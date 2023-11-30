Türkiye-Yunanistan arasında gerginlik: Geri adım attılar
Yunanistan yine rahat durmadı. Trakya'yı kendi bölgesi olarak gösterdi.
Yunan Devlet Televizyonu ERT, Trakya'yı Yunanistan renklerinde gösterdiği grafiği düzeltti.
ERT 1'de dün akşam 18.00'de yayınlanan haber bülteninde, arka planda Türkiye'deki Trakya bölgesinin Yunanistan renklerinde gösterildiği grafik düzeltildi.
Kanalın bugünkü öğle bülteninde, Türkiye haberleri için arka planda hatalı grafik yerine sınırların kırmızı renkle belirgin olarak gösterildiği düzeltilmiş grafik yer aldı.