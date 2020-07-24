Türkiye, Yunanistan'a füzeyle cevap verecek

Ege Denizi'nde tansiyon giderek artıyor. Türkiye'nin Meis Adası'nın güneyi ve doğusunda yapacağı sondaj faaliyeti nedeniyle NAVTEX ilan etmesi Yunanistan'da paniğe neden oldu.

Ne yapacağını şaşıran Yunanistan'da Genelkurmay Başkanı Floros acilen ülkesine döndü. Yunan ordusunda izinler iptal edildi, savaş gemilerinin yüzde 85'i bir araya getirildi. Korsan NAVTEX ilan edildi. Türkiye ise kararlılığını sürdürdü ve korsan NAVTEX'i tanımadığını bildirdi. Bir NAVTEX daha yayınlandı ve 18 Ağustos'ta Meis Adası'nın güneyinde füze denemesi yapılacağı bildirildi.

Türkiye'den NAVTEX hamlesi

Türkiye Sismik Araştırma Gemisi Oruç Reis'i Meis Adası'nın güneyinde ve doğusunda sondaj çalışması yapmak için görevlendirdi. Yunanistan'ın tacizde bulunmasını ve güvenliği zaafiyete düşürmesini engellemek için NAVTEX ilan edildi. 2 Ağustos'a kadar ilan edilen NAVTEX sonrası Yunanistan karıştı.

Paniklediler

Türkiye'nin NAVTEX kararı sonrası Yunanistan panikledi. Kararın açıklanmasından saatler sonra Yunan Genelkurmay Başkanı Floros, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden ülkesine acil dönüş yaptı. Yunan basınında yer alan haberlere göre; orduda izinler iptal edildi, hazırlıklar başladı.

Korsan NAVTEX ilan ettiler

Yunanistan, Türkiye'ye karşı misilleme yapmak için korsan NAVTEX ilan etti. Türkiye ise, Yunanistan'ın panik hamlelerine karşı soğuk kanlı bir tavır sergiledi. Kararlılık vurgusu yapılarak Yunanistan'ın NAVTEX'inin korsan olduğu bildirildi. Yapılan açıklamada, Antalya'daki radyo istasyonu dışında bölgede bildirim yapılabilecek resmi bir istasyon bulunmadığı belirtildi.

Yunanistan tüm gemilerini bir araya getirdi

Yunanistan siyaseti ve ordusunun tek gündemi Meis Adası'ndaki sondaj çalışması olurken, 2 senaryo üzerinde durulduğu öğrenildi.

Yunanistan, Oruç Reis'in tek bölgeye gelmesi durumunda savaş gemileri ile karasularından olayı takip edecek. Sondaj sırasında müdahale ederek Oruç Reis'i engellemeye çalışacak.

İkinci senaryo ise, Oruç Reis'in, Türk savaş gemileri ile gelmesi. Bu durumda Yunanistan savaş gemilerini devreye sokma planı yapıyor.

Yunanistan gemilerinin yüzde 85'ini bir araya geitrdi ve hazırlıklarını sürdürüyor. Harekete geçmek için ise Oruç Reis'in Kaş'tan hareket etmesini bekliyor.

Türkiye'den Yunanistan'ı çıldırtacak bir hamle daha

Yunanistan'ı çıldırtacak bir hamle daha geldi. Türkiye, 18 Ağustos'ta füze denemesi için ikinci bir NAVTEX yayınladı. NAVTEX, 18 Ağustos 2020 Salı günü 06.00'da başlayacak, 15.00'de sona erecek. Açıklama Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından yapıldı.