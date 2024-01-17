  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu rapor vatandaşı kuyumculara koşturacak! Elinde altın ve gümüş olanlar dikkat!

Arap ülkesi Türkiye'deki o hastaneyi satın almak için harekete geçti! Görüşmeler resmen başladı

Fatih Erbakan emekli maaş zammı sonrası konuştu: Asla mümkün değil

Karşımızdaki “bir avuç terörist” değil: Her seferinde başa dönüyoruz... Yeminli düşmanlar

Erdoğan'dan Destici sürprizi

Yatacak yerleri yok bunların! Çin'den insanlığı riske atacak buluş

Neler yapmışlar neler! Komünist Maçoğlu’nun Belediyesinde İşçiye zulüm

AK Parti’den flaş yerel seçim kararı! Tüm Türkiye’ye böyle ilan ettiler

Hükümetin aldığı nefesten bile haberdar olan Abdulkadir Selvi’den “Meral Akşener” ve “Devlet Bahçeli” bombası

O sözleri çok konuşulmuştu! AK Partili Mehmet Metiner’den, iktidarın ortağı Mustafa Destici’ye beklenmedik tepki! Bakın nasıl bombaladı
Gündem 'Türkiye Yüzyılı'nı hedef almıştı! Genç beyinleri zehirleyen öğretmene yol verildi
Gündem

'Türkiye Yüzyılı'nı hedef almıştı! Genç beyinleri zehirleyen öğretmene yol verildi

Yeniakit Publisher
2024-01-17 16:31:00 -
'Türkiye Yüzyılı'nı hedef almıştı! Genç beyinleri zehirleyen öğretmene yol verildi

29 Ekim'de yaptığı rezil konuşmada Türkiye Yüzyılı'nı hedef alan sözde öğretmen Emine Karakaş'a yol verildi.

Antalya'da özel bir okulda çalışan sözde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak çalışan Emine Karakaş isimli şahıs, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yaptığı rezil konuşma ile Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

Haddini ve boyunu aşan sözlerin ardından gözaltına alınmış ve salıverilmişti.

Türkiye Yüzyılı'nı hedef aldı

Konuşmasında Türkiye Yüzyılı'nı hedef alan Karakaş, “Onun için canını vermeye hazır olanların yanında onun adını anmaktan imtina edenlerle beraber Cumhuriyetin bütün nimetlerinden faydalanıp onu yok etmeye çalışıyorlar. Bir yanda yüz yıl önce anayasaya cumhuriyet yazdırmak için ömrünü feda edenler, bir yanda bugün onu yok etmeye çalışan Türkiye Yüzyılı masalına herkesi inandırmaya çalışanlar." şeklinde laf salatası yaptı.

Sözde öğretmenin avukatı yaptığı açıklamada güzel haberi duyurdu.

Genç beyinleri zehirleyen öğretmene yol verildiğini açıklayan avukat “Milli eğitim müdürlüğünden gelen yazı ile Karakaş’ın iş akdi tek yönlü olarak fesh edildi. Kendisinin işe dönüşü ve maaş kesintisinin telafi edilmesine dair süreç ile ilgili 3 ayrı dava açtık” dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cami cami gezen Ekrem! Gençlere bir mescidi çok gördü
Cami cami gezen Ekrem! Gençlere bir mescidi çok gördü

Gündem

Cami cami gezen Ekrem! Gençlere bir mescidi çok gördü

Denetim raporunda dikkat çeken detay! Ekrem’in İETT’sinde arıza ve kaza modası
Denetim raporunda dikkat çeken detay! Ekrem’in İETT’sinde arıza ve kaza modası

Gündem

Denetim raporunda dikkat çeken detay! Ekrem’in İETT’sinde arıza ve kaza modası

Utanacağınız işi neden yaptınız? Sen sus da Sezgin Tanrıkulu konuşsun Cemal
Utanacağınız işi neden yaptınız? Sen sus da Sezgin Tanrıkulu konuşsun Cemal

Gündem

Utanacağınız işi neden yaptınız? Sen sus da Sezgin Tanrıkulu konuşsun Cemal

Boğaza nazır lokantanın ücreti belediyeden mi? Fatih, Ekrem'in önünde ezilip büzüldü
Boğaza nazır lokantanın ücreti belediyeden mi? Fatih, Ekrem'in önünde ezilip büzüldü

Gündem

Boğaza nazır lokantanın ücreti belediyeden mi? Fatih, Ekrem'in önünde ezilip büzüldü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23