere uyguladıkları zulümler de cabası... dünyada islam karşıtı ne kadar örgüt var ise bu vahşilerin eseridir. tüm savaş ve katlianlardan yine kendileri sorumludurlar. bir de kalkmışlar Erdoğanı suçluyorlar. Tayyip bey onların planlarını akamete uğrattığı için anca böyle öküz diliyle konuşurlar. 
  • meksikameksika39 dk önce
    lan abd tüm dünyanın istikrarsız olmasının nedeni siz siniz ne işin var SENIN uçakla 2 günlük yol olan suriyede ve diğer ülke lerde yediğiniz içtiğiniz kan kan ALLAH sizi hem bu dünyada hem ahirette cezalandıracak
  • TurkoTurko41 dk önce
    Defol abd defollllllllLL
  • Eyup Eyup 42 dk önce
    Derhal söyleyin Türkiyeye gelmesin.
  • ademadem44 dk önce
    Tek çözüm D-8genişletilmeli
  • FeritFerit47 dk önce
    Bu ........sizi geldiği gibi ülkesine göndermeleri lazım dünyanın şeytanı yahudilerin elinde olan abd ve ingilteredir.
  • MarjinalMarjinal48 dk önce
    ..............i.7000 mil öteden gel yerleş.Burnunun dibi olan yerden Erdoğan sorumlu olsun. ...........ları.Kininizle helak olun İnşaallah.
  • Nizami alem Nizami alem 50 dk önce
    Yahu biran kılıçdaroğlu konuşuyo zannettim,hay Allah...
  • vatandaş soruyorvatandaş soruyor54 dk önce
    BİZ BU NATODA HALA NEDEN DURUYORUZ ???????BUNLARMI MÜTTEFİKİMİZ ????BUNLAR TERÖR ÖRGÜTLERİNİN MÜTTEFİKİ OLMUŞ ARTIK
  • VATANDAŞVATANDAŞ55 dk önce
    hoşşştt yavaş gel.........ler rakka musul helep idlib uçaklarla siviller bombalandı taş taş üstünde kalmadı neredeydiniz ?????
  • Öztürk ÖZİSLAMÖztürk ÖZİSLAM56 dk önce
    KİŞİ KARŞISINDA KENDİSİNİ GÖRÜRMÜŞ.TERÖR DEVLETİ İSRAİLLE BERABER AVRUPALI YALTAKÇILARINIDA ARKASINA alarak TERÖRİSTLERLE KURDUKLARI DÜZENİ ERDOĞAN BOZUNCA TABİİKİ TERÖRE DAYALI İSTİKRAR BOZULUR. ERDOĞAN SİZİN TERÖR DÜZENİNİZİ YIKAR. BUUUM!
  • fuzulifuzuli56 dk önce
    kendi medyalarında Erdoğanın Kürtleri öldürdüğünden bahsediyorlar, Amerikanın kızgın yüzü Erdoğan için anlamlı olmalı diyorlar, göya bunlar kürtleri koruyomuşlar falan filan, Türkler yüzünden işide karşı yürütülen operasyon çöpe gittiğinden dem vuruyorlar. ŞEREFSİZLER yıllardır bölgenin istikrarsızlığından akan kandan kim sorumlu, bunların hepsi işlediğiniz savaş suçları, ama ALLAH büyük, sabredecez ve dua edecez..
  • MEHMET DEMIRCIMEHMET DEMIRCI58 dk önce
    POMPEOsana bi korum bitkisel hayatta sürünürek geberir gidersin 
  • misafirmisafir1 sa önce
    Kendilerinibelirtiyorlar.
  • Murat gözükaraMurat gözükara1 sa önce
    Sınır dışı edin gitsin.. Yandaşlarınıda
  • mertmert1 sa önce
    Filstinli küçük çocukları iğneli fıçılara atıp onların masum kanını içen iğrenç siyonist yahudi oğlu yahudi. Sizin tek bir amacınız var o da tahrif edilmiş yani sahte tevratınızdaki arz-ı mevut toprakalrı üzerinde büyük sırtlan siyonist devleti inşaa etmek. Biliyorsunuz ki bu sapık hayaliniz keçi sakallı kral bozuntuları sayesinde sonuca tam da yaklaşmışken bir yiğit bir kahraman çıkıp size van minit diyerek planlarınızı bozdu bu kin ve nefretiniz ondan ancak sizin kininizi anlıyoruz da bizim içimizdeki hain oğlu hainler planınızın bozulmasına neden bu kadar öfkeliler onu işte çözemedik. Onu da İnşaallah ahirette Rabbimin hassas terazisi çözecek.
  • HikmetHikmet1 sa önce
    Yahu bunu sokmayın Türkiye'ye haysiyet yoksunu
  • SOKAĞIN SESİSOKAĞIN SESİ1 sa önce
    AFGANİSTAN, IRAK, LİBYA, SURİYE, YEMEN, SOMALİ, SUDAN, PAKİSTAN,...... DÖKÜLEN KANLARDAN !! AMERİKAN YONETİMLERİ SORUMLUDUR! ABD Yİ YÖNETENLER BUSH, CLİNTON, OBAMA, TRAMPLAHEYDE YARGILANMASI GEREKİR.
  • hasanhasan1 sa önce
    CHP fahri üyeliğini hak ettin pompeo..
  • kalelikaleli1 sa önce
    bu alçak pompei nin ağzının payının verilmesi gerekir.
  • MülayimMülayim1 sa önce
    Azılı kafir! Cehennem köpeği. Elbet geberip gideceksiniz. Rabbim Müslümanlara akıl fikir feraset, birlikte beraberlik versin.
  • misafirmisafir1 sa önce
    Bunlar kendi suçlarını başkasına yüklemeye alışık fakat,türkiye değişti,dünya değişti.Dünya abd nin suçlu olduğunu biliyor.
  • leylaleyla1 sa önce
    siz ne geziyorsunuz suriyede

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