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Aktüel Türkiye, yurt dışındaki yetimlere el uzatacak
Aktüel

Türkiye, yurt dışındaki yetimlere el uzatacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, anne veya babasını kaybetmiş çocuklar için bir süre önce kurulan yeni birim aracılığıyla Türkiye’nin yanı sıra yurt dışında da kimsesiz çocuklara yönelik çalışmalar yürütecek.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 12:34:00 -
Türkiye, yurt dışındaki yetimlere el uzatacak

Bakanlık Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde öksüz ve yetim çocuklara daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla oluşturulmasına karar verilen yeni birim, yaklaşık iki ay önce faaliyetlerine başladı. Bu çerçevede uluslararası düzeyde öksüz ve yetim çocukların haklarının korunması, bu konudaki politika ve stratejilerin belirlenmesi için faaliyet gösterilecek.

Türkiye'de 360 bin öksüz ve yetim var

Türkiye’de çeşitli sebeplerle ebeveynlerinden birini ya da her ikisini kaybetmiş ancak bakım ve koruma altında bulunmayan çocuklara yönelik yeni hizmet standartları ve programlar hayata geçirilecek. Bakanlığın verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 360 bin öksüz ve yetim çocuk bulunuyor. Bu çocuklardan 2 bin 410’u kuruluş bakımındayken, koruyucu aile yanında da 1086 çocuk destekleniyor. Ekonomik açıdan dezavantajlı durumdaki 78 bin 412 öksüz ve yetim çocuk, Bakanlığın sosyal hizmet ve sosyal yardım programlarından yararlandırılıyor.

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