Türkiye yüksek gelirli ülkeler ligine girmeye hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yılmaz, uluslararası gelişmişlik sınıflandırmasında alt-orta gelir grubundan üst-orta gelir grubuna kalıcı şekilde yükselen bir Türkiye inşa ettiklerini belirtti.

YENİ KALKINMA HAMLESİNİN BAŞLANGICI

Türkiye’nin yüksek gelirli ülkeler ligine girmeye hazırlandığını anlatan Yılmaz, bu yürüyüşün sadece rakamsal bir geçişin değil, niteliksel bir değişimin ve yeni bir kalkınma hamlesinin başlangıcı olduğunu aktardı. Yılmaz, şunları kaydetti: “Hızla devam eden yolculuğumuz, Türkiye Yüzyılı rotasında büyük bir dönüşüm hamlesidir. Bu kapsamda 2026 yılı, Orta Vadeli Programı’mızın en kritik yılıdır. Çünkü 2026, hem attığımız adımların sonuçlarının görünür hâle geleceği hem de reformlarımızın meyve vereceği eşik bir yıl olacaktır. Bütçemiz tam da bu anlayışla hazırlanmıştır. 2026 bütçesi, yapısal dönüşümü hızlandıracak, yüksek gelir hedefini destekleyecek bir anlayışla vücuda getirilmiştir. Yeşil ve dijital ekonomiye geçişte teknolojik dönüşümü hızlandıracak adımlar, gıda ve enerjide arz güvenliğini artıracak politikalar ve yeni bir sosyal konut hamlesi başlatmaya yönelik çalışmalar bütçemizde net bir şekilde karşılık bulmuştur.”

Yılmaz, asrın felâketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını tamamen sarmanın, şehirleri daha dirençli hâle getirmenin ve yeni bir yaşam güvenliği standardı oluşturmanın bu bütçe döneminde de öncelik olmaya devam edeceğine dikkati çekti. “Bütçemiz, istikrar içinde ekonomik büyümenin devam ettiği ve enflasyon oranının düştüğü bir ortamda kalıcı sosyal refah artışı hedeflemektedir. Kalkınma Planı’mız ve Orta Vadeli Programı’mız doğrultusunda fiziki altyapıyı güçlendirmek, beşeri sermayeyi geliştirmek ve üretim kapasitemizi artırmak bütçemizin ana eksenini oluşturmaktadır” diye konuştu.

CAYDIRICI KAPASİTE GELİŞECEK

Türkiye’nin bölgesel ve küresel barışa, istikrara ve adalete katkı sunan güvenilir bir aktör konumunda olduğuna işaret eden Yılmaz, “Dış politikada, milli hak ve menfaatlerimizi merkeze almaya, ülkenin küresel etkinliğini daha da artırmaya, savunma ve güvenlik alanında caydırıcı kapasitemizi geliştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Yılmaz, dünyanın tarihi bir dönüşüm sürecinden geçtiğine, ekonomiden ticarete, teknolojiden jeopolitiğe kadar her alanın, köklü bir değişim süreci yaşadığını hatırlattı. Geleneksel ezberlerin çalışmadığı, rekabetin çok daha sert olduğu, teknolojik ilerlemelerin kalkınmanın tamamlayıcı unsuru değil; artık doğrudan belirleyicisi olduğu bir döneme girildiğini söyledi.

Türkiye’nin güçlü liderlik ve istikrarlı yönetim yapısıyla bu küresel dönüşümü doğru okuduğunu, buna uygun yol haritasını kararlılıkla uyguladığını dile getiren Yılmaz, “Dünyanın bu yeni şartlarında 2026 yılı bütçemiz, güven ve istikrarı pekiştiren, ekonominin dış şoklara karşı dayanıklılığını artıran temel politika araçlarından biri olarak öne çıkmaktadır” dedi.

IMF tahminlerine göre 2025 yılında küresel enflasyonun yüzde 4,2’ye, 2026 yılında ise yüzde 3,7’ye gerilemesinin beklendiğini anımsatan Yılmaz, “Yeni senede dış koşulların bir önceki yıla göre daha destekleyici bir görünüm sergileyeceğini; dezenflasyon sürecimize ve aynı zamanda yatırım, istihdam, üretim ve ihracat hedeflerimize nispi olarak daha fazla katkı sağlayacağını değerlendirmekteyiz” ifadesini kullandı.

HEDEF AVRUPA DÖRDÜNCÜLÜĞÜ

Milli gelirin, 2023 itibarıyla ilk defa 1 trilyon dolar eşiğini aşarak 1 trilyon 130 milyar dolara ulaştığını, kişi başına düşen milli gelirin ise 13 bin dolar olarak gerçekleştiğini vurgulayan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “2024 yılında kişi başına düşen milli gelirimiz 15 bin doları aşmıştır. 2025 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYH) dolar cinsinden yıllıklandırılmış büyüklüğü 1 trilyon 538 milyar dolar düzeyine yükselmiştir. Aynı dönemde yıllıklandırılmış kişi başına milli gelirin ise yaklaşık 17 bin dolar seviyesine çıktığı görülmektedir. Yılsonu tahminimiz ise kişi başına gelirde 17 bin 748 dolardır. 2025 yılı itibarıyla kişi başına düşen milli gelirimizin bu seviyelere ulaşmasıyla ülkemizin Dünya Bankası’nın Atlas Yöntemi ile belirlediği eşik değerleri ilk defa aşarak yüksek gelir grubu ülkeler arasında yer alması öngörülmektedir.

Ülkemizin küresel ekonomiyle bütünleşmesi ve gelişmiş ekonomilere yakınsama iradesi kararlılıkla sürdürülmektedir. 2024 yılı itibarıyla nominal dolar bazında Türkiye 17’nci büyük ekonomi, Satın Alma Gücü Paritesi’nde ise 12’nci büyük ekonomi konumundadır. 2025 yılına ilişkin tahminlerin gerçekleşmesi halinde nominal dolar bazında Türkiye ekonomisi, dünyanın 16’ncısı, Satın Alma Gücü Paritesi’ne göreyse 11’inci büyük ekonomisi olacaktır. Böylece İtalya’nın ekonomik hacmini geçerek Avrupa’nın da 4’üncü büyük ekonomisi olmayı bekliyoruz.”

“Türkiye ekonomisinde 2025’in üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,7 oranında büyüme gerçekleşti” diyen Yılmaz, “Küresel ve bölgesel olumsuz konjonktüre rağmen siyasi istikrar ortamı ve öngörülebilir politikalar çerçevesinde büyüme performansımız 21 çeyrektir kesintisiz bir şekilde devam etmektedir” diye konuştu.

2027 KRİTİK DÖNEM

Ekim döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranının yüzde 8,5 düzeyinde gerçekleştiği ve son 30 aydır tek haneli seviyelerdeki seyrin sürdüğü bilgisini veren Yılmaz, “2025 yılı işsizlik oranının Orta Vadeli Program’da öngörülen yüzde 8,5 düzeyinin bir miktar altında gerçekleşebileceği değerlendirilmektedir” şeklinde konuştu.

Yılmaz, bir yandan işsizlik oranını düşürmeye çalışırken diğer yandan atıl işgücünü üretime katma yönünde çok yönlü bir politika setini uygulamayı planladıklarını bildirdi ve “Bu doğrultuda Orta Vadeli Program’da öngörülen büyüme patikasına paralel olarak istihdamın, önümüzdeki yıllarda yıllık ortalama 842 bin kişi artması, işsizlik oranının ise 2028 yılına kadar kademeli biçimde düşerek yüzde 7,8 seviyesine gerilemesi beklenmektedir” şeklinde konuştu.

Dezenflasyon sürecinin program takvimine uyumlu şekilde ilerlemesinin, yılın ikinci yarısında çok daha somut biçimde hissedildiğinin altını çizen Yılmaz, şu cümleleri kurdu: “Kasım 2025 itibarıyla yıllık tüketici enflasyonu yüzde 31,1 düzeyine kadar gerilemiştir. Temel mal enflasyonunda çok daha belirgin bir düşüşle bu oran yüzde 18,6 olmuştur. Aralık ayına yönelik enflasyon görünümü de olumlu seyretmektedir. Önceliğimiz açık ve nettir. Bütüncül bir yaklaşımla para, maliye, gelirler politikaları ve yapısal dönüşüm adımlarıyla dezenflasyonu kararlılıkla sürdüreceğiz. 2026 yılında enflasyonun yüzde 20’nin altındaki bir seviyeye inmesini, fiyatlama davranışlarında yapışkanlığın kalıcı olarak kırılmasını ve 2027 yılından itibaren enflasyonun tekrar tek haneli seviyelere düşürülmesini hedefliyoruz.”

Yılmaz, sosyal konut ve gıda başta olmak üzere arz yönlü politikalarla da enflasyonla mücadeleyi bütüncül bir çerçevede sürdüreceklerini ifade ederek, “Enflasyonla mücadele elbette yalnızca makro göstergeleri düzeltmek anlamına gelmemektedir. Enflasyonun düşmesiyle artan öngörülebilirlik, yatırım ortamını iyileştirmek suretiyle sürdürülebilir büyümemize de güç katacaktır. Tüm bu çabalarımızın nihai ve esas gayesi ise vatandaşlarımızın satın alma gücünü ve refahını kalıcı bir şekilde yükseltmektir” dedi.