'Türkiye Yüzyılı' için AK Parti'den muhalif isimleri şaşkına uğratan hamle! Bakalım bu kez ne diyecekler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Ekim’de partisinin “Türkiye Yüzyılı” başlıklı vizyon belgesini açıklayacak. Söz konusu toplantıya muhalif pek çok gazetecinin davet edilmesi dikkati çekti. Davetliler arasında Nevşin Mengü, İsmail Saymaz, Özlem Gürses, Çağlar Cilara, İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal, Taha Akyol’un da ismi yer alıyor.

İsmail Saymaz davete katılım göstereceğini belirtirken, Taha Akyol ve Özlem Gürses daha önceden planlı programları olması nedeniyle katılım sağlayamayacağını ifade etti. Ertuğrul Özkök ise New York’ta olduğunu ve toplantıya yetişemeyeceğini belirtti.

Ertuğrul Özkök: Yetişebilseydim kesinlikle katılacaktım

T24'e konuşan Ertuğrul Özkök, “Tabi Hamza Dağ aradı. Maalesef New York’tan cuma akşamı dönüyorum. Yetişebilseydim kesinlikle katılacaktım. Altılı Masa’nınkine katılmıştım. Tabii ki buna da aynı gazetecilik heyecanı ile katılacaktım” dedi.

İsmail Saymaz: Şaşırdım; AK Parti sanırım kendi açısından yeni bir strateji uyguluyor”

T24'e konuşan İsmail Saymaz da davete şaşırdığını belirterek, "Daha önce Ak Parti İstanbul İl Örgütü’nden çeşitli etkinlikler için davet gelmişti" diyerek bu davetin ise genel merkezden geldiğine dikkati çekti. Saymaz, davete katılım göstereceğini ifade etti.

“Ben zaten daha önce MHP mitingini de yerine izlemiştim sadece muhalif partilerin organizasyonların değil. Gidebildiğim bütün organizasyonları izlemeye çalışıyorum bir gazeteci olarak. Seçim döneminde zaten bir Ak Parti mitingini izlemeye niyetliydim. Bugün davet oldu onu da gidip izlemeyi düşünüyorum” diyen Saymaz, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

“Ak Parti herhalde bir tavır değişikliği gerektiğini düşünüyor”

“Ak Parti İstanbul il örgütü beni iki organizasyonuna davet etti. Onlara da gidecektim fakat belirttikleri saatlerde başka etkinliklere sözüm olduğu için gidememiştim. İstanbul’a 100 proje gibi bir davetti sanırım. Ben İstanbul İl örgütündeki bu değişikliği yeni gelen il başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin tutumuna bağlamıştım. Çünkü o bizim Halk TV’nin Antalya’da uğradığı saldırıda beni arayıp geçmiş olsun demişti. Böyle bir insani iletişimimiz vardı. İstanbul’da muhalefette olmalarına bağlamıştım. Ama ilk kez AK Parti Genel Merkezi’nden geldi. Kendilerini de muhalefete anlatma arayışlarına bağlıyorum.

Ben gazeteciyim, muhalif bir gazeteciyim ama sadece muhaliflere seslenmiyorum. Türkiye’nin her bir yurttaşı ürettiğim haber yazdığım yazının muhatabıdır. AK Partililer de buna dahil. Türkiye kritik bir seçime gidiyor. 7 ay sonra sandık başına gidecek. Ak Parti kendi yaptığı etkinlikleri toplumun kendisine oy vermeyenlere de anlatmak için herhalde bir tavır değişikliği gerektiğini düşünüyor. Bugüne kadar muhalif basını yok sayan, gerek RTÜK gerekse yargı eliyle cezalandırıp susturmaya yönelen bir çizgi izlediler. Sadece kendi organları üzerinden kendi seçmenlerine seslendiler. Bunun toplumun geri kalanında herhalde bir yankısının ve karşılığı olmadığını düşünüyor. Dolayısıyla kendi açısından sanırım yeni bir strateji uyguluyor.”

Nevşin Mengü: Yeni bir politikaya geçmişler belli ki

Nevşin Mengü, "Ertan aydın anladığım kadarıyla bu seçim sürecini yürütüyor. Herhalde daha kapsayıcı bir mesaj verilmesinin daha doğru olacağı sonucuna varmışlar. Onun için yen bir politikaya geçmişler belli ki" görüşünü aktardı.

Cağlar Cilara: Uzun yıllar sonra bir ilk yaşanıyor

“Uzun yıllar sonra bir ilk yaşanıyor” diyen Çağlar Cilara da sosyal medya hesabından, “Cuma günü Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı ‘Türkiye Yüzyılı’ programına muhalif gazeteciler de davet edildi. AK Parti’den beni de arayarak davet ettiler. Şimdiye kadar İsmail Saymaz, Özlem Gürses, İlker Karagöz, Yavuz Oğhan, Deniz Zeyrek gibi isimlerin de programa çağrıldığını öğrendim. Anlaşılan AK Parti’nin iletişim stratejisi değişiyor. Bakalım o gün neler yaşayacağız?” diye yazdı.