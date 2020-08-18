Türkiye - Yunanistan krizi! Mavi Vatan ulusal bir sorundur, siyasete alet edilemez

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Enerji Gazetecisi Neşat Gündoğdu, "Doğu Akdeniz meselesi hepimiz ortak meseledir. Siyasete konu edilemez." dedi.

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Doğu Akdeniz'deki sorunların sadece Akdeniz ülkelerini ilgilendirdiğini belirten Gündoğdu, "Yunanistan Avrupa Birliği tarafından bize karşı kışkırtılıyor. Biz kendi Mavi Vatanımızı BM'ye deklare ettik. Bu deklarasyonu Yunanistan kabul etmedi. Biz sorunların diplomasi ile masada çözülmesi gerektiğini söyledik. Yunanistan bunu da kabul etmedi." diye konuştu.

'Yunanistan Mısır anlaşması ile büyük bir hata yaptı'

"Yunanistan Mısır ile yaptığı anlaşmayla büyük bir stratejik hataya imza attı." diyen Gündoğdu, "Mısır ile Yunanistan arasında anlaşma Türkiye'nin Libya ile anlaşması sebebi ile zaten hukuksuzdu. Buna rağmen Yunanistan Mısır ile anlaşma yaparak Türkiye'ye 'Siz tezinizde haklıydınız. Adalar kendi ekonomik bölgelerini oluşturamazlar' mesajını verdi." ifadelerini kullandı.

'Türkiye diplomasiden vazgeçmiyor'

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kışkırtılmaya çalıştığına dikkat Gündoğdu, "Türkiye tüm kışkırtmalara rağmen diplomasiden vazgeçmeyerek doğru bir politika izliyor. Biz Oruç Reis ile bölgede yeniden sismik arama faaliyeti başlattık. Bu çalışmalarımızla bölgedeki rezervleri değerlendireceğiz. Bölgede bir doğal gaz kaynağı keşfedilirse bunu ülkemize getireceğiz. Şu ana kadar bazı keşifler yapıldı ama bu ekonomik açıdan yeterli seviyede değil. Ülkemizin en önemli cari açık sebebi enerjidir. Bölgede yapacağımız çalışmalarla hakkımızı elde ettiğimiz zaman doğalgaz ve petrolde dışa bağımlılıktan kurtulmamız söz konusu olacaktır. Bu durum da ekonomimize olumlu bir katkı sunacaktır." şeklinde konuştu.