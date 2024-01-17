'Türkiye Yüzyılı'nı hedef almıştı! Genç beyinleri zehirleyen öğretmene yol verildi

Antalya'da özel bir okulda çalışan sözde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak çalışan Emine Karakaş isimli şahıs, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yaptığı rezil konuşma ile Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

Haddini ve boyunu aşan sözlerin ardından gözaltına alınmış ve salıverilmişti.

Türkiye Yüzyılı'nı hedef aldı

Konuşmasında Türkiye Yüzyılı'nı hedef alan Karakaş, “Onun için canını vermeye hazır olanların yanında onun adını anmaktan imtina edenlerle beraber Cumhuriyetin bütün nimetlerinden faydalanıp onu yok etmeye çalışıyorlar. Bir yanda yüz yıl önce anayasaya cumhuriyet yazdırmak için ömrünü feda edenler, bir yanda bugün onu yok etmeye çalışan Türkiye Yüzyılı masalına herkesi inandırmaya çalışanlar." şeklinde laf salatası yaptı.

Sözde öğretmenin avukatı yaptığı açıklamada güzel haberi duyurdu.

Genç beyinleri zehirleyen öğretmene yol verildiğini açıklayan avukat “Milli eğitim müdürlüğünden gelen yazı ile Karakaş’ın iş akdi tek yönlü olarak fesh edildi. Kendisinin işe dönüşü ve maaş kesintisinin telafi edilmesine dair süreç ile ilgili 3 ayrı dava açtık” dedi.

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