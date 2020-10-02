Türkiye-Yunanistan ortak anlayışa vardı
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı’nda yapılan toplantılar sonucunda “genel ilkelerde” ortak anlayışa varıldığını bildirdi.
Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri görüşmesi sonrasında, iki ülke askeri heyetleri arasında “Ayrıştırma Usullerinin” ele alındığı toplantıların yapılmasına karar verildiği hatırlatılan Bakanlık açıklamasında, şunlar kaydedildi: “Bu kapsamda Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı’nda yapılan toplantılar sonucunda ‘genel ilkelerde’ ortak anlayışa varıldı. Doğu Akdeniz’deki unsurların emniyetle görev yapmalarına yönelik icra edilecek koordinasyonun teknik detaylarının görüşüleceği bir sonraki toplantının 5 Ekim’de yapılması planlanmaktadır.”